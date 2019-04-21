【World War Z攻略】實用槍械話你知 升邊支執邊支有數得計

【World War Z攻略】除了各專業的初期槍械外，還可以透過學習技能來攜帶更好的開局槍械，也可在關卡中隨機拾得其他槍。以下就介紹個人覺得比較實用的槍，讓大家在升級時集中投資，關卡中也知道應該先拾取哪支槍。

盡量要帶一支滅聲槍械

滅聲槍有多重要已經在新手須知一文中提過，在此就不重覆。早期來說只有手槍和衝鋒槍是自帶滅聲，不過大部份槍械在後期最終升級都會有滅聲配備，到時換槍就十分靈活。當然如果真的要不帶滅聲，在安靜地區時就只用近戰攻擊吧。而當主武器都升滿了有滅聲版本後便可以積極試玩其他副武，如果在關卡中見到榴彈發射器更可以馬上撿起來，等於多了幾個手榴彈。

注意1000元的手槍最終升級是沒有滅聲的，因此真要升手槍也建議升上行750元的。

不推薦半自動武器 突擊步槍、衝鋒槍平實好用

不太推薦World War Z的半自動武器如偵察步槍、狙擊步槍、以至於等級三的戰鬥步槍和無托式步槍等。不是因為這些槍性能有問題，而是因為玩起來太累了：雖然這些步槍有穿透能力，但喪屍門並不一定會乖乖地「排排企」讓你穿透，很多情況打一隻喪屍還是要開很多槍，要一直猛按R2手指很快就會受不了（散彈槍因為射速不快沒有體力問題）。

不考慮彈藥效率的話，突擊步槍和衝鋒槍要舒服得多，突擊步槍（ARK-103）、突擊卡賓槍（HK416）都值得優先投資；喜歡滅聲和高操控性武器的話則可以投資衝鋒槍系列（哪枝都無所謂），衝鋒槍升級至有穿透能力後戰力會大大提高。

至於十字弓使用爆炸箭，可以很有效地處理大批喪屍，但是彈藥數量極少，一般來說不足以支撐到下一個子彈補給箱。但若能配合槍手的技能「前線補給」，箭身爆頭可以回復1粒子彈，便可大大提高續戰能力；當然這就看你的眼界了。

要箭身命中頭部才能回復子彈，看你射術如何了。

散彈槍超勁

維持了喪屍遊戲的傳統，散彈槍依然是超級強勢，範圍大、彈夾大還有一定的穿透能力，配上修理師的爆破子彈更是強度逆天，一個人打一波屍潮都沒有壓力。因此十分建議玩家積極投資散彈系列，尤其是「戰鬥霰彈槍」S890，作為等級二槍械在關卡中出現率不低，也是叛逆者專業可以學技取得的開局武器，最終強化後更自帶滅聲，真正一槍在手世界我有。

散彈加爆破子彈，幾多喪屍都無有怕。

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