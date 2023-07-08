跑步人誌︱一個改變柬埔寨的女生　棄高薪厚職為窮苦少年帶來希望

提起柬埔寨，你會想起什麼？關鍵字離不開：KK園區，騙案，危險，落後，生人勿近，總而言之，就是跟養尊處優的香港人風馬牛不相及。偏偏生活安穩的香港中學美術老師李燕玲（Elaine），放棄高薪厚職，一個女生毅然獨自到柬埔寨教學，不收分文，沒有人脈，行為被身邊人視作瘋狂。

所有人以為她「玩」一年半載便會回港，4年半過去，她不止沒有放棄，還以一人之力改變柬埔寨，背後全賴她熱愛的運動——跑步。



李燕玲（Elaine）不收分文在柬埔寨教學4年半，還出錢出力成立跑會「跑孩Su Su」（鄭子峰攝）

「跑步人誌．一個人的力量」系列：

千篇一律的都市生活、社會運動到世紀疫情，每個香港人難免都有一份無力感，自覺一個人力量微弱，忘記了態度決定高度。有一群平常未必有人留意的素人跑手和教練，繼續用雙腿默默耕耘，用生命影響生命，一個人的力量也可以很龐大，播下美好種子遍地開花。



「在香港教書10幾年，生活安穩，預想10年後仍在做同一件事。30多歲了，想改變下。」高薪厚職安穩生活背後，有把名為千篇一律、欠缺挑戰的雙刃劍，轉變跑道甚至跳出舒適圈不難理解，為什麼偏偏是人人避之則吉的柬埔寨？

世人眼中的柬埔寨只有罪案與危險，Elaine眼中只看到：「當地教育水平落後，非常缺乏老師，感覺上貢獻大啲。」她昔日在一家基督教學校任教，校方有份資助的一家柬埔寨學校缺老師，毅然赴當地義務教學。一個單身女性隻身到一個常常因為嚴重罪案上新聞頭條的國度，身邊人當然全部反對：「媽媽喊咗3日，每年都叫我返嚟。」

李燕玲（Elaine）在柬埔寨落地生根，懷胎7月的她仍在跑步。（鄭子峰攝）

「所有人都睇死我半年返香港」

柬埔寨與香港生活習慣和水平南轅北轍，初到貴境時難免水土不服，連維持跑步習慣也遇上重重困難，2019年8月柬埔寨接連發生槍擊案，自此當地人不會在晚上出街，Elaine的夜跑習慣不止涉及人身安全，還觸碰到這個佛教國家民風和女性地位兩大神經，「柬埔寨好保守，女性穿背心短褲就是好唔正經、淫蕩，連踢腿都唔得。」

「香港人晚上11、12時一個人夜跑很平常，初到柬埔寨照穿背心短褲夜跑，引來途人側目，有人到學校投訴，甚至報警。」兩地文化衝擊不小，「明明我有心來服侍，初初覺得好委屈。」

「所有人都睇死我，港女一名，至多玩半年就返香港。」遇上困難，放棄不是選項，「跑步改變咗我，教識我堅持和執着。」馬死落地行，Elaine唯有屈服改穿長袖衫和長褲練跑，並漸漸由夜跑變日跑，當地天氣較香港更熱，日間跑步相當難頂，她一一克服過來。

柬埔寨民風保守，李燕玲（Elaine）這個踢腿熱身動作會被視為「不正經」。（鄭子峰攝）

「跑步教識我堅持和執着」

Elaine在大學主修藝術，學生年代沒有運動背景，30歲後才開始跑步為工作減壓。2017年跑步朋友介紹下到跑會訓練，第一場10公里比賽已跑出50分鐘不俗成績，全馬曾在首爾馬拉松以3小時18分鐘完成，以一個沒有運動和跑步根柢的素人而言已算進步神速，她卻自覺年紀唔細、進步空間不大，於是將跑步的最大目標轉移，由提升成績變為分享快樂，「跑步好開心，想帶給更多人」，2018年開始她為視障人士領跑。

2019年初到柬埔寨教書，千辛萬苦繼續跑步習慣，又要面對另一關口：「自己一個跑，覺得好孤單，成立跑會私心找人陪我跑步」。身為典型香港人，那年暑假回來不停進修，長跑教練、急救、拉筋、青少年體適能訓練，考回一堆證書重返柬埔寨，「其實無人會理的。」

李燕玲（Elaine）在柬埔寨成立跑會規模愈來愈大，隊員由3歲小孩到成人都有。（受訪者提供）

「他們平日無鞋着，要着鞋已經好難」

在校內以耐力折返跑（Beep Test）選拔，招募跑會隊員一開始已遇上難題，「他們平日無鞋着，要着鞋已經好難。」柬埔寨女性地位低微，首批成員她先選8個女生，後來有些很有潛質的男生想加入，於是再選8個男生，又出現另一阻力，「男女一起做運動被視為不正經，家長不准，阻力很大。」

