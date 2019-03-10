任天堂要求合作廠商調整課金內容　佛心Nintendo不想玩家花太多錢

任天堂（Nintendo）近年開始進軍手機遊戲市埸，除了 人氣很高的《火焰之纹章 英雄集結》外，相信較多人評論的就是《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》。不論是遊戲玩法﹑任天堂的 IP，還是抽卡池的機率等，都成為玩家的焦點。而任天堂好像也聽到玩家對《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》的評論和批評，作出了一些反應。

調整旗下手遊的付費內容

《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》推出初期，由於把角色、龍輝護符以及龍族分為三個抽卡池，玩家想提升戰力就要三個類別都進行抽卡和強化，加上稀有角色和龍族的出現率極低（1%），因此引起很多玩家的批評。根據 Wall Street Journal 的消息指，任天堂正擔憂玩家認為該公司過份貪婪，因此要永旗下合作的公司，如 DeNA ﹑CyberAgent，調整遊戲令玩家不用花費太多金錢課金。

與合作遊戲廠商想法背馳？

有任天堂的員工向 Wall Street Journal 透露，任天堂視手機遊戲為主機市埸的宣傳和廣告，多於認為是一個簡單的賺錢機會。因此有以上的打算，不希望旗下遊戲令玩家認為任天堂是貪婪的遊戲公司。可是這個是任天堂單方面的考量，對其合作公司來說就不是一個好的政策。當玩家不斷投訴後，CyberAgent 就被要求調整《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》的抽卡機率。同時 CyberAgent 的員工也向 Wall Street Journal 透露指，任天堂沒打算在單一手遊中大賺一筆，如果遊戲只由 Cygames 營運，收入會大大增加。

2018年玩家在任天堂遊戲的花費，任天堂是賺夠了嗎？還是另一商業策略（SensorTower統計數據）

調整對玩家的影響

如果任天堂真的說出：「不希望玩家花太多錢課金」時，對玩家來說應該是一件好事。不過具體的調整方法仍是未知之數，是增加免費派送的虛寶，還是增加抽到稀有物品的機率呢？而玩家又認為其種方案才是最好呢？總而言之，任天堂真的有考慮到玩家真正需要，能推出有創意﹑好玩﹑無深坑的遊戲的話，相信無須再擔心玩家會對該公司有什麼負面的形象。

任天堂的手遊市場

坦白說，就算先前的《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》令玩家有一點失望，筆者相信任天堂將來推出的手遊怎樣也有粉絲支持。如果你對以上提及的任天堂在手遊市場的調整有保留的話，那先看看在 2019 年夏季推出的《Mario Kart Tour》及《Dr.Mario World》的表現吧。