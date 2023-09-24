傑祖基柏林馬拉松五度封王　艾絲花推前女子世界紀錄逾兩分鐘

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）在今日（24日）的柏林馬拉松跑出2小時02分42秒，以無敵姿態奪得冠軍，第5次在柏林馬封王，但他未能刷新自己保持的馬拉松世界紀錄。埃塞俄比亞的艾絲花（Tigist Assefa）封后衛冕，兼以2小時11分53秒打破女子馬拉松世界紀錄。



傑祖基第5次贏得柏林馬拉松。（路透社）

38歲的傑祖基今年4月受傷患困擾所以失準，在波士頓馬拉松僅以第6名完成，創下個人最慢馬拉松紀錄。

在今場柏林馬拉松，傑祖基狀態不俗，發揮水準。在半馬世界冠軍兼半馬世界紀錄保持者基比武（Jacob Kiplimo）等配速員帶領下，傑祖基帶出，向世界紀錄奔去。能夠與傑祖基叮噹馬頭的，只有埃塞俄比亞跑手堅迪（Derseh Kindie），兩人在前半段皆是「孖公仔」拍住跑，跟在3位配速員身後。在前半段，傑祖基的分段時間仍比世界紀錄快。

傑祖基首先衝過終點。（路透社）

半程過後，配速員陸續退場，傑祖基及堅迪繼續帶頭，但速度稍為下滑，開始落後世界紀錄。30公里後，傑祖基逐步拋開堅迪，後者與最後一位配速員在31公里左右退場，只餘傑祖基一人獨自奮鬥。雖然他繼續保持領先優勢，但未能追上自己保持的世績，以2小時02分42秒衝線奪冠，領先亞軍跑手31秒。

傑祖基高舉國旗慶祝。（路透社）

傑祖基2018年在柏林馬拉松以2小時01分39秒創世界紀錄，去年他在柏林馬跑出2小時01分09秒，刷新自己保持的世界紀錄，推前30秒。今年他雖然未能刷新世績，但他再次贏得冠軍，6次參加柏林馬5度封王，只有2013年那次得亞軍。

艾絲花衛冕柏林馬。（路透社）

艾絲花破女子馬拉松世績

女子組方面，埃塞俄比亞選手艾絲花（Tigist Assefa）衛冕成功，並打破女子馬拉松世績。她愈戰愈勇，跑到中段，分後時間已經領先世界紀錄超過40秒，跑到30公里後，更加比世界紀錄分段時間快超過1分鐘。跑到尾段，她更領先世界紀錄分段時間超過1分40秒。最終，她跑出2小時11分53秒封后，比舊世界紀錄的2小時14分04秒快超過兩分鐘。