困難和問題天天都多，「天氣熱只好早些跑，清晨5時至6時，有隊員住得很遠，凌晨3時至4時已經要出動，或會遇上KTV夜遊人，會有危險。」解決辦法是召輛篤篤車逐個隊員接送，以為安定下來，又爆發新冠肺炎疫情。山窮水盡疑無路，Elaine沒有辦法下，嘗試逐家逐戶探訪，真正了解隊員。發現有隊員窮得家徒四壁，家中沒有冷氣、雪櫃、廁所，要在屋外洗澡，她感慨：「一家人跟不同親戚一起住，女童被性侵很常見。」

為怕隊員營養不夠，Elaine更為隊員做愛心早餐，「前幾日買定材料，每日凌晨3、4時起床煮早餐。」每天接送、跑步，然後一起在地上野餐，勞心勞力帶來一絲曙光，感動到一班家長，明白參加跑會並非不正經。

李燕玲（Elaine）借跑步改變柬埔寨。（受訪者提供）

用跑步改變柬埔寨

或許天氣太熱，或許人民太窮，Elaine初到受戰火摧殘多年的柬埔寨時，跑步人口很少，幾乎全是中產男性和到當地工作的外籍人士。當地人對跑步認知度低，「第一次去運動場，有人穿拖鞋、牛仔褲」，此外身體狀況也跟香港人不同，「柬埔寨人身形較細小，體能差，跑一圈已經不行，而且很易受傷。」跑步比賽參加人數少得不會分開男、女子組，也不設年齡組別，於是沒有女性會參加，得獎者全是男性。

近年愈來愈多外國企業到柬埔寨發展，為當地帶來轉變，跑步亦開始盛行起來，2020年3月8日婦女節有保險公司在柬埔寨首辦女性跑步賽事，是Elaine成立跑會「跑孩Su Su」首次參賽，隊員橫掃多獎，學界賽事亦包辦三甲，連柬埔寨國家隊也向隊員打主意。

今年5月柬埔寨首度主辦東南亞運動會，「跑孩Su Su」獲邀參與開幕表演。（受訪者提供）

「跑孩Su Su」是當地最先成立的跑會之一，而且是唯一完全不收費的，吸引愈來愈多人加入，由最初Elaine任教學校的學生，擴展到目前分為成人隊、青年隊和孤兒隊3隊，名單上過百人，主力成員亦超過60人，在跑界無人不識，今年5月柬埔寨首度主辦東南亞運動會，「跑孩Su Su」獲邀參與開幕表演。他們來者不拒，每到練跑時段，往往有奇人異士加入，「有闊太帶同一班保鑣來練習」。時間證明她的善意，加上柬埔寨2020年開始可以使用Facebook，多與外界接觸逐漸改變民風，街坊不再因Elaine和隊員跑步側目，女性跑步不再是什麼稀奇事。

「做嘢要有意義，成立跑會想改變柬埔寨歷史。一個充斥黃賭毒的地方，年輕人因為貧窮不見希望，容易放棄、懶散、不努力，通過跑步給他們看到健康生活，看到人生另一個可能。」萬事起頭難，Elaine適逢其會無意中成為柬埔寨跑界開荒牛，以一人之力短時間內已帶來改變。

李燕玲（Elaine）懷胎7月在金邊國際半馬拉松為視障跑手領跑，再次為柬埔寨帶來新衝擊。（受訪者提供）

任何人都可以跑步

她並未打算停下來，在柬埔寨認識派往當地工作的香港人Dickson，3個月後閃婚，懷胎7月的她仍在跑步，6月19日在金邊國際半馬拉松再有創舉——她不止在腹大便便狀況下出賽，更再次為視障跑手擔任領跑員，「18公里後我老公和其他隊員完成pacer（配速員）任務，與我會合打氣，然後陸陸續續隊員越來越多為我們護航擋車領路，最後大家一起衝線，十分感動。」

她說柬埔寨對殘疾人士支援極少，孕婦做運動也是新鮮事，想向當地人證明任何人也可以做運動和跑步，「我們最後以2小時40分左右完賽，是我人生最慢的一次半馬，但我的大肚跑也引起當地媒體報道，讓他們理解孕婦在身體情況理想下也是可以跑步的。」

「跑孩Su Su」成員在金邊國際半馬再獲佳績，女子十公里包辦三甲，男子十公里得第4名，男子五公里得第2至4名，連國家隊成員、半馬冠軍選手也主動穿上印有跑孩標誌的跑衣出戰。

後記：一個人的力量可以很龐大

像Elaine一樣看似沒有回報的付出，在香港人或世俗眼光中近乎瘋狂，不過如果當日她不是大膽跳出舒適圈，依然是那個高薪厚職的學校老師，便不會擁有在柬埔寨成立跑會，為一眾孩子分享愛帶來的滿足感和快樂。這些感覺並不虛無飄渺，至少她的無私大愛，吸引到一位志趣相投的丈夫，緣份來了不再孓然一身。

跟她詳談半天，腦海中不其然彈出經常被引用的《聖經》〈約翰福音〉12章24節：「我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」這句話有很多不同演繹，放下一切改變現狀，不一定是壞事，生命愈多使用，就愈有用處，愈多燃燒自己，就愈能照亮別人。Elaine過去4年半的經歷證明，一個普通人只要願意付出，力量一樣可以很龐大，在最絕望的地方也可以看到希望之光。