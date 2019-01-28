【TpGS 2019】Division 2 全境封鎖2 台北試玩：無人機制霸

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【全境封鎖2 / Tom Clancy’s The Division 2】台北電玩展2019 （TpGS / Taipei Game Show）中，Ubisoft將今年重頭射擊大作《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）放於展中作全面試玩，連續數人排隊試玩人龍超出預計，逼不得已每日中午須截龍才能應付，玩家對遊戲的期待度極高！在3月15日正式推出遊戲前，官方將推出全球封測試玩。究竟於場內的試玩感受如何？HK01帶大家全程感受拯救華盛頓任務！

《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）於 台北電玩展中2019放出40台試玩機台，據HK01於現場觀察，Ubisoft展區於電玩展中的家用遊戲館中佔地與PlayStation、Bandai Namco Entertainment及SEGA成為「四大天王」的配搭，而試玩《The Division 2》並持有招待券的人龍須排隊45分鐘進入專區試玩，而場內通道亦一度於中午時間須截龍減少人流，非常誇張！

排隊試玩《The Division 2》人龍一度排至TpGS入口，須截龍疏導。 （鄧鴻至 攝）

HK01亦獲邀進入《The Division 2》專區試玩，可以選擇限時試玩版中的主線任務，4人協力模式於上集《The Division》中「紐約事件」後7個月後，陷落的華盛頓特區中，空軍一號亦告墜毀，4名玩家角色都有不同技能及武器種類，而當中可以讓新手更易投入的角色「精準射手」，正是記者試過最容易全局制霸的職業！

HK01記者親身試玩最容易制壓全場的「精準射手」。

其他職業有生存專家，而兩者武器及技能亦有分別。 （鄧鴻至 攝）

無人機協助制壓敵軍

相信有玩過上集的特工們都覺得，如沒有朋友「抱大腿」獲取更高等級武器的話會相當難玩，於今集《Tom Clancy’s The Division 2》中可以巧妙地運用角色技能，新的無人機（Drone）技能可以紅外線瞄準敵人，並自動不停地開槍追打並制壓敵人，其他玩家包括自己便有更多時間瞄準敵人，亦可以有效引開擁有厚甲重機手或限制敵軍泡沫砲手。

無人機技能是重要的制敵技術。

+3
+2

至於有關遊戲的推出資料，包括大家關心的暗區（Dark Zone）玩法，HK01會在另文交代，敬請留意。

【TpGS 2019】UBISOFT展區 Division 2 墜落空軍一號仲有謎之新作
The Division 2 / 全境封鎖 2 PC版系統需求公開 4K HDR全支援
The Division 2 全境封鎖2 唔上Steam 轉登陸Epic Games Store？
【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）
The Divison 2 / 全境封鎖2 新預告公開　免費Beta封測資格登記中
Division 2 / 全境封鎖 2 開發內容揭密　華盛頓原比例真實戰場
【TpGS2019】ONE PIECE World Seeker：新角色＋更多遊戲畫面公開
【TpGS2019】《Sekiro隻狼》初推PC體驗版　化身獨臂忍者戰國撕殺
【TpGS 2019】DEAD OR ALIVE 6 製作人新堀洋平親身示範對戰模式
【TpGS 2019】巨人網路推多款手遊大作　《十二神兵器》搶先曝光
【TpGS 2019】《超級機械人大戰T》最新畫面公開　真三一龍再參戰
【TpGS 2019】台北電玩展Showgirl特集 Vol.3（多圖下載）
【TpGS 2019】台北電玩展Showgirl特集 Vol.2（多圖下載）
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。