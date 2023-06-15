行路Fantasy．番外篇｜3條國立競技場散步路線　輕鬆睇波一樂也

世界逐漸復常，連社交網站都復常了，身邊總有一兩個朋友在日本旅行。縱然東京﹑大阪在疫情間有不同的新景點落成，但大城市總會悶，若不去其他城市的話，就要做一些與別不同的，或許睇波是個不錯的選擇。

坐落在東京鬧市的國立競技場，交通四通八達，除了可以乘搭交通工具外，其實也可以徒步前往，本文介紹3條輕輕鬆鬆往球場的散步路線。



東京國立競技場。（圖：田泰安生日快樂）

網上搜尋「國立競技場﹑交通」時，才發現辦法總比困難多，乘搭都營地下鐵大江戶線至國立競技場站，必定是最簡單直接的方法。不過，位處於明治神宮外苑的國立競技場四通八達，鄰近的JR千駄谷﹑信濃町﹑地下鐵青山一丁目﹑外苑前等，同樣在15分鐘步行可達的範圍內，所以也不用特意乘搭都營地下鐵大江戶線。

根據地圖，國立競技場位於新宿區及涉谷區交界，加上日本的道路易行﹑易搵（相對地），其實未必需要直達球場門口，可以配合附近旺區，在睇波前逛一逛，吃點東西再散步入場也未嘗不可。筆者「田生」上月寓娛樂於工作，親身實測3條前往國立競技場的路線。

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國立競技場四通八達，附近至少有6個鐵路站。（圖：田泰安生日快樂）

國立競技場散步路線資料。（01美術製圖）

路線一：青山一丁目＞國立競技場

出外靠朋友，睇波靠同事，託同事的鴻福，田生才可買到FC東京對川崎前鋒的門票一張（特此跪謝）。正如以上所說，國立競技場與市區距離不遠，酒店在銀座的田生，感覺上半小時也可到達球場，而當時的氣溫依然十分適合散步，故此早就留意附近的鐵路站，最終決定在青山一丁目站落車，再徒步前往球場，但事實是無做功課，懵然不知原來有國立競技場站（FYI根據Google大神，由銀座站前往國立競技場站只須23分鐘）。

看到「明治神宮外苑」的指示牌後直行，另一方有不少餐廳。（圖：田泰安生日快樂）

球賽晚上8點開波，田生約7點半才步出地鐵站，Google大神指要15分鐘，只好急急腳步往球場。在青山二丁目轉右，有寫上「明治神宮外苑」的指示牌，再沿路前行就抵達球場，這是東京知名的銀杏大道，另一面有不少餐廳，甚有格調，但當時趕時間，沒有理會太多，只顧前行。看着地圖上的指標愈來愈接近球場，加上聽到不少齊整的打氣聲，似乎不遠矣，然後在路口再左轉，才發現是擺烏龍，原來當晚的明治神宮棒球場也有燕子隊的賽事。

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這是出名的銀杏大道，惜未到銀杏盛放的季節。（圖：田泰安生日快樂）

經過棒球場後，再沿路走約5分鐘再轉左，才是國立競技場，步行時間與Google顯示的差不多，15分鐘左右就能抵達。

雖然青山一丁目可以轉搭都營地下鐵直達國立競技場，但步行難度不高，只是一直大直路，這個也是頗快捷的路線。

青山一丁目站（圖：田泰安生日快樂）

路線二：JR原宿站＞國立競技場

當年古色古香的JR原宿站，在疫情期間已經改建，如今已變成一座時代感十足的車站。從原宿站出發，沿路軌向新宿站方向前行，看到阿夫利拉麵轉右，然後一直沿路前行，經過千駄谷小學﹑千駄谷二丁目及神宮前二丁目，就會到達國立競技場，全程只須20分鐘左右，十分簡單。

原宿依然是不少港人熱點，可以在竹下通逛街，又可造訪著名的明治神宮，若果腳骨力更好的話，更可徒步到鄰近的表參道或涉谷，相信這些景點大家比田生還要熟悉吧。

路線三：JR新宿站＞國立競技場

正如前文提及，國立競技場夾在旺區之中，怎能不順道去街頭有十餘萬人的新宿！對比原宿，新宿腳程稍遠，所謂的「遠」都只是30分鐘。

從JR新宿站出發，向南口方向，離開新宿站後，左面依然是JR的路軌，然後一路向佐佐木站方向前行，在過馬路時要經過路軌的話，就在正確的方向，然後到達JR代代木站，繼續向同一方向進發，穿過天橋底、路軌後再前行，就會到達十字路口轉左，然後沿頭頂上方的首都高前行，數分鐘的腳程就到達JR千駄谷站，再經過東京體育館及天橋後，即可抵達國立競技場。

從新宿站出發往國立競技場，步行只須半小時左右。（圖：田泰安生日快樂）

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國立競技場四通八達的好處

國立競技場當年因為成功申奧而決定重建，2019年年底竣工，這座曾經舉辦奧運開幕、閉幕式的場館，能夠容納約6萬人。當日的東京對川崎，目測入座率近9成，最終入場人數超過56000人，即使坐在看台最高的5樓，依然感受到兩方球迷區的打氣，是一個非常不錯的睇波體驗。

完場後，5萬多人一同離場，走到球場外，雖說是多人，但算不上水洩不通，才想起或許這就是國立競技場的優勢，附近多個地鐵路任君選擇。「就腳」的當然有國立競技場站；走遠一點可到JR千駄谷或信濃町站，若想避開人潮，可再走遠一點，甚至徒步返回市區都可以。

主場的FC東京以2：1擊敗川崎前鋒。（圖：田泰安生日快樂）

訪隨時重建的明治神宮棒球場

去國立競技場可以睇日職外，附近也有一個明治神宮棒球場，是東京燕子隊的主場，都可以體驗一下日本的棒球文化。明治神宮球場早在1925年落成，是日本第二歷史悠久的棒球場，之前想碰碰運氣，即場購買燕子的門票，可惜當日是周日，所有門票早已售罄，無緣進內朝聖一番，或許已再沒有機會了。

明治神宮球場早在2019年已有重建的聲音，因為疫情一再押後，盛傳重建計劃即將開始，同時意味着這個有「棒球聖地」之稱的棒球場即將走進歷史。

明治神宮棒球場是東京燕子隊的主場。（圖：田泰安生日快樂）

燕子隊當日的即場門券早已售罄。（圖：田泰安生日快樂）