渣打馬拉松2024｜最強香港市民集結！446名萬金跑手 多去年一倍
撰文：李思詠
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【渣打馬拉松 / 渣馬2024】維多利亞公園終點上，最高興的除了奪冠跑手，更有一群「萬金先生」及「萬金小姐」，因為完成時間在限定的3小時（男子）及3小時30分（女子）內，因而獲得港幣一萬元獎金。
今年共有446名萬金先生及萬金小姐，比去年多出一倍。這班「超強市民跑手」合共擸走446萬獎金；獎金背後，是汗水，更是信念。
現場採訪：楊宇翹、趙子晉、葉詩敏、張倩儀、蘇煒然、廖雁雄
田總主席關祺在賽後記者會總結今日賽事，提到萬金先生及萬金小姐：「有關馬拉松特別獎勵計劃，跑手們的成功有目共睹，對我們來說有刺激作用，亦看到大家的時間有進步。」有記者問及明年獎金會否有變化？「我要同贊助商傾一傾，你話吸唔吸引，我問返你，你話吸唔吸引？」
今年共有446名萬金跑手，萬金先生為332人，萬金小姐為124人，總數比去年218名萬金跑手多出一倍，以每人一萬元獎金計算，共派出港幣446萬。萬金跑手中，除了精英跑手或港將如黃尹雋、姚潔貞等，其他多是普羅大眾，就連全馬「港二」張耀樑，本身亦有通宵工作的正職在身。
賽後在終點遇上長跑好手陸作恩，他的跑鞋染上紅色一遍，原來跑了十幾公里開始出現水泡，估計水泡面積倍增，三十公里後要「捱」，有一刻痛到要收慢步速，「特別的不是一萬元，是當中的經歷。今次是我第一次跑全馬，我預計30公里後身體會出現狀況，但原來腳掌出現狀況，這樣『捱』回終點，真的很深刻」。他深信：「人生有啲嘢要做，對跑手來說，馬拉松就是其中一個目標。我應承過自己，不要放棄，幾辛苦都好，都要跑。」
「一、四個零」，除了是可觀的獎金，更是汗水和信念，在此向各位萬金跑手致敬——因為成績，也因為堅持。
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