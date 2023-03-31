渣馬完美Sub3紀錄斷纜　溫耀昌跑了十年仍在追那一分鐘︱跑步人誌

撰文：吳慕兒
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Sub 3（3小時以下完成馬拉松）這門檻，全球跑者都在追逐，當水平到達一定程度，便能每次穩穩做到，如溫耀昌。
對上11次跑渣馬（渣打香港馬拉松）全部Sub 3，做過11次「千金先生」，不時還有名次附帶額外獎金。今年2月第25屆渣馬Sub 3特別獎金提高至一萬元，組內曾有同事笑言：「對一班長跑好手來說，等如落樓下便利店『嘟』消費券般輕易。」偏偏阿昌在這次失手，「好似一次過嘔凸咁，好諷刺」。
諷刺的事或許不止這一次，他的長跑生涯猶如希臘神話中每天無止境把巨石推上山的薛西弗斯（Sisyphus），十年來堅持不懈未見成果，只為踏進這一分鐘。

溫耀昌首次渣馬Sub 3失手才找他做訪問，他大方的不以為忤。（吳慕兒攝）

100隻全馬Sub 3瘋狂目標

馬拉松是個多少帶點自虐的運動，無論什麼配速，全程42.195公里，比賽需時，背後的練習時間不計其數，每天晨操晚練，還有日常生活各個細節，由飲食、作息、裝備、長跑資訊以至跑手工作本身，一環扣一環，長年日復日如此，想想也覺得累。

早已見識長跑人的執着，阿昌的「強迫症」彷彿在另一次元。也許初馬即Sub 3「開壞個頭」，他為自己定下100隻全馬Sub 3瘋狂目標，2月不單是他第12次渣馬全馬，亦是他長跑生涯第33隻全馬，對上32次全部Sub 3……

因此他不止渣馬Sub 3斷纜，而是歷來首次未能Sub 3。完美紀錄被破壞才最心痛，相對之下那一萬元獎金簡直微不足道。

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今年2月渣馬溫耀昌紮住上，最終只能用「比行更慢的速度」跑回終點。（受訪者提供）

人生最慢馬拉松

到底他今次發生什麼事？「Sub 3有空間，唔難攞，賽前都覺得十拿九穩。」為跑出理想時間，阿昌以量多、強度高的進取方式練習，奈何休息不足影響身體狀況，渣馬前兩星期到日本跑大阪半馬備戰時已覺疲累，比賽當日在10公里左右避人時拉傷了。回港後做物理治療、停止練習，渣馬當日紮住上，頭段如常按造成績的配速跑。

去到6公里腳傷問題浮現，經驗豐富的他隨即變陣，「改變心態，只求保住Sub 3」。成功捱到36公里，渣馬考起不少跑手的西隧後落斜路段，終令阿昌痛到停下來。當時仍有機會保住Sub 3，稍息一會後，「跌到8分鐘、9分鐘pacing，夾硬跑」。最後一公里已完全跑不到，只能步行，接連遇上問他是否抽筋的熱心市民和熱情打氣的啦啦隊，「唔好意思再行，唯有用比行更慢的速度跑回終點。」成績3小時21分鐘，人生最慢的一隻馬拉松。

渣馬賽道即使不利造成績，難度遠遠及不上西貢北潭涌至萬宜水庫一帶的CCM（中國沿岸馬拉松）。阿昌兩次跑路段崎嶇的CCM尚且能Sub 3，渣馬卻意外斷纜，以為塵世間最痛苦莫過於此，人生中的苦澀總是超乎想像。

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傷患康復得七七八八，溫耀昌慢跑復操。（吳慕兒攝）

這十年來做過的事

溫耀昌不是家傳戶曉的名字，但香港跑界無人不識，皆因他早在2013年全馬已跑出2小時30分57秒，當年能置身230者寥寥，可謂一鳴驚人。十年過去，他的PB（個人最佳時間）未變，跑進230者大有人在，甚至有人已闖進220大關。

