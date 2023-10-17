跑步熱話｜內地大連馬拉松離奇一幕　賽會車輛突轉彎截住跑手去路

中國在周日（15日）舉辦的「大連國際馬拉松」出現極具爭議一幕，國內跑手尹順金在最後衝刺階段時，竟遭一部官方車輛打橫截住而需繞道。雖然尹順金最後仍打破個人最佳紀錄，但內媒指他賽後對此感到無奈，並希望「今後國內賽事夠創造更加公平公正的比賽環境」。

然而當時情況之詭異，讓不少網民都感到難以理解，更有陰謀論者認為有人刻意為之。



據微博各媒體瘋傳的影片及報道，尹順金一直與數名非洲跑手在前列競爭，在大約最後1公里的衝刺階段時，他開始稍微落後，但距離並不算太遠。然而這時一部賽會的官方車輛突然轉彎，並在尹順金面前停下截住其去路，尹順金見狀只能從車輛後方繞道而行，變相需要轉彎多跑一小段路。

最後衝刺階段，中國跑手尹順金被一部突然打橫駛出的車輛擋住去路。（微博影片截圖）

賽會稱今次馬拉松「吸引來自俄羅斯、比利時、澳大利亞等25個國家和地區的30000名跑者參賽，包括10名國際金標選手在內的23位職業選手。」，但如此大規模的賽事卻出現這種低級失誤，事件自然引發巨大爭議。

《鳳凰周刊》報道指大連馬拉松賽會在賽後表示「深感遺憾，並向選手和觀眾致以歉意。同時，他們也表示將加強賽事管理和監督，確保類似情況不再發生」，但並沒有解釋為何車輪會突然轉彎。有網民嘲諷指：「別人的馬拉松是42.195公里，尹順金是42.215公里。」

有網民揶揄尹順金的馬拉松距離較長。（微博截圖）

內媒《大皖新聞》指在賽事翌日聯絡到尹順金本人，他為大會辯護，認為那可能是賽事車輛指揮的失誤而非故意，賽會事後亦有向他致電道歉。不過尹順金表示當時是衝刺階段，這次意外影響了他的節奏，「應該名次上可以上升，後面幾個人能追一下。」

尹順金最後獲第7名，雖然遭遇意外但仍以2小時11分50秒錄個人最佳成績。冠軍則由埃塞俄比亞跑手以2小時11分23秒贏得。

雖然受事件影響，但尹順金仍以2小時11分50秒打破個人最佳紀錄。（資料圖片@98跑微博）

涉事車輛離奇殺出惹爭議

雖然尹順金認為這只是單純的意外，但查看完整影片，能看到當時情況相當詭異。在比賽的最後1公里附近，尹順金稍微落後領先的非洲跑手，涉事車輛一直在旁邊跟隨，看起來並無異樣。然而在畫面右方的工作人員指揮下，不知為何它突然攔腰殺出，並停在尹順金面前，卻又沒有繼續向前駛。

有網民認為這並非單純的意外，而是「明目張膽的精準攔截」。（微博截圖）

相關影片由內地央視直播，在尹順金被阻攔後，畫面立刻切走，再回到比賽情況時，該車輛已經駛走不見蹤影。惟網民認為在如此大規模的賽事中，出現這種情況實在難以置信，有人認為這是「明目張膽的精準攔截」，亦有不少人湧到賽事官方微博下大肆批評，讓他們以後都不要再舉辦馬拉松賽事。

大連馬拉松官方微博下，評論區充斥謾罵及質疑。（微博截圖）

完整影片（微博）

與非洲跑手之間的陰謀論

中國舉辦馬拉松近年常有爭議事件發生，今年6月時便曾經出現過非洲跑手「贏在起跑線」的熱話，但其實精英跑手與一般參賽者分段起跑是正常安排，有關爭議只屬烏龍一場。

不過今次大連馬拉松，被人發現承辦機構「智美體育」，正是2018年蘇州太湖馬拉松「義工硬塞國旗」事件的主辦方，當時中國跑手何引麗正處於與埃塞俄比亞選手爭冠的爭冠階段，卻突然有兩名志願者拿着國旗衝出跑道，強行塞到何引麗手中，導致她節奏被打亂而失去冠軍。

有人發現今次的承辦機構，正是當年引起巨大爭議的太湖馬拉松主辦方「智美體育」。（微博截圖）

不少內地網民都認為今次事件並非意外，但被阻撓的卻是中國跑手，那為的究竟是什麼呢？

微博上開始充斥着陰謀論，有人認為這背後存在利益鏈，有中間人邀請非洲優秀跑手到中國參加大型馬拉松賽事，獲得獎金後便有分成。以今次大連馬拉松為例，冠軍可獲30000美金（約23萬港元），而且有非洲跑手提高賽事成績，賽事舉辦方能得到廣告贊助費，舉辦城市則能得到知名度。

有網民認為這背後存在「利益分配鏈」，不過他說的第4點顯然是不了解正式馬拉松賽事安排。（微博截圖）

賽會車輛突然駛出攔阻跑手，以一項大型馬拉松賽事來說確實難以接受。目前賽會仍未有詳細的解釋回應，不過《大皖新聞》報道指尹順金16日在個人社交媒體上貼出訓練照片，並寫上「太陽照常升起，訓練依舊繼續！昨晚已從大連回到青海，感謝各位朋友們的關心。」似乎已不再將今次事件放在心上。