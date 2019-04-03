【隻狼Sekiro】SpeedRun 39分鐘爆機　被大蛇吞食成為關鍵捷徑

From Software的高難度動作遊戲每款都引來很多SpeedRunner挑戰，今次【隻狼Sekiro】當然也不例外。近日就有中國玩家以最快時間（執筆時）39分鐘爆機，成為世界記錄。

今次玩家是來自中國的LostFeather羽毛，挑戰項目為Any%即任何狀況爆機，換句話說「修羅」END將是最佳的目標。在遊戲初期，羽毛以「月隱糖」暗殺，配合「灰燼團」與「爆竹」做成硬直，加上個人技術來以低HP及快速地強行突破。

灰燼團極好用，看過影片後不妨多試試

在SpeedRun中亦看到高手們的捷徑方式，在約10:30的時候，羽毛能直接從屋頂外直入葦名城跳過中BOSS「火牛」。在約16:10的時間亦有Glitch從仙峰山下直接跳至幻廊，而事前亦以月隱糖隱身一氣呵成的解決四猿猴。

這個位置可以直接跳入葦名城，跳過火牛

仙峰寺Glitch直入幻廊打四猿猴

在約20:12穿過仙峰寺在平時殺大蛇的高台上，羽毛更示範了在空中自殺毒死，落地回生的方式，SKIP掉崩落峽谷而令大蛇出現在山上，再被牠吞下來直接到達猴子戲水處，再穿過蛇洞落水生村，率先殺掉幻象破戒僧。

中和劑再空中毒死，令角色可以在山下回生

不殺大蛇被牠吞食反而可開隱藏捷徑，相信不看SpeedRun都未必知

羽毛在打通各地傳送點後才一口氣升級技能，此時再快速擊殺弦一郎及獅猿，引發忍軍來襲的事件，直接選擇打英麻及一心達成修羅線結局，成功爆機。

以極低HP及極少葫蘆打劍聖一心，個人技術也是很重要

羽毛以39分鐘極快爆機，不過可以肯定的是他當中也有一點小失誤，在時間上能有更多改進空間。加上未來如發現新的捷徑Glitch，記錄也將會被打破。但無論如何現在刷新世界記錄的成績已經非常厲害，我們一般玩家也可以在此類SpeedRun學到一點快速壓制BOSS的打法。

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