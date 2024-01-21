渣打馬拉松2024｜黃尹雋力追奧運標準　先挑戰無錫倫敦馬拉松

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】本地跑手黃尹雋今屆以2小時23分23秒完成全馬，成為今屆渣馬全馬最快的香港跑手，總成績排第15名。賽後他表示今日只當成長課練習，本身已安排好今年首兩月訓練日程，目標先挑戰無錫和倫敦馬拉松，並希望繼續推前PB，衝擊巴黎奧運入場券。

現場攝影：楊宇翹、張倩儀、葉詩敏、趙子晉



黃尹雋賽後指，今次結果是在自己計劃以內，今日全程都能夠按自己計劃跑，完全賽前目標。他笑稱，「跑步有贏有輸，之前兩年輸咗，交咗兩年學費，今年終於贏到。」

黃尹雋成為今屆渣馬全馬最快的香港跑手。（楊宇翹攝）

他續指，其實今場比賽沒有一個好完整周期去特別預備，只是抱住練習心態去完成。「始終9月完成柏林比賽都好攰，之後華倫西亞比賽亦不算預備得好，幸好之有充份的休息，雖然是用練習心態去完成，但今日感覺幾好。」

踏入新一年，這名香港紀錄保持者表示，訓練期剛開始了兩星期，想嘗試可否更完整、更有系統地練好這兩個月，「今年較以往不同是想將個訓練量推高一點，然後去跑3、4月份舉行的馬拉松。」

黃尹雋今屆以2小時23分23秒完成全馬，總成績排第15名。（楊宇翹攝）

他表示已報名參加無錫及倫敦馬拉松。選無錫馬拉松參加是因為該賽事上年很多人都能造PB，又造出國家紀錄，加上今年賽事成為國內奧運選拔賽，有很多省隊以至業餘選手都會落場衝成績，故希望一齊衝。「該路線算是平坦，是一條快路。」之後相隔三個星期的倫敦馬拉松他亦已報名，不過會視乎練習情況決定是否出賽，「想做好練習先，三月距離現在太遠。不過倫敦馬水平一向高，所以報定先。」

今年是奧運年，巴黎奧運男子馬拉松入圍標準為2小時08分10秒。被問到今年會否特別為奧運標準而練習，黃尹雋指，上屆奧運因為疫情有限制，難以實行訓練計劃，所以無沒有追奧運標。但今屆「會望住個時間跑，追唔到都希望自己PB貼近210（2小時10分）。」

黃尹雋指今年首3月訓練希望提升狀態衝擊奧運標準。（楊宇翹攝）

他續指，現時世界馬拉松水平高了很多，「一步一步來吧，馬拉松周期練得好足，做好練習先。望住奧運標準去貼近，最尾去唔去到就隨緣，反正跑步都係愈跑愈快去突破自己。」他目前個人最佳時間（PB）為2小時16分22秒，他希望年初能將PB推前至212甚至210水平，若能成功他有信心繼續衝擊奧運標準。

對於去年兩破港績，他亦指令他有所領悟，對訓練有幫助。他表示，「雖然上年跑兩場一場比一場好，但兩次經歷都係早段高開之後不斷跌；第一場跌多啲，第二場已經開始跌少咗，之後目標希望通過練習得好啲、力量大啲，能夠令比賽時狀態可以維持到尾。」黃尹雋認為，不是因為兩破港績所以有信心，反而是追趕達標的過程帶起了他的信心，亦是他去年最大得着。

黃尹雋與張耀樑分別成為今屆渣馬港人第一二名。（楊宇翹攝）

他表示農曆年前後有機會到國內雲南訓練，一直預備到3月。一來雲南有高原訓練效果，二來亦可以專心一點，始終香港天氣較差亦容易分心。黃尹雋又指，未來都不會只集中跑全馬，半馬都會跑，要視乎教練編排。不過今日渣馬就沒有考慮跑其他路程，他笑指「因為獎金，要做萬金先生。不過最重要是能合訓練計劃，當成一次長課；由年初至今練了兩個星期剛剛好可當成小測試。」