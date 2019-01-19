高達頭扭蛋 EXCEED MODEL GUNDAM HEAD　上手玩CP值超越渣古頭？

【EXCEED MODEL GUNDAM HEAD】高達扭蛋中的「EXCEED MODEL」，一直是高達迷的寵兒，「EXCEED MODEL ZAKU HEAD」系列 1 至 6 代的渣古頭，可能很多人都已經儲齊。近日 Bandai 推出了新系列「EXCEED MODEL GUNDAM HEAD」，高達頭扭蛋正式面世，比渣古頭更有過之而無不及的造工。

EXCEED MODEL GUNDAM HEAD第一彈 元祖登埸

最新的「Exceed Model」系列，Bandai 推出三款經典的高達頭，分別是白色元祖高達（RX-78-2）﹑深綠色全裝甲高達（FA-78-1），以及灰色G-3高達（RX-78-3）。沒想到高達頭部竟能製成圓形的扭蛋，比起渣古頭系列，高達迷會更喜歡那一款呢？

組裝容易 玩味十足

渣古頭大家很容易想像到一個球體，但想不到今次的高達頭也可以直接做成扭蛋，同樣連一般扭蛋的外殼也省卻掉。高達的標誌性 V 形天線和下巴和副鏡頭可收入頭內，再利用黑色的底座和兩件非裝備輔件，高達頭就變成一個圓滾滾的扭蛋。組裝的過程也非常簡單，大約三至四個步驟就完成，就算是不太砌模型的人也完全可以駕馭。

點擊下圖觀看組裝流程

+ 8 + 7 + 6

可拉開裝甲 細節充足 改裝空間大

高達頭的細節位造工不俗，特別是左右兩邊的排氣位造成可以打開，可看到排氣口的機械結構，同時這個設計亦為模型高手們拿來了改造的空間。雙眼和頭上的鏡頭也使用半透明設計，雖然沒有發光功能，但細心看隱約見到機械構造，充滿誠意。三款高達頭的右則（正面角度）也有著型號標籤，塗裝和用料都比一般的扭蛋優秀，絕對保持到「Exceed Model」的高質素。

全系列收藏是不用多說的吧（陳錦洪 攝）

高達迷非扭不可的精選

經歷了 6 代的渣古頭後，終於推出高達頭，相信不少粉絲都會義無反顧地扭完一整套。雖然組裝的難道低，但改裝的可能性大，資深的模型玩家也不能錯過。這只是「EXCEED MODEL GUNDAM HEAD」的第一彈，同系列將會推出更多的高達頭，大家亦可以期待一番。（吉姆也會成為EXCEED MODEL的一份子嗎？筆者非常期待）

售價：每個500日圓／香港約$50

查詢：瑞華行

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