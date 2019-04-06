隻狼變Neo？外國玩家開發時間操縱MOD　劍聖變菜鳥感覺超趣怪

自從Sekiro隻狼推出以來，遊戲的難度就一直成為討論話題，以至有部份玩家要求官方推出「簡單模式」讓不擅長動作（節拍）遊戲的玩家也能體驗遊戲。而那邊廂就有玩家用「另一種技術」：寫Mod的方式，來讓自己輕鬆打倒Boss。

Mod是用PC玩遊戲一大好處和樂趣，就如在隻狼推出不久後，就已經有玩家製作了將遊戲中玩家死亡時畫面的「死」字改為「菜」（中國網路對「新手」、「技術不佳」的遊戲玩家之戲稱），成為一時佳話。

Replace Death Screen Text

隻狼雖然難玩，不過常言道「技術可以解決的問題就不是問題」；要攻略隻狼這款遊戲除了提升自己打機技術之外，原來還可以用製作mod的技術：外國有玩家製作了PC版隻狼的畫質改善mod，功能有解除framerate限制、增加可視範圍、支援21:9超闊屏顯示等等。不過對手殘黨來說，最重要的是此Mod還有調整敵我雙方行動速度的功能；如果打不嬴某隻Boss，只要將敵人的行動速度降低，你就可以像有超能力的超級英雄般，輕鬆打倒變成慢動作的敵人。

Sekiro Fps Unlock And More

這個「時間操縱」Mod的實際效果可到以下文章查看，看到劍聖的雷擊變成慢動作跳起再慢慢揮劍，感覺十分趣怪：

I beat Sekiro's final boss with cheats and I feel fine

至於隻狼是否真的那麼難玩，快要白金的筆者就認為，確實難，不過一定程度上是因為遊戲（固意）沒有設計讓玩家練習戰鬥方式及Boss行動模式的系統，使得玩家只能從失敗（挫折）中學習；只要摸熟了強敵的戰鬥模式和攻擊節奏就會變簡單得多。可參看以下勵攻略志文：

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV