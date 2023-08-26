跑步人誌︱人生最慢馬拉松的感動　跑界美食家Dabby獨特跑步哲學

隨着愈來愈多港人愛上跑步，坊間形形式式的跑步班亦如雨後春筍，早前通過跑手Perry，認識到一個相當特別的跑步愛好者組織「跑食會」，很喜歡他們「跑步，就是為了可以吃更多」的理念，軸心人物就是人稱會長的蔡偉雄（Dabby）。

練跑自然想追求成績，他卻另有一套跑步哲學：「別介意跑得快定慢，參與運動對自己是好事、對身體有益。」經歷一場大病過後，令他感受更深，今年在東京跑出人生最慢的一場馬拉松，卻是他最開心的一次：「死過翻生感覺好大，比Sub 3更感動。」



「跑食會」會長蔡偉雄（Dabby）借跑步分享快樂與美食。（鄭子峰攝）

「跑步人誌．一個人的力量」系列：

千篇一律的都市生活、社會運動到世紀疫情，每個香港人難免都有一份無力感，自覺一個人力量微弱，忘記了態度決定高度。有一群平常未必有人留意的素人跑手和教練，繼續用雙腿默默耕耘，用生命影響生命，一個人的力量也可以很龐大，播下美好種子遍地開花。



Dabby年輕時也曾是個Sub 3跑手，自言昔日並非運動健將，30年多前參加舊公司電訊盈科的龍舟隊，首堂訓練先要跑2、3公里，很快察覺不妥，「跑跑吓企喺度」。幾次訓練之後，逐漸跟上並跑上前列，他再加入公司長跑隊，到澳門跑馬拉松，當年沒有互聯網資訊，靠看書、報讀課程及跟隨前輩到其他跑會訓練，鑽研長跑，那年他28歲。

想當年練習和比賽都很原始，跟現在跑手供應齊備大大不同，比賽「沒有Gel（能量啫喱）吃，只有香蕉和麵包」。當時練習衫褲沒有儲物空間，由沙田跑到大埔練習，手上全程拿着一支1公升的瓶裝水。那時候長跑在香港並未盛行，比賽通常只有百多人，「300人已是大賽」，1997年首屆渣打馬拉松，由上水跨越落馬洲跑至深圳，他也是千多位跑者之一。

由一個人跑到一班人跑的契機，緣於一班住在附近的同事到葵涌運動場練跑，加上有街坊要求加入，「成班人跑完食飯，大家都鍾意食嘢，於是開大食會，整嘢食。」

「跑食會」早在2008年第二屆東京馬拉松已帶隊參賽。（受訪者提供）

香港人愛到日本旅行，又熱愛美食，他在2008年已帶隊到當地參加第二屆東京馬拉松，享受比賽與美食。Dabby從不介意跑友有沒有跟隨其他教練，因為對他來說，跑步應該是自由的、快樂的，練習和比賽過程都應該開心。創會15年人來人往，目前人數大約40、50人，說多不多，說少也不少，跑會每月做一次計時測試（Time Trial）以觀察各人進度，繼而為每個跑友定下練習大綱（Program）。

每逢二、四、日，他都會到葵涌運動場指導跑友，付出大量時間和心血，他只當是經驗分享，由始至終堅持不收分文，「避免無謂爭拗」。每逢大食會，Dabby更會親自下廚，曾有其他跑手看到他主理的和牛照片垂涎不已，轉告他時謙和的Dabby帶點自豪地笑說：「我鍾意食牛，睇片學整，有少少心得。」

Dabby：「人真係好化學，要活在當下」。（鄭子峰攝）

「人真係好化學，要活在當下」

快意人生卻在他臨近退休迎來巨變——某天覺得有點胃痛，痛楚愈來愈厲害去看急症，輪候期間突然暈倒，檢查後證實患上胃癌第三期。他平日鮮有病痛，又長期練跑做運動，那刻「覺得人真係好化學」，他感慨：「所以要活在當下。」

很快接受現實，他的說法是「交畀個天」，做完手術割掉三分之二個胃，再做大半年化療，跑步未能阻止癌症到來，至少為他帶來精神寄託和目標，一步步康復過來。患病期間全休超過一年，「肌肉完全無晒」，體重驟降6公斤，他仍盡量抽時間到運動場看跑友練習、畀Program，化療期間已作輕量練習，完成療程後慢慢練返上去。

2023東京馬拉松，Dabby跑出人生最慢的一次，卻教他最感動。（受訪者提供）

較Sub 3更感動的最慢全馬

大病初癒，身體狀況未穩定，當知道抽中今年東京馬拉松資格，亦只能「佛系練習」，賽前完成2次30公里練習，目標Sub 4（4小時以下完成），最終較目標時間多一點完成，人生跑得最慢的一隻全馬，再次回到昔日帶隊參賽的東京，62歲的他感受更深：「死過翻生感覺好大，比Sub 3更感動。」至今他的手掌、腳掌仍然長時間麻痺，沒有感應，再做不到強度練習。

他堅持自己只是長跑愛好者而不是運動員，練習心得就是「慢慢跑，就會快」，強調不要跟別人鬥，只須跟自己鬥，「點快都有人快過你，自己開心就得」，又分享「跑食會」的口號正是：「唔使跑得快，最緊要跑得晒；唔使食得快，最緊要食得晒。」

近年Dabby和一班跑友更將跑步的樂趣進一步分享開去，每年10月起逢周三晚上帶同8至10個隊員到社福機構帶領智障人士跑步，待他們在翌年1月參加東華三院「奔向共融」-- 香港賽馬會特殊馬拉松（I Run），「每次帶跑練習1至2公里，比賽時為3公里」。

他慨嘆這個有意義的活動在疫情期間已停辦數年，訪問後不久，I Run主辦機構宣布賽事2024年1月復辦。

Dabby強調，沒有最好的訓練方法，只有最合適的訓練方法。（鄭子峰攝）

後記：跑步重點不是快或慢

Dabby強調，沒有最好的訓練方法，只有最合適的訓練方法。「任何訓練不會適合每一個人，要按照各人體質和身體作息而定。就算是同一Program，不同人的時間要求也不相同。」他多次重申，不要介意時間，「練習過程開心，比賽開心」才是最重要。

任何運動員難免有份好勝心，很容易為求勝利，忘記做運動的初心——強身健體，享受運動帶來的快樂。跟「會長」一席話，重新領略這一點，願一眾跑友，共勉之。