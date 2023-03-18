渣馬近終點前暈倒那女孩　痛失萬金掌握身體感覺換突破︱跑步人誌

以Sub 3／Sub 330（3小時／3小時30分以下）時間完成馬拉松的1萬港元獎金，成為第25屆渣打香港馬拉松（渣馬）一大熱話，最終217位跑手達到此門欖順利「提款」。跑手間興高采烈討論之餘，傳來一段小插曲——「有個女仔原本應該跑到330，但在最後階段暈倒了。」

大家都在為她惋惜痛失一萬元獎金，卻令我想找她出來說說自己的故事，一個由從不做運動的素人，到一步步努力從Sub 4，再嘗試跑進330的奇妙經歷。



Winnie由從不做運動的女生，逐漸進步為長跑好手。（吳慕兒攝）

一次大抽獎 改寫人生軌跡

一年一度的渣馬，昔日對Winnie來說是個「家庭活動」，跟隨兄長和姊姊一起跑10公里賽事，沒有壓力，也沒有時間目標。從小至大，她都沒有接觸運動，跑步是種「一年幾次」的消閒活動，「當時我從未想過跑馬拉松」。

從無到有，由零到一百，竟源自一次Shopping。「跑鞋舊了，想去買對新鞋」，碰巧店內舉行大抽獎，「知道中大獎一刻我呆咗」，獎品是：前往日本大阪機票以及大阪馬拉松參賽資格。

一年一度的渣馬昔日對Winnie（左四）來說是個「家庭活動」，如今升格為全馬跑手，家人當然大力支持。（受訪者提供）

從不運動的女生 到馬拉松跑手

一般人得到這個大獎，大概拿着免費機票去關西旅行就算，Winnie不想放棄難得機會，參加長跑教練吳輝揚（吳師傅）設立的跑會，開始系統訓練。就是這樣，踏上全馬的旅程，2017年11月大阪馬拉松，以4小時29分鐘完走初馬。

她謙稱自己不是個有天份的跑手，但逐次進步的成績不會騙人：2018年10月日本金澤馬拉松4小時21分鐘，2019年2月渣馬提升至4小時17分鐘，同年11月日本岡山馬拉松進步至3小時52分鐘，首嘗Sub 4滋味。

渣馬後一個月，Winnie到日本名古屋參加另一場馬拉松比賽。（圖片鳴謝：MRC）

330——魔術一樣的指標數字

Winnie曾經覺得Sub 330很遙遠，經過3年疫情久經訓練，距離這個目標愈來愈近。隨Winter Sir（徐弘泰）的Pegasus跑會訓練，從去年6月開始準備，「渣馬原本去年11月舉行，當時未有一萬元獎金，已準備參加」。她視那一萬元獎金為額外動力，「有獎金當然開心，但那只是bonus」，挑戰Sub 330，。之後賽事延至今年2月，讓她有更充足時間準備，「原本對Sub 330不是好有信心，尤其對上一次跑全馬已經是3年前，去到1月終極長課才覺得有機會。」

比賽當日，頭35公里她保持穩定表現，每公里配速維持在賽前定下的4分50秒左右，直到考起不少跑手的西隧後「大長斜」，開始感覺不妥：「上環天橋覺得小腿有點緊，人很攰，身體沾寒沾凍」，她當時以為3年無跑全馬，去到36公里覺得攰很正常，於是一路死頂。然而到轉入銅鑼灣前的馬師道天橋，整個人已意識模糊，一路向前跑到崇光百貨（Sogo）附近位置，終於暈倒。

Ｗinnie在今屆渣馬的配速很穩定，如果不是最後350米暈倒，已跑進Sub 330。

這麼近、那麼遠的350米

她去到Sogo時，時間大約是3小時25分左右，那兒距離終點只剩下最後350米。在這個理應「行返去都達標的距離」，跨不過就是跨不過。Winnie形容，暈倒後腦中一片空白，全身無力，終與Sub 330擦身而過。

不幸中的大幸是，在場工作人員見她搖搖欲墜，已快步上前扶着她，防止她跌倒受傷。即使錯過Sub 330，Winnie在救護站嘔吐過後，感覺好一點，那時已脫下跑鞋的她堅持跑完最後一小段路，以3小46分鐘完賽，仍刷新個人最佳時間（PB）。

她的男朋友同為跑手，順利Sub 3成為「萬金先生」後跑回Sogo，見證Winnie暈倒一幕。她坦言，這樣錯過Sub 330，當刻一定不開心，她沒有讓自己沉淪下去，畢竟「對上一次跑馬拉松已經是3年多前，太耐了，經驗不足，而且未試過咁快pacing跑全馬」。慢慢想通了，數日後消化情緒，便重新出發，因為渣馬一個月後，日本已經有另一場馬拉松等待她。

渣馬後Winnie與男友雙雙到日本比賽，男友月初跑畢東京馬拉松，陪伴她到名古屋跑馬。（受訪者提供）

後記：一個月後名古屋心願達成！

學黎天王話齋，坎坷過後有艇搭，今次慘痛經歷讓Winnie深切體會「要細心留意自己身體的感覺」。2月12日在渣馬錯失Sub 330機會，3月12日還有一場名古屋國際女子馬拉松，這一次她沒有再讓機會溜走，以3小時27分22秒達成Sub 330目標。

比賽當日中後段，名古屋天氣對馬拉松選手而言相對較熱和陽光猛烈，因此Winnie在35公里後減慢配速，如願置身Sub 330。她說整體感覺沒有渣馬一役辛苦，賽後最開心的是不用再戒口，大概是賽前為加碳吃白飯吃到傻，直呼：「終於可以食肉！」不過第一件事，還是先衝到當地著名甜品店吃名物蛋糕。

跑步的可貴之處，在於基本上人人可以參與。Winnie以5年半時間，由一個不做運動的女生，到成為長跑選手，在馬拉松這42.195公里距離一次又一次突破自己，連她本人也覺得人生這段旅程很神奇，「如果只有我自己一個，無跑開步又不會發憤，一定做不到。全靠跑班同學和教練互相推動和督促，練長課就算落雨或好凍，一齊做都會好開心。」

就如跑馬拉松一樣，一日未到終點也不知會發生什麼事。她縱然在渣馬不幸遇上小意外，只要不放棄、堅持自己目標，Sub 330的大門一個月後再次為她打開，失而復得，「唔停就贏」從來都是跑步和做人的永恆真理。