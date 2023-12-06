跑步︱澳洲長跑名將恐怖經歷　馬拉松比賽一度失去視力仍貼近PB

42.195公里的馬拉松賽事，什麼事也可能發生，跑手意外倒地、抽筋、「撞牆」均不罕見，然而代表澳洲參加過兩屆奧運的惠寧思（Eloise Wellings），在剛過去周日參加華倫西亞馬拉松，卻遇上不尋常的事故——中途跑至一度失去視力。

突然跑至伸手不見五指，恐怖程度可想而知。這位跑界長青樹在這個突發意外之下，竟仍能以2小時25分47秒跑畢全程，獲得女子組第26名，時間貼近個人最佳成績（PB）。



惠寧思（Eloise Wellings）在Instagram分享在華倫西亞馬拉松的恐怖經歷。（Instagram）

屬於國際田聯白金級賽事的西班牙華倫西亞馬拉松，由於賽道平坦好跑，有利造好成績，每年都會吸引全球各地精英跑手一試身手，今年香港男子馬拉松現任紀錄保持者黃尹雋、前紀錄保持者紀嘉文、全馬香港「前一哥」徐志堅、港隊成員莊司暘、均有參賽，紀嘉文2021年正是在這項賽事刷新香港紀錄。澳洲也有4位國家級女將參賽，惠寧思正是其中之一。

41歲的惠寧思是中距離跑好手，曾在2003年世界大學生運動會5000米賽事封后，她生涯屢受傷患困擾，並因而錯過2000年主場出戰悉尼奧運的機會，之後2004雅典及2008北京兩屆奧運同樣因傷缺席。2012年倫敦奧運，她終於能夠順利出賽，成績卻未如理想，5000米初賽止步，10000米得第20名，是完賽跑手之中返回終點的最後一人。直到2016年里約奧運，惠寧思發揮水平，5000米決賽得第9名，10000米得第10名。

澳洲長跑名將的「另類體驗」

2020東京奧運，惠寧思再次因傷未能參加，近年她開始挑戰距離更長的半馬及全馬，去年在名古屋國際女子馬拉松以2小25分10秒刷新個人最佳時間（PB）。上周遠赴西班牙，參加華倫西亞馬拉松，跑到37公里一路順風順水，當時以2小時23分鐘的預計完成時間配速奮戰，眼看可以再刷PB，不料眼前忽然愈來愈模糊，之後甚至眼前一黑，什麼也看不見。

她在Instagram以長文發表感受，指出今次賽事是「另類體驗」，「2小時25分47秒對我來說是個奧運達標時間，也是我在馬拉松歷來第二最快，當中95%是我跑步以來一些最佳微小時刻，我從未試過在一隻馬拉松笑得那麼多，我很喜歡這個比賽，令我興奮得渴望再次參賽。」

比賽尾段一度失去視力

「昨天（周日）我再次感受到對這個運動的熱愛……同時勾起它差勁的一環——馬拉松是一個挑戰極限的運動。」惠寧思道出，「不理想的那5%包括血糖不足一幕，37公里開始我的視力變得模糊，當時我正夥拍隊友Genevieve Gregson，以2小時23分鐘的預計完成時間配速在跑。」

「之後3公里由於視力模糊，我失去寶貴時間，直到41公里完全看不見光，我唯有停下來，在最後900米吊在賽道欄杆上。」她生動形容，「明顯地我曾與一個西班牙男人有過一段意思不明的對話（但我已全無記憶，哈哈哈），然後我起身，朝着一個我希望是終點線的方向繼續跑。」她還稱，因為在28公里錯過水站，令她在最後5公里再失去一些時間。

惠寧思在華倫西亞馬拉松的分段時間。（大會官網截圖）

即使比賽中途一度失去視力兼曾錯過水站，惠寧思仍能以2小時25分47秒完賽，與PB只差37秒。從華倫西亞馬拉松官網提供的分段時間可見，她在頭35公里的配速平穩地維持在每公里3分22至25秒之內，直到36至40公里才失速跌至3分37秒，最後2.195公里更進一步減慢至3分57秒。

幸好她沒有因視力問題跌倒或受傷，順利完賽後似乎亦無大礙。然而因此錯失PB的大好機會，惠寧思難免深深不忿，夜不能眠，「因此我在這裏，凌晨3時躺在床上，用Google搜尋2024年初有什麼馬拉松比賽……因為距離夢想那天只相差那麼小。」