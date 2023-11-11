TransLantau 140｜張敏怡近22小時完成129公里　奪女子組亞軍

香港越野跑賽TransLantau（飛越大嶼）重頭戲「TransLantau 140」在昨晚（10日）10時梅窩起步，經歷接近一日時間後，「香港女一」張敏怡以近22小時衝線，完成129公里賽事，並奪得女子組的亞軍。



TransLantau 140受颱風及暴雨影響，部分山徑因山泥傾瀉封閉，原定140公里的賽事縮短至129公里。

張敏怡今年9月出戰UTMB，以全場第17名完成賽事，創下香港女跑子歷來最佳的成績，敏怡今星期出戰TransLantau 140的賽事。內地好手向付召今次亦有參賽，這名曾贏得UTMB女子殿軍的跑手，今次賽事完美展示自己的越野跑實力，全場一直留守前列，與一眾男子跑手並駕齊驅，最終以18小時16分27秒衝線，除了奪得女子組冠軍，同時是全場第5名衝線的選手。

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張敏怡一直保持自己的節奏，中段起一直留守第12位，最終在今晚8點左右衝線，以21小時55分59秒完成賽事，即使與向付召相差超過3個半小時，這名「香港女一」仍然獲得女子組亞軍，亦是全場第12名完成129公里的選手。

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