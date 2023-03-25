渣馬1萬元失而復得的2秒　初馬即Sub 3因跑步改寫人生︱跑步人誌

「遲來一秒鐘，遲疑一秒鐘，從迎接你變做目送……」渣打馬拉松大鐘指向2小時59分59秒，Perry（朱國權）使盡吃奶之力壓線，不料天雨路滑跣一跣，仆着過線的他拗身望向大鐘，清楚看到2：59：59這組數字，問向在他身後的跑手：「我係咪25959？」對方表示不知道。大會官方應用程式顯示，他的成績是3小時00分01秒。

這兩秒差距，對跑手來說猶如天與地的距離，尤其今屆賽事Sub 3與未能Sub 3之間，還有大拿拿一萬元獎金夾雜其中。

接着神奇的事情發生了，香港田徑總會公布今屆賽事共有217位符合資格的跑手成功獲得一萬元特別獎金，當中包括151位3小時以下（Sub 3）跑畢全馬的本地男跑手，Perry正正是最後一位。



Perry初次參加馬拉松，已遇上關乎Sub 3與否的神奇兩秒。（吳慕兒攝）

失而復得的兩秒……以及一萬元獎金

渣馬傳統向以Sub 3／Sub 330（3小時／3小時30分以下）完成馬拉松的本地男、女子跑手發放千元獎金，達標跑手自此得到「千金先生／小姐」稱號，第25屆賽事因獎金大增至一萬元成熱話，「講多過跑」的《01體育》眾同事亦曾多次激烈討論。

Perry衝線前跌倒的一刹逐格重溫：

Perry在終點前跌倒，一度以為因為僅差兩秒鐘，便痛失一萬元。（受訪者提供）

渣馬當日以手機程式不停查閱Sub 3／Sub 330名單，當看到一跑手的時間為3：00：01時，全組人一起為他感到不值，畢竟短短兩秒鐘，便痛失一萬元。翌日核對田總公布名單，赫然發現這位跑手的時間被更正為2：59：59，大家都為這位素昧平生的他感到興奮。經認識Perry的跑手介紹，一心想聽他這兩秒間帶來的心路歷程，想不到他的奇妙之旅遠遠不止於此。

根據渣馬大會應用程式紀錄，Perry以3小時00分01秒完成全馬，與Sub 3相差兩秒。（程式截圖）

曾因濕疹困擾缺乏自信

上次找到渣馬終點前350米暈倒的Winnie，訴說一個從不做運動女生，受一次大抽獎改變人生軌跡，逐步進步為Sub 330跑手，已覺離奇；誰料今次看到一臉年輕陽光、身材健碩的Perry，經歷更加曲折。向來眼力不錯，卻被他突然一句：「我今年已經35歲」震懾當場，久不能語，他的外型較實際年齡年輕何止10年……

Perry一臉年輕陽光，身材健碩，外型較真實年齡來得年輕。（受訪者提供）

「曾經我是個濕疹嚴重患者，由小學一、二年級開始已經好困擾。」左看右看，現在的他「皮光肉滑」，實在看不出來。Perry說從前受濕疹影響，怕出汗、不愛運動，連帶自我形象低落，「很怕醜又無自信」。生理影響心理的惡性循環一路延續到30歲，「無論做甚麼都好易放棄，覺得好多嘢都做唔到，渾渾噩噩。」

Perry說從前受濕疹影響，怕出汗、不愛運動。（受訪者提供）

那時他不時轉換工作，以兼職居多，每做幾個月便不幹，自言：「無方向、無目標、無前途」，生活各個環節諸事不順。孔夫子曰：「三十而立」，不知他是否受生理時鐘啟動，那年生日跟自己說：「可唔可以畀自己一個新開始？」跑步，是他給自己的31歲生日禮物。

跑步是給自己的31歲禮物

問他為什麼是跑步，Perry不大答得上來。大概在近乎絕望之際，能夠做到的事情已不多，跑步門欖低，感覺上較易做到，他說：「人類與生俱來就識跑步」。那怕是人類本能，家人當時並不贊成，怕出汗會令他不適生病。

