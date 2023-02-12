渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬 靠的是意志跑的是感情
撰文：李思詠
出版：更新：
賽道上，靠的是意志，跑的是感情。
那是今屆渣打馬拉松男子半馬冠軍黃啟樂的故事。
黃啟樂去屆於渣打馬拉松稱霸男子全馬，以人生初馬一戰成名，今年他轉戰半馬，依然與女友羅映潮攜手贏得男、女子組冠軍。
今年雖然路程減半，但對於意志的消磨，卻不比42.195公里少。
濕熱天氣成為一眾渣馬參賽者的最大敵人，黃啟樂坦言，一起跑已經「難呼吸、暈暈哋」，跑了兩公里後，才開始慢慢重拾節奏。「去屆全馬都捱過，沒理由半馬這麼弱？」由於主要備戰3月上旬的東京馬拉松，黃啟樂上周仍要應付長課，導致今日稍現疲態，「但教練告訴我，馬拉松就是這麼tough，我記住教練這一句，盡力完成這個比賽」。
除了用鬥心志熬過21.0975公里，隊友的鼓勵也是黃啟樂意志強大的原因。「之前成立了自己的跑隊Team Solo，今年是我第一年以Team Solo身分落場，隊友都要比賽，但跑到U Turn位仍為我打氣，我希望大家最終可以開開心心一起慶祝。」
他特別提到半馬亞軍陳偉聰：「阿聰是我的好朋友，也是我今日『好驚』的對手，但一落場跑，已感受到大家的友情。他想博『世大標』參加世界大學生運動會，我嘗試拉快配速，令他達標。」
關於黃啟樂的故事，總得提及女友羅映潮（Virginia），今天Virginia亦勇奪女子組半馬冠軍。黃啟樂說女友同場作戰互相砥礪，也是他熬過整場賽事的原因，談到過兩天的情人節Virginia期望這樣慶祝：「練跑囉！3月東京馬拉松就是我的初馬，我們每天一齊練習，相處時間多，對我來說每日都是情人節。」
渣打馬拉松｜周潤發1:03:58跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬渣打馬拉松｜羅映潮半馬封后 衝線後與周潤發合照「原來佢咁高」渣打馬拉松｜全馬最快本地女跑手黃卓寧 渴望代表香港出戰亞運渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁 萬金小姐：獎金吸引渣打馬拉松｜張耀樑殺入全馬本地三甲 通宵工作再練跑締素人傳奇渣打馬拉松｜黃尹雋陷贊助風波 不穿Nike著李寧 「裝備更適合」渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬 靠的是意志跑的是感情渣打馬拉松｜蔡思貝出戰半馬刷新PB 梁諾妍「SUB 4」完成全馬渣馬最大驚喜周潤發 近期積極參加跑賽 分析發哥10公里留前鬥後渣打馬拉松｜黃子圖衛冕10公里 對延續三鐵代表渣馬佳績感高興渣馬︱馬拉松Sub3／Sub330萬元獎金有幾難？絕非靠僥倖的時間渣馬｜賽後清洗跑鞋 最易忽視「鬼祟位」 一件小物擦走隱藏污垢