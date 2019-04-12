【馬娘】手機遊戲等兩年都未出　攻略網都等到傻竟出文教種紅蘿蔔

賽馬娘Pretty Derby（簡稱馬娘）的手機遊戲公布已久，可是卻遲遲還未推出，有日本攻略網站管理人可能等到傻了，開始寫如何栽種出好的紅蘿蔔來餵馬娘。

賽馬娘Pretty Derby（簡稱馬娘）是Cygames的一個大型多媒體企劃，預定以手機遊戲為主導，包含了動畫、漫畫、歌曲等其他媒體的多角度傳播。其動畫作品與P.A.WORKS、TOHO、Lantis合作製成並於2018年播放，動畫版的劇情、角色與畫面表現等都極優秀，吸引了大批Fans。劇中的馬娘包括特別週、無聲鈴鹿、東海帝皇、伏特加等，每一位馬娘都有個性、和善又令人討喜。但原初計劃2018年推出的手機遊戲卻兩度延期，由動畫未開播＞開播＞播完了＞到現在都未推出。

一個名為「ウマ娘攻略まとめ速報.com」的日本攻略網在此兩年間仍由一名FANS管理人不斷更新，在遊戲未推出前不斷提供各種情報，包括作品的動畫情報、四格漫畫、週邊書刊等。什麼情報都沒有時，甚至連真實賽馬情報，例如香港名馬「美麗傳承」都有講。不過可能真的等得太久，近日網站發布一篇「馬娘攻略」竟然教人如何種出好的紅蘿蔔。

遊戲遲遲不到，攻略網管理員已經無所不講

在馬娘的世界中她們最喜歡的食物就是紅蘿蔔，攻略網的管理人就從頭開始寫下種植攻略，包括種苗、選擇器具、泥土的赤玉土混合比率等，又插上一些搞笑的對白及馬娘的劇照等，令此篇攻略認真得來又搞笑，卻又有一點傷感。

攻略網教人種真的紅蘿蔔，為首抽做好準備（FGO靈媒!?）

推薦種植紅蘿蔔的器具，14公斤為標準（汗）

泥土的混合比也很重要，建議赤玉土5、砂2、蛭石3比率，再混合10公升肥料（汗）

等馬娘等到傻了，管理人最後也說：求求快出新情報吧…

筆者也繼續看住PV等GAME出（未看動畫的可以上Netflix看，好好睇）：

育成：

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