當年以入選香港隊、跑入230為目標，努力訓練、比賽，任職建造業安全主任的他為保留更多體力和時間練習，不惜減薪一萬元轉為文職，無奈始終未能再創佳績，看着其他跑手一個個超越自己。

「灰心都會有，有幾年冇進步，仲要退步。」馬拉松最需要面對的從來不是對手與時間，而是自己，「我會不停檢視自己，會反思，嗰期冇做gym，練少咗斜路。」

由2009年初馬開始，他每年至少跑2至3隻全馬，2013年達到高峰，PB後沉寂數年，檢討過後認為自己比賽太頻密、不夠專注，減少比賽喜見時間重上234（2小時34分）、232（2小時32分），快要接近PB之際又遇上疫情爆發，封場和口罩令影響練習，又變回原地踏步。

看着同期畢業同學不少已事業有成，37歲的他也會羨慕，覺得自己相差很遠，「但望返轉頭，佢哋好似事業以外乜都冇……」

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今年3月東京馬拉松溫耀昌原為參賽者，最終只能做觀眾，當啦啦隊為香港跑友打氣。（受訪者提供）

近年跑進2小時30分內的香港跑手：

紀嘉文2小時19分53秒（2021年／華倫西亞）
黃尹雋2小時20分18秒（2019年／日本防府）
徐志堅2小時24分43秒（2018年／柏林）
周漢聶2小時25分55秒（2019年／渣馬）
張耀樑2小時26分04秒（2023年／渣馬）
魏賡　2小時26分15秒（2019年／柏林）
莊司暘2小時27分46秒（2023年／渣馬）
屈景朗2小時28分48秒（2022年／倫敦）
尹焯熙2小時28分41秒（2023年/東京）　
李卓謙2小時28分54秒（2020年／日本琵琶湖）
余顯華2小時28分55秒（2022年／黃金海岸）
鄧敏華2小時29分22秒（2016年／日本福岡）

堅持 VS 執着

回到最初的起點，第一次令他喜歡上跑步的，是中三那年學校陸運會1500米比賽，「我籃球、足球都唔叻，是個運動白癡。那次沒有專登練習，得第三名」。首次得獎背後，他笑言：「其實得四個人參加，我只係贏咗一個。」那份滿足感與快樂，足以讓他留下來，還一路由1500米跑向半馬、全馬。

哪怕置身香港前列，外出參加國際賽又是另一個世界，香港運動員必須在生計與全職運動員之間取捨。返工忙、不夠休息影響成績，再看着黃尹雋轉全職後的突破，以及身邊不少跑手為教跑班奔馳，他不無感慨。現實有時就是殘酷得令人無能為力，成績十年來未能突破，阿昌仍想進步，「入不入港隊已不重要，我點都想跑一場22幾（2小時20多分）的馬拉松」。2小時30分與2小時29分之間，只有一分鐘之差，「感覺卻很遙遠」。

為這一分鐘堅持十年，看似很傻，如果已達極限，豈不是毫無成果的執着？

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溫耀昌在全馬路上追尋多年，目標一直很清晰。（吳慕兒攝）

只想追趕生命裏一分一秒

要放棄很容易，溫耀昌默默繼續走難行的路，「我會睇吓外國訓練模式和大趨勢，不可以成日用同一套，要不停update」、「有在職媽媽都跑到奧運」、「以前跑23幾（2小時30多分）已在頭5名，現在排名都冇，證明香港水平進步，是好事來，要向前看……自己有大些動力上返排名。」不停查找不足，同時不斷嘗試尋覓進步的方法。

如果只按結果論，或會誤以為這是薛西弗斯式沒有成果的付出，在最灰心的情況下，他依然保持信念，只因對進步渴求的那團火從未熄滅。39歲的張耀樑今年2月在渣馬已向大家作出最佳示範，較他小兩歲的溫耀昌實在沒有做不到的理由，「我都覺得自己得㗎」。成績與否是一回事，更重要的，或許是他一直在做自己喜歡的事。

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