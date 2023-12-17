超級市民跑手Lucas︱30歲起跑也能成高手　重傷頓悟極速再起步

渣打香港馬拉松（渣馬）再一次將「千金先生」、千金小姐」獎金維持在10000元，大眾赫然發現「跑步有錢賺」，馬拉松Sub 3（3小時以下跑畢42.195公里馬拉松）本已不易，30歲才開始跑步的劉勁峰（Lucas）卻能在2小時35分鐘完成。

他曾經是錙銖必計的醫療產品銷售人員，最初純粹因為「應酬老細」開始跑步，不料愈跑愈快，漸漸晉身精英跑手行列，他的「超級市民跑手」之路並不平坦，2017年底一次嚴重傷患，幾乎令他灰心得放棄跑步。



Lucas在30歲那年才開始練跑，一樣能置身精英跑手之列。（鄭子峰攝）

《跑步人誌．超級市民跑手系列》



跑步，是跟時間競賽的運動，距離、速度、成績全部都由數目字組成。對數字的追求，可以無窮無盡，冷冰冰的一組組數字背後，是一個個淚與汗交織的熱血故事。



頂尖運動員追逐分秒，大家較容易理解，畢竟那是他們的職業追求，那麼對本身有正職的跑手而言，是什麼推動他們不斷求進？



跑步是一項很公平的運動，出於人類本能，人人能跑，付出愈多，必定有所回報，長跑尤其如此。高手無樣睇，他們可以從事文職，可以是會計師、物理治療師、護理人員、行政人員……每日返工放工大家身邊可能都有一個「超級市民跑手」在你左近。



Lucas認為遲起步也有好處，什麼也玩夠，可以更專注練習。（鄭子峰攝）

「我30歲先正式學跑步。」

訪問前已知道Lucas的全馬個人最佳時間（PB），一聽他這樣說，不禁心裏打個突，難道他天生骨骼精奇？開始從他小時候的運動經歷調查起：「小學玩過跳高，到中學因為生得太矮放棄了，中三之後沒有體育堂……」之後再沒有然後，偶然跟朋友行吓山，就係得咁多。換言之，他的「底子」跟大部分香港人一樣，成為超級市民跑手之前，沒有什麼特別。

他昔日從事醫療產品銷售工作，剛好有個關於糖尿病的跑步比賽，「為應酬老細」於是報名參賽。一個偶然的決定，從此改變他的人生軌跡。

Lucas（左二）喜歡行山，曾是山賽常客，圖為他與隊友參加毅行者。（受訪者提供）

一個月跑30、40公里已覺很多

他喜歡行山，最初其實希望學跑山，當年尚未有越野跑班，於是參加綽號「火車頭」的田徑教練林成業（Thomas）的路跑班，開始系統訓練。他笑言，當時每周訓練兩課，每次5至6公里，一個月跑30至40公里，「已經覺得好多」。

多少由於體格輕盈，Lucas進步頗快，訓練1年左右已能在40分鐘內跑完10公里，2016年10月在苗圃越野賽半馬賽事封王，赫然發現自己「跑跑吓都跑到」。那時候他依然心繫跑山，曾膽粗粗網上組隊參加毅行者，練3、4次已出賽，回想當年「亂咁練」，30多小時平安完成已屬幸運。

Lucas在2017年渣馬首次參加馬拉松。（受訪者提供）

「人生完成一次馬拉松就好」

他不斷挑戰各項越野山賽，2017年初首戰渣馬前夕，他的想法是「人生完成一次馬拉松就好」，根本無想過繼續下去。

賽道不算容易的渣馬，他的初馬成績3小時7分鐘，距離Sub 3已頗接近，「練多一年可以Sub 3」，那時候「火車頭」仍未有越野跑班，只好繼續練路跑，周一至五練平路，周末才上山。同年12月初的澳門馬拉松，果然首度Sub 3達陣，兩星期後的台北馬拉松，再次輕鬆Sub 3。

