黃尹雋柏林馬拉松再創香港紀錄　5個月間德國兩破港績

香港長跑健將黃尹雋在柏林馬拉松以2小時16分22秒，再次刷新個人保持的香港馬拉松紀錄。他今年4月23日才在漢堡國際馬拉松創下2小時19分16秒港績，5個月後在這個有利好成績的賽道再創新紀錄。

巧合的是，兩次打破紀錄均是在德國舉行的賽事，可謂他的「福地」。



黃尹雋今年6月出席電視台轉播杭州亞運啟動禮記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

早前曾在世界大學生運動會（世大運）掀起一輪退賽風波的黃尹雋，杭州亞運前已事先張揚棄戰，並將擔任賽事電視評述員。田徑賽事展開前，他先到德國參加柏林馬拉松。

今年6月他出席電視台轉播杭州亞運啟動禮記者會時稱，雖然對未能出戰亞運感到可惜，但他坦言運動員要取捨：「杭州很熱，相對上造不到成績，馬拉松跑不到那麼多場，想在柏林馬拉松跑到好成績。」

黃尹雋果然在柏林馬拉松延續佳態，首5公里用上每公里3分04秒配速，時間相當快。他僅用上30分41秒完成10公里，46分20秒跑過15公里，較他保持的46分55秒15公里香港紀錄更快。

之後他的每公里配速跌出3分10秒外，惟預計完成時間仍為2小時11分鐘左右，較香港紀錄仍有8分鐘差距。半程時間1小時05分56秒，較他保持的半馬紀錄1小時04分30秒稍慢。

黃尹雋目前擁有4項香港紀錄。（資料圖片）

30公里後，黃尹雋有點失速，35及40公里期間每公里配速分別跌至3分23秒、3分24秒，40公里時間2小時8分57秒，預計完成時間跌至2小時16分鐘，仍較香港紀錄快。

根據大會追蹤運動員應用程式資料，黃尹雋以2小時16分22秒完賽，較他今年4月跑出的紀錄時間還要快2分54秒，再創新香港紀錄，惟正式時間仍有待大會確認。

黃尹雋於福岡國際馬拉松再破香港紀錄。圖為他早前出戰黃金海岸10公里。（黃尹雋facebook）

近年香港男子馬拉松成績持續突破，黃尹雋2019年12月在日本防府馬拉松跑出2小時20分58秒，一舉把個人最佳時間推前8分35秒，並將塵封35年的香港男子全馬紀錄打破。

至2021年5月，老將紀嘉文隻身到西班牙參加華倫西亞馬拉松，以2小時19分53秒刷新香港紀錄，亦成為達到2小時19分大關的港將第一人。黃尹雋即使曾在上海測試賽跑出更快的2小時18分59秒，但因並非正式賽事不獲承認。直到今年4月漢堡國際馬拉松，黃尹雋跑出2小時19分16秒新紀錄。

黃尹雋馬拉松時間推進

1. 2019年2月渣馬 2小時29分33秒*

2. 2019年12月防府馬拉松 2小時20分58秒*#

3. 2021年9月全運會 2小時27分04秒

4. 2022年12月福岡國際馬拉松 中途退賽

5. 2023年2月渣馬 2小時26分00秒

6. 2023年4月漢堡馬拉松 2小時19分16秒*#

*個人最佳時間

#香港紀錄

註：以上只計算正式賽事



黃尹雋4年內10次打破香港紀錄一覽

1. 2019年10月27日 香港10公里挑戰賽 30分51秒

2. 2019年11月2日 澳門亞洲城市邀請賽5000米 14分50.78秒

3. 2019年12月15日 日本防府馬拉松 2小時20分58秒*

4. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 30分41秒（分段打破10公里）

5. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 46分55秒（分段打破15公里）

6. 2022年6月4日 Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬 1小時04分57秒

7. 2022年7月3日 黃金海岸馬拉松10公里 29分27秒

8. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 1小時04分30秒

9. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 45分40秒（分段打破15公里）

10. 2023年4月23日 漢堡馬拉松 2小時19分16秒

*全馬紀錄曾被紀嘉文打破

備註：他目前擁有10公里、15公里、半馬及全馬香港紀錄

