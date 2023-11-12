廖科樂榮登TransLantau 140「港一」　克服自我質疑的突破之旅

撰文：顏銘輝
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對於33歲的廖科樂，這場「TransLantau 140」意義重大。
他放棄飲食業的正職，今年全情投入跑步，加重訓練量，盼望成績有進步。在過去周末的TransLantau 140，他跑出20小時29分，全場總成績第9位，成為今屆最快的香港跑手。
這個成績實實在在地告訴他，全職跑步的決定是值得的，犧牲與努力真的帶來渴望已久的突破。

在今年的TransLantau 140，前八名選手皆非港人，最好成績的香港跑手是廖科樂及楊志成。（官網截圖）

越野跑賽TransLantau（飛越大嶼）由上周五起一連三日舉行，重頭戲是賽道長129公里的TransLantau 140，雲集多名中外精英跑手。來自英國的Tom Joly以16小時47分封王，內地選手運豔橋及趙家駒跑進三甲。接着，其他內地、法國、日本及加拿大跑手陸續回到終點。

英國的Tom Joly贏得TransLantau 140冠軍。（Translantau Facebook）

前八名的選手皆非港人，大家都期待首位本地跑手衝線。在上周六（11日）晚6時半，廖科樂如一支箭跑返梅窩的終點，衝線後興奮地高舉雙手，很快就攤坐在地上，口中唸唸有詞：「真係好攰！」

廖科樂跑出20小時29分36秒，以全場第9名完成，成為今屆最快的香港本地跑手。他賽後說：「今場跑得唔錯，前排有質疑自己，跑嚟跑去都跑得唔好，今次意義重大。」

廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，男子組排第8名。（顏銘輝攝）

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跑步7年，廖科樂有感成績難以突破，甚至不進反退，所以今年放手一搏，辭去飲食業的正職，轉行當跑步教練，安排更多時間訓練，盼望比賽表現能夠衝破樽頸，更上一層樓。今場TransLantau 140跑進前十，成為「港一」，令他覺得過去一年的努力是值得的。

「滿意呀！」廖科樂賽後十分開心，他說：「我練咗好耐，都好專注咁練呢場比賽。接近兩三個月都冇休息，每個星期嘅訓練時數近24、25個鐘。」

廖科樂在路上補給。（受訪者提供）

這場TransLantau 140在上周五晚上10時於梅窩起步，先經芝麻灣，上大東山及鳳凰山，落昂坪後下狗嶺涌，到大澳後走東澳古道，沿棧道再登昂坪，先南下水口，接着北往東涌，踏上短距離、大攀升的黃龍坑郊遊徑，下白芒後，登老虎頭，落愉景灣，最後回到梅窩。全程129公里，攀升6700米。

廖科樂表示路上出現了很多小問題，例如抽筋、作嘔。（受訪者提供）

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在路上，廖科樂也非一帆風順，身體出現過很多小問題，例如抽筋。他說：「去到大佛（第二次經昂坪）嗰陣，我嘔，食唔到嘢又凍，我都覺得大鑊嘞，係咪會有咩意外呢？持續咗幾個鐘，佢哋（支援隊伍）都話我精神恍惚。（精神）好差，好攰，加上又嘔，我最想瞓低，但我又冇，不斷飲熱嘢去舒緩。嗰一刻覺得，完成到比賽就算嘞。」

廖科樂表示，中段支援隊覺得他精神恍惚。（受訪者提供）

跑到最後一個檢查站愉景灣，賽道只餘9公里，支援隊鼓勵廖科樂加速。他說：「我話我食唔到嘢，但佢哋就叫我試下追，咁我就試下，食咗支gel（能量啫喱），睇下感覺好唔好。喺半個鐘內食咗3支，因為擔心燒糖燒得快。」

離開愉景灣後，廖科樂爆發出小宇宙，高速上斜，奔回梅窩。他想起這段9公里的衝刺，感嘆：「最辛苦但我覺得最正！我要追上去，係不留餘力、用盡全力去追。」

那段路有幾快？他說：「4分幾披（配速平均4分鐘多跑1公里）。跑咗20個鐘開4分幾，我都覺得有啲出奇，點解又得嘅？臨尾跑返嚟終點，感覺成個人返晒嚟咁！」

廖科樂在路上作嘔，吃不到東西。（受訪者提供）

加拿大跑手Jeff Campbell在下午4時51分到愉景灣，廖科樂在5時6分才到這個最後檢查站，兩人相差15分鐘。最終，廖科樂以20小時29分36秒回到梅窩衝線，全場第9名，比第8名的Jeff Campbell僅慢3分鐘多完成。其實，廖科樂這段路真的很快，幾乎搶上第8名。

「戰神」楊志成全場第10名完成

在尾段，廖科樂與另一位香港跑手「戰神」楊志成十分接近，在他們前面不遠的是Jeff Campbell。愉景灣後，楊志成為廖科樂加油，鼓勵他追上去，「中間成日見到佢。我叫佢加油。我話我眼瞓又（狀態）跌。我話你去啦，我眼瞓跑唔到。」

楊志成以20小時45分31秒跑抵終點，獲得全場第10名，也是今次比賽第二快的香港跑手。在終點迎接他衝線，不用他說出來，只看他那雙彷彿隨時跌下來的眼皮，便知楊志成十分累。他賽後疲倦地說：「都係眼瞓。結界嚟嘅，一到（凌晨）3點就眼瞓。」

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在這場比賽，睡魔一直困擾住楊志成。他說：「我平時兩點幾瞓覺，係我生理時鐘嘅問題。如果比賽係朝早起步就冇呢個問題，但呢個係夜晚起步。克服唔到，唔知點解，我一眼瞓就跑唔到。」

儘管睡意籠罩，但楊志成在最後50公里都保持在前10名以內。他賽後說：「我冇留意排名，總之唔好剪（帶）。」

他表示不太熟悉大嶼山的山徑，但因為工作繁忙，未有試路，「呢場我冇好好準備就去跑。（最後你跑出嚟成績唔錯）但係香港嚟，係應該要試下路，了解路況。我冇做到呢樣嘢，係我自己忙，我覺得呢樣嘢都係要檢討。」

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