Lucas屢創全馬PB後，回港在一個10公里賽事中壓力性骨折。（受訪者提供）

重傷後的頓悟

他未有為意賽程太密，台北回港後不久又參加一個10公里賽，中途已經受傷，事前毫無徵兆下壓力性骨折。賽後檢討，Lucas發現短時間內訓練強度提升太多，里數不足「個底打得唔夠」，「我覺得好公平」。

當時他對傷患和復健沒有太多概念，頑固地想集中練好受傷的腳，然而3個月後患處仍然很痛，無論跑步、游水、單車做什麼也痛，索性什麼也不做，甚至想過放棄跑步。買部航拍機打算學攝影，他已構思做其他事情，「4月麻麻地，5月有曙光，6月開始跑到」，事實上壓力性骨折就是需要大約半年時間休息，那時候他還未知道。

受傷半年後再次能跑，那次經歷改變Lucas對訓練的想法，將每月里數提升至200至300公里，當中配合大量每公里配速5至6分鐘的慢速訓練，並開始看跑步書籍，了解增加里數背後原因、提升強度前先要達到某些生理指標等，並跟隨書中的練習計劃訓練。

Lucas在疫情期間開始跟長跑好手溫耀昌（中）一起練習，一班快腳經常團練，辛苦但有效果。（受訪者提供）

同伴相陪晉身「超級市民跑手」

傷癒後重新出發，2019年渣馬首嚐「千金先生」滋味，持續進步下讓他專注路跑，之後台北馬拉松更跑出2小時40分鐘，大部分時間一個人獨自練習，那已經是相當快的時間。再進一步的契機，來自一次偶遇——疫情期間他到運動場練跑，不時跟長跑好手溫耀昌同場，之後開始跟隨對方一起練習，一班快腳經常團練，辛苦但有效果。

2021年渣馬改在10月上演，跑手被迫在夏季狂操，「由7月開始逐步由28公里、30公里、32公里一路加上去，有次小便深啡色，以為是血尿，好恐怖！」運動場疫情下關閉，他們改跑華人永遠墳場、昂船州大橋底，他感激一班同伴相陪，「如果唔係真係捱唔到」。

辛苦付出獲得回報，2021年渣馬在疫情中復辦，沒有海外特邀跑手參賽，成為本地跑手激鬥，Lucas跑出2小時35分50秒佳績獲得男子全馬全場第六名。下一個目標是他一直希望達到的2小時30分鐘，今年初東京馬拉松是次大好機會，可惜賽前兩周旅行時意外受傷，再次做到「235」兼PB，惜未能去到「230」。

2021年渣馬，Lucas在全馬跑出2小時35分50秒獲得男子組全場第六名。（受訪者提供）

「想睇吓自己最快去到邊」

8年時間，Lucas由很少運動的一般上班族，變身為長跑高手。中年才起步，他不認為「輸在起跑線」，反而指出大家往往忽視的一點：「30歲前要玩的已經玩晒，無咁易放棄，明白要達到某些成就，先要犧牲，而這些犧牲是一定有回報的。」

全馬跑到2小時35分鐘的佳績，未有令他放慢腳步，38歲的他堅持的理由是：「未到盡，驚後悔，想睇吓自己最快去到邊」。

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Lucas在30歲那年才開始練跑，一樣能置身精英跑手之列。（鄭子峰攝）

後記：一個快樂的跑手

數年前他有次做物理治療時，見有位助理計劃報讀相關碩士課程，想尋求新挑戰的Lucas亦報讀，剛巧遇上新冠疫情無事可做，正好讓他專心練習和讀書。2021年1月開始，到今年1月畢業，Lucas轉行到NGO當物理治療師，人工減去一大截。太太沒有投訴嗎？「沒有哦，她很支持我做喜歡的事」，轉職後的工作滿足感，不是金錢能衡量。

跑步是他的快樂泉源，讓他「放空自己、減壓」，230這終極目標，他沒有強求何時做到，畢竟人生不止跑步，他即將要當爸爸，直言「練得幾多得幾多」、「跑到已經好開心」。他的信念是，「保持開心，練習就會開心」，認為情緒對個人影響相當大，因此盡量保持心境開朗。

《跑步人誌．超級市民跑手系列之一》

