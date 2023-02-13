渣打馬拉松｜拆解「萬金先生小姐」時間　死線前5分鐘瘋狂達陣

渣打香港馬拉松曲終人散，「超級千金先生／小姐」成為今年賽事其中一大焦點，原因「千金」變「萬金」，達標的香港跑手將獲發1萬元的獎金。香港田徑總會周日（12日）晚上公布，一共217人獲獎金，這些跑手中不乏「死線鬥士」。



田總周日（12日）社交網站公布完整名單，一共217名本地的挑戰組馬拉松跑手達標成為「萬金先生／小姐」，151名男跑手以「Sub 3」（即3小時內完成）及66名女跑手以「Sub 330」（即3小時30分鐘內完成）衝線。

渣打馬拉松｜217跑手獲頒1萬元特別獎金 比銀碼更重要的身份象徵

渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁 萬金小姐：獎金吸引

「萬金先生」陣容龐大。（高詩琦攝）

男子組「Sub 3」唔易做

香港馬拉松賽道向來難跑，加上今年「渣馬」的天氣既潮濕又溫暖，增加造理想時間的難度，從各跑手的時間也略知一二。男子組151名達標跑手中，只得31人在2小時50分鐘以下完成，當中大部分是紀嘉文﹑黃尹雋﹑魏賡、余顯華、莊司暘及屈景朗等本地精英跑手。

「Sub 3」不容易，需要爭分奪秒，當時間愈來愈接近3小時的「死線」，愈多跑手衝線，更不乏「死線鬥士」。根據成績，120人以2小時50多分鐘的時間衝線，即時5分鐘而多達33名跑手在2小時59分鐘完賽，最後10秒更有5人趕及衝線，更有跑手造出2小時59分鐘59秒的「壓哨」時間，剛好以3小時內完賽。

不過，有人歡喜有人愁，有跑手僅差2秒，「飲恨」未能造出「Sub 3」。

成功「Sub3」的跑手做出「3」的手勢慶祝。（夏家朗攝）

女子組66跑手「Sub 330」3人「Sub 3」

女子組方面，66名跑手造出「Sub 330」的成績，達標時間比男子組多半小時，也較為鬆動。有5名跑手趕及「死線」前﹑以3小時29分鐘衝線，亦有跑手剛好造出3小時29分鐘59秒的成績。在女子組有3名跑手造出「Sub 3」，剛好就是本地前3名的跑手黃卓寧﹑司徒兆殷及黃詠研。

已經衝線的「超級千金先生/小姐」為後來者加油打氣。（夏家朗攝）

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