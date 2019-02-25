【Switch】Cyber Gadget 無線 Pro 掣開箱：支援連射﹑巨集功能！

Cyber Gadget 推出的無線 Pro 手掣，解決 Nintendo Switch 的 joy-con 一直被玩家玩家投訴，認為按鈕太細，而且按壓時的段落感不足，導致手感不佳的問題。同時，達到 Switch Pro Joystick 用來遊玩《任天堂明星大亂鬥特別版》等，要求複雜操作的遊戲的效果，馬上實測 Cyber Gadget 的 Switch 專用無線 Pro 掣還有什麼功能。

Cyber Gadget Pro 掣手感

手掣的外型和 Nintendo Switch Pro 掣相似，主要的按鈕位置都相同，不過重量略輕。「ABXY」的手感較硬，但在可以接受的範圍之內。手掣頂部的「L2﹑R2」使用下扣的設計，按下時的角度非常舒適。可是「L1﹑R1」採用非完全按壓的設計，按鈕向外的角落壓下，這個手感不太習慣，手比較大的玩家使用時會不太自然。而且巨集功能中的 4 個背後按鈕都太硬，沒有段落感，特別是「M2﹑M3」兩個掣非常難按，令其實際功用大減。筆者較欣賞的是 Joystick，突出的部分較高，操作時的手感較靈活。

Cyber Gadget 無線 Pro 掣共有五隻顏色（陳錦洪 攝）

內容物：Pro手掣﹑USB-C 線﹑說明書 （陳錦洪 攝）

+ 3 + 2

連射功能

Cyber Gadget Pro 掣能為玩家提供連射功能，更可自行設定那一個按鈕需要開啟連射功能。設定方法也非常簡單，只要長按「TURBO」，同時按下打算使用連射的按鈕，即會進入連射狀態，再次進行上述的操作，即可解除。連射功能在格鬥遊戲和舊式的橫向捲軸遊戲都能發揮奇效，只要長按開啟「TURBO」功能的按鈕，就能不停地發動攻擊，Cyber Gadget Pro 掣能提供官方 Pro 掣沒有的連射效果。

巨集（Turbo Macro）功能

遊戲資歷較淺的玩家，可能不太了解什麼巨集，簡單說就是把一系統的指令由一個掣發動，例如街霸的隆，使用波動拳的指令，只要按一個掣就能簡易地使出。玩家可以長按「TURBO」，手把 LED 燈光熄滅後，按下手把背後的 M1-M4 的巨集按鈕， LED 燈光再次閃爍時，即可進行巨集輸入（輸入一次指令），輸入完成按下「TURBO」即完成，再按下完成了的巨集按鈕，就能使出剛作輸入的指令。玩家能利用巨集功能輕鬆做到格鬥遊戲的複雜操作，遊戲新手也可以透過這享受到遊戲使出必殺技的樂趣。不過，筆者建議玩家不要太依賴巨集功能，只是做來短時間內享受遊戲樂趣，或幫助新玩家上手遊戲即可。

藍芽簡單連接

把手掣連接前，Switch 要先進入「System Setting」，到「Controllers and Sensors」把「Pro Controller Wired Communication」的設定改為「ON」。到主畫面選擇「Controllers」，再選擇「Change Grip / Order」，然後長按手掣上的「Home」與「Y」按鈕，直至閃燈，等 Switch 找到裝置後就完成配對。

5色手掣更可對應電腦

這個手掣除了無線使用外，更可以用USB-C線連接，改為有線操作，玩家可以利用這方法在電腦上使用。手掣的充電時間約 1.5 小時，可使用時間長達 9 小時。玩家要注意雖然手掣可支援 Switch 上大部分的遊戲，不過和官方的 Pro 掣一樣，並不能在《Pokemon Let’s Go》上使用。比起官方的 Pro 掣，Cyber Gadget這個手掣有 5 隻顏色供選擇，作為平價之選，玩家真的可以考慮一下。