Perry自小受濕疹困擾，人生缺乏自信，一度過得渾噩。跑步，是他給自己的31歲生日禮物。（受訪者提供）

決心為自己帶來改變，他一邊開始慢跑，一邊參加康文署的健身室班，並在後者認識一個跑友，帶他到一個叫「跑食會」小型跑會訓練。他笑着憶述當時穿上籃球褲到葵涌運動場首次參加跑會5公里計時賽，「當時覺得自己好Pro（專業）」，結果被一個又一個媽媽級或爸爸級師兄師姐越過，跑到懷疑人生：「點解我可以跑得咁慢？」

跑步改變人生跑道

他用上35分鐘跑完5公里，之後的10公里計時賽，更花上1小時20分鐘。奇妙的是，當他跑得愈多，最初開始跑步時一度惡化的濕疹，日漸改善，「出得多汗對身體有幫助，新陳代謝快咗，不再痕癢，免疫力增強，不再像以前成日生病。」（編按：每個人體質不同，受訪者例子只供參考，實際情況或因人而異，須視乎個人情況衡量運動量。）

跑步令Perry的人生各方面愈來愈順暢，連事業方面都有着落，由不斷轉工做兼職，變成覓得全職工作。（受訪者提供）

通過不斷練習，Perry由5公里、10公里、15公里一直跑下去，曾經覺得不可能的距離逐一跨過。與跑友一起練習，加上閱讀跑步書籍增進知識，提升的不止跑步成績，還有心態，「整個人更踏實，不像昔日般輕浮，不再輕言放棄，學懂爭取。」跑步令他的人生各方面愈來愈順暢，多年沒有正職的他獲懲教署取錄，事業方面終有着落，卻為他備戰渣馬帶來難題。

意想不到的Sub 3

Perry形容自己是個「練習型跑手」，愛練習多過比賽，投入練習4年來比賽不足10場。屢次與渣馬擦身而過，今年2月才是他的初馬，不巧去年1月入懲教署學堂受訓，很少機會跑到步。

渣馬原定去年11月舉行，他只有約半年時間練習，以為是個劣勢，首戰全馬距離，最初目標是3小時30分以內完成。離開學堂後喜覺體能提升，耐力亦可以，渣馬之後延至今年2月才上演，讓他有更充裕時間備戰，遂將目標提升至3小時15分。比賽當日他頭半程都是以目標時間315配速來跑，身體感覺良好加上現場氣氛帶動，25公里起發力加速。

比賽當日Perry頭半程都是以目標時間315配速來跑，至25公里起發力加速。（受訪者提供）

「Sub 3是個中高手門欖，一個想觸碰又不敢觸碰的時間」，當時他心算要Sub 3的話，每公里要追15秒，賽前他已研究渣馬前半段爬升多，後段落斜多，後段加速早在他計劃之中，加速的幅度卻在他意料之外。到35公里仍覺有力，心態是無論如何都是PB（個人最佳時間），於是放鬆來跑。眼見最後200米時還剩40秒，知道有機會Sub 3便全力衝線。

大會最終確認Perry以1秒之差，成功取得1萬元獎金。（受訪者提供）

後記：跑步是個好神奇的運動

初馬像初戀一樣難忘，他承認完賽後感動得哭了。完走渣馬是他跟自己的約定，比賽期間的3小時，一直跟自己溝通，不斷問自己，愈跑愈興奮，完全不覺時間過得這樣快。對他來說，拿到一萬元獎金只是bonus，最大遺憾是，單腳落地壓線時跣了一下，以為只差一點未能Sub 3，沒有參與「萬金先生」大合照。

初馬即取得Sub 3佳績，Perry至今仍覺難以置信。（受訪者提供）

初馬Sub 3，至今他仍覺難以置信，懷疑自己能否再次做到，期望再戰渣馬，「今次有好大運氣，希望11月可以穩穩攞到（編按：渣馬很大機會延期，料未能如期今年11月舉行）。」放眼未來，他很想見識六大馬拉松，尤其是有「民間跑者奧運會」之稱的波士頓馬拉松。

跑步彷彿將Perry從谷底抽上來，通過努力拾級而上，人生重回正軌，他感言：「跑步是個好神奇的運動」。這運動已成為他生活一部分，輪班工作難以抽空練習，索性每天上下班從屯門到小欖山路通勤跑，儲里數同時磨練意志，「收工很累、很想放棄，在最攰的時候最考驗意志，才能達到最佳訓練成果」…… 聽到這裏，望一望疫情期間腰上長出的一大團贅肉，好像已沒有藉口不做點運動。