【DAYS GONE 往日不再．攻略】新手上路10大貼士心得

PS4獨佔大作【DAYS GONE】往日不再終於推出，在末日喪屍開放世界下冒險。因為一開始未學技能、未升能力值而武器又弱，遊戲在初期是比較辛苦。以下就提供10個心得技巧，相信可助你順利過渡：

1. 了解常見汽油位置

遊戲中重要的資源之一便是汽油，因為關係到電單車能否繼續路程。有時中途沒油的話，地圖中有幾個位置都能確實找到汽油，分別是油站、Nero哨站、埋伏營地等。而有時如看到有拖吊車，多數亦會有汽油放在上面。至於在進行主線劇情時電單車是不會耗汽油，畫面右方的汽油計會暫時消失。

2. 加大油箱 = Fast Travel更遠

此作亦有Fast Travel飛版圖的功能，不過使用時就關係到最大油量。飛越遠就需要更多油，所以如果想Fast Travel方便，升級最大油箱就很重要。而換句話說在版圖中想Fast Travel回村，亦需要先入夠油。在遊戲後期當油箱夠大時，甚至能跨區Fast Travel幾次才入一次油。

3. 地圖召回電單車

有時一不少心把電單車駕了入河/海，又或者卡住石頭駛不出來，其實不用擔心，因為遊戲內有功能可以把電單車召回，只需打開地圖指向電單車，選擇「召回機車」就能將之轉移至附近安全的地方。留意此功能只能在電單車的附近時才能使用，離太遠無法用到。

4. NERO打針選擇

NERO哨站或NERO研究所內都有名為NERO注射器的強化身體選項，在生命、體力、專注力3選1。因為繃帶等回復道具是以比率作回復，所以加大生命亦能減少回復品消耗。而體力值在對應暴走潮時極有用，專注力就在槍戰時極有用，三項其實都要提升。遊戲在最終能夠完全升滿，所以不必擔心。

5. 擅用掉石頭很有用

某位光頭刺客用石頭引敵可完美爆機，而在Days Gone內的對人戰亦可做到6、7成。只需用石頭引出敵人再刺殺就能慢慢削減像埋伏營地的兵力，不過要注意那些背後有揹東西或進階的有裝甲敵人，就無法直接刺殺了。

6. 入山洞可開燈/晚上駕車可關燈

遊戲已預設提供手電筒，當進入如山洞一些無光的地方時可按方向鍵下來開燈，不過要留意燈光亦會令喪屍察覺到你。而在夜晚駕車時會自動開車頭燈，此時同樣可以按方向鍵下來關燈，當想隱密行動時使用，但留意初期電單車的行駛聲音亦會吵到敵人。

7. 氮氣飛車去新地方

在遊戲初中期已會出現一些高台收藏著NERO注射器，但又不能走上去的地方。此時其實要靠電單車的氮氣加速，尋找另一邊的高台然後加速衝過去。遊戲中有幾個地方都需要這樣「飛」。

8. 喪屍日夜生態

遊戲中一部份的喪屍亦有生活規律，包括了感染區的喪屍以及暴走潮的喪屍。兩者都會在日間躲藏在陰暗的巢內不出來，而在夜晚才走出來活動。所以清理感染區的巢時，日間時會比夜晚的喪屍更多，但也要小心夜晚意外碰上周圍活動的暴走潮。

9. 暴走潮不必急著挑戰

暴走潮是遊戲中最刺激又最難打的元素，遊戲內有數十個不同規模的暴走潮。而除非地點有大量爆炸物作輔助，否則遊戲初期並不建議太早去挑戰暴走潮。遊戲去到中期將可學習到製作「燒堯彈」，一個比汽油彈範圍更大的燃燒炸藥，待學到後才是打暴走潮的時機。

10. 劇情過區注意事項

DAYS GONE的劇情來到中期就會有些改變，主角將會切換版圖，而且遊戲亦會明確提示「無法回到北區」。但玩家其實不用太過擔心，因為來到遊戲尾聲主角是可以回來的，而在爆機後亦可以任意行走南北兩地，回收東西或做未完成的任務。

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