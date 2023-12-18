疑是跑手披銀色保暖氈遭嘲「跳完海」　網民嘆：好多無知嘅人

剛過去的周日（17日）香港舉行多場跑賽，有網民在社交媒體上載一張疑是跑手完成賽事後，身披保暖袍進入食肆的照片，留言「想點呀」，惹來批評。



有網民周日在Facebook群組「香港江湖日報之ONX限定2.0 x 後備群」上載一張照片，相中是一位以銀色彷似錫紙的保暖氈裹身的人士背影，發文者寫下「想點呀」，似乎對這個「造型」非常不解。

有網民在Facebook群組分享照片，疑是跑手完賽後進入食肆。（Facebook）

帖文立刻引來大量留言，初時有人加以嘲笑，「多數係跳完海，比消防救返先會出現喱種情況，但點樣走咗出黎（嚟），我就唔知」、「電池場過敏症」、「Fashion野（嘢）」、「430穿梭機裏面嗰舊太空垃圾」。

街馬周日已舉行，由於是疫情以來首度復辦，吸引逾15000人參與。（公關提供）

但由於當日有多場跑賽舉行，而且天氣寒冷，多人參與的「香港街馬2023」也不設即場行李寄存，只能在賽前領取選手包時預先寄存行李，未必人人完賽後都能即時有厚衣禦寒；但賽會有在選手包中附上類似相中人所用的銀色保暖氈，而這種暖氈輕便易攜，在體育活動中十分普遍。

很多網民因而推測相中人是一位剛完成街馬的跑手，留言的「風向」隨即急轉，出現大量批評發文者的留言：「傻仔，人哋跑完，保暖啊」、「運動完保暖要俾人問想點」、「你哋真係唔識，人哋啱啱跑完街馬」。

街馬當日結束後，大會有再派發禦寒物資，不少跑手完賽後立刻披上保暖氈。（資料圖片／余睿菁攝）

也有網民收起嘲諷語氣，耐心解釋為何跑完後要以銀色保暖氈包住身體，指出運後消耗後立刻進食也未必能及時補充熱量，「錫紙夠輕又摺得，自備當風摟（褸）／雨摟（褸）用差唔多……本地凍的話係咁算少（小）事，有時大會都未必提供」。

有網民感嘆不少向相中人出言嘲諷的人都缺乏常識，道：「呢個帖釣左（咗）好多無知嘅人」，也有人見到發文者被多人批評，感到安慰：「本身打算入黎（嚟）開片，睇完留言安心曬」。