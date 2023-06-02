行路Fantasy｜青馬大橋下曬月光　荃灣輕鬆散步路線睇靚景食燒鵝

最後一輪賽事，腐能量寶寶希望回到參加行路Fantasy的初心——輕輕鬆鬆舒服散步，睇吓靚景再順便Keep Fit。

當大家持續「報復式」去旅行，踏破鐵鞋還是覺得香港夜景最美，出發外遊必經的青馬大橋，沿青山公路有不少打卡位，很值得去看看。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



荃灣海濱夜景。（腐能量寶寶）

腐能量寶寶第7輪散步路線。(01美術製圖）

沒有負擔的海旁散步

夏日高溫是Keep Fit最大敵人，天地有冷氣，踏出家門做運動需要極大勇氣。腐能量寶寶是夏天完全唔郁都會滴汗的怕熱之人，散步唯有等到太陽落山後。



荃灣海濱日間相當繁忙，刻意晚飯後夜一點出發，人流較為疏落，夜色下微微海風陪伴起步，景致已覺不錯。

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長跑愛好者熱點——青公（青山公路）

沿荃灣海濱前行，很快到達青山公路（青公）旁的一段行人路。須要注意的是，青公是長跑愛好者的練習熱點，即使晚上人流較少，散步時還是要時刻注意，不要長望手機，避免意外。



青公行一小段，已可遠眺汀九橋和青馬大橋景色，海浪聲撫慰心靈，說服自己出一身汗黐𥹉𥹉也是值得。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

青山公路—汀九段這個隱藏打卡位，欣賞汀九橋和青馬大橋的角度一流。（腐能量寶寶）

汀九段隱藏打卡位推介

沿青山公路旁一直行一直行，由行人路行到出馬路，距離兩條大橋愈來愈近，景觀看似差不多，不過路過青山公路—汀九段不久，有一個不易察覺的打卡靚位，推介各位行經時不妨多行幾步，影張靚相。

那兒有不少私人別墅，在謙廬與蘭桂別墅之間有條不易察覺的樓梯，很易錯過。沿樓梯往下走，會到達一個小型碼頭，那個位置汀九橋與青馬大橋平衡並排，角度一流，加上下方有海有小船，美不勝收。

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麗都灣曬月光，睇青馬大橋美景。（腐能量寶寶）

麗都灣曬月光睇靚景

這條路線雖然並不新奇刺激，但勝在可以從多個不同角度欣賞香港兩大橋景。沿路繼續前行，會去到一個位可直接看到汀九橋底，它的結構跟一般行車天橋不同，並可近距離觀賞大橋兩旁耀眼的紅色燈光。

青山公路旁一路上有多個小型沙灘，包括近水灣、汀九灣、更生灣、海美灣和雙仙灣。不過筆者推介大家必定要前往打卡的是麗都灣。

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上文提及謙廬與蘭桂別墅之間的隱藏打卡位，汀九橋與青馬大橋幾乎平排而立，在麗都灣卻可分別欣賞到接近整條大橋，尤其是青馬大橋。月兒高掛天空，明月下觀賞青馬大橋，配合海中倒影別有一番味道。

順道入深井一嘗名物——燒鵝。（腐能量寶寶）

順道入深井一嘗名物——燒鵝

離開麗都灣海灘返回青山公路繼續前行，風景已無什麼特別，堅持下去的動力是深井名物——燒鵝。



行到入深井前的迴旋處，那個「歡迎蒞臨深井」路標牌旁，已經擺放一隻巨型燒鵝雕像，再行多數百米即抵達目的地，多家「燒鵝大王」各有捧場客，散完步剛好食個宵夜，儲點卡路里為下一次散步做準備。

路線圖：

路線：荃灣海濱>青山公路>隱藏打卡位>青山公路>麗都灣海灘>深井



時間：1小時30分鐘



步數：8202



難度：1.5/5



時間：晚上



行路Fantasy第6輪賽果。（01美術製圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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