渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬　靠的是意志跑的是感情

賽道上，靠的是意志，跑的是感情。

那是今屆渣打馬拉松男子半馬冠軍黃啟樂的故事。



黃啟樂去屆於渣打馬拉松稱霸男子全馬，以人生初馬一戰成名，今年他轉戰半馬，依然與女友羅映潮攜手贏得男、女子組冠軍。

今年雖然路程減半，但對於意志的消磨，卻不比42.195公里少。

【渣馬/渣打馬拉松】黃啟樂。（高詩琦攝）

濕熱天氣成為一眾渣馬參賽者的最大敵人，黃啟樂坦言，一起跑已經「難呼吸、暈暈哋」，跑了兩公里後，才開始慢慢重拾節奏。「去屆全馬都捱過，沒理由半馬這麼弱？」由於主要備戰3月上旬的東京馬拉松，黃啟樂上周仍要應付長課，導致今日稍現疲態，「但教練告訴我，馬拉松就是這麼tough，我記住教練這一句，盡力完成這個比賽」。

【渣馬/渣打馬拉松】沿途上，有你有我。（夏家朗攝）

除了用鬥心志熬過21.0975公里，隊友的鼓勵也是黃啟樂意志強大的原因。「之前成立了自己的跑隊Team Solo，今年是我第一年以Team Solo身分落場，隊友都要比賽，但跑到U Turn位仍為我打氣，我希望大家最終可以開開心心一起慶祝。」

他特別提到半馬亞軍陳偉聰：「阿聰是我的好朋友，也是我今日『好驚』的對手，但一落場跑，已感受到大家的友情。他想博『世大標』參加世界大學生運動會，我嘗試拉快配速，令他達標。」

【渣馬/渣打馬拉松】黃啟樂（右一）賽後特別提到陳偉聰（左一）。（葉詩敏攝）

【渣馬/渣打馬拉松】羅映潮。（夏家朗攝）

關於黃啟樂的故事，總得提及女友羅映潮（Virginia），今天Virginia亦勇奪女子組半馬冠軍。黃啟樂說女友同場作戰互相砥礪，也是他熬過整場賽事的原因，談到過兩天的情人節Virginia期望這樣慶祝：「練跑囉！3月東京馬拉松就是我的初馬，我們每天一齊練習，相處時間多，對我來說每日都是情人節。」