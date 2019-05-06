《明日方舟》公測攻略：首抽及低星戰神推薦！歡迎回來，博士

由上海鷹角網絡推出，最新手遊新作《明日方舟》終於進入公測階段。因此次公測沒有期限且不再刪檔，所以可視為正式推出。在封測中我們已簡單介紹過此作品，現在就讓我們詳細解說遊戲內容，包括首抽及角色配搭需知（上半部），和戰鬥及基地系統等的詳解（下半部）。助玩家儘快掌握遊戲脫離新手期。

新版本大幅改善封測不足

《明日方舟》在4月初進行第三次封測，收到了大量玩家的回響。因此在封測後官方舉行了一次直播，介紹三測期間發現的各種問題和解決方案。不少在三測時被提出的缺憾都被特意挑出來修改，新版本中特別在平衡上已經修改，大幅改善遊戲體驗。

下半部：【《明日方舟》公測試玩 戰鬥概念助脫新手期 育成及基地系統介紹 】

筆者暫時的進度，暫時推至3章。5星的天火無容置疑是非常強力的5星角色，甚至比6星來得實用。（遊戲截圖）

以下是公測版本中部分已改善的重點：

1. 把第一章分斥成上下部分（上部分變第零章），同時調整難度曲線，首兩章難度大減。 2. 把教學搬進主線中，同時增加各種提示，讓玩家更易掌握攻略要點。 3. 大幅提前基地開啟時間及修改次序，一開始就能直蓋加工站，同時增加基地收益。 4. 大幅調高轉蛋機率曲線，普通蛋池中50抽內不中6星，會在第51抽開始每抽（包括單抽及10抽）增加6星機率2%，直至抽中為止。根據機率曲線，實質只要抽70~80次就幾乎會中一張6星。

原本的第一章被分拆成序章（第零章）及第一章，除關卡增多外，劇情亦稍有修改。（遊戲截圖）

隨着故事序章調整，過場用CG的顯示時間也和封測不一樣。明日方舟的作畫大都保持暗調，頗有特色。（遊戲截圖）

公測轉蛋與第3次封測一樣是能天使及安潔莉娜UP，但抽蛋加入補底機制，在新機制下90抽還沒有6星已可謂「天選之人」。（遊戲截圖）

刷首抽流程與需知

若需要刷首抽的，基本方向是為求抽中兩名6星角色開局。方向有兩個，因新手優惠池首10抽是必中1個6星的，所以第一是直接在新手優惠池中抽中兩個6星，或是在普通池中抽中1個6星。

新手優惠池10抽需求較少，連同開服贈送的合成玉只需通過教學模式，一開始就直接10抽；而普通池10抽則需要通至0-3才可。若以時間效率計算，直接抽新手優惠池是最方便的。當然玩家亦可退而其次，只求中一名6星和5星就開局，節省時間。

刷首抽流程（新手優惠池）如下：

1. 開始遊戲，以遊客身分登入 2. 填寫名字（可重覆），進入教學模式 3. 完成教學模式，返回主畫面跟隨操作，進入0-1的戰鬥 4. 按左上方退出 5. 領信件，進入新手池首抽 6. 若不滿結果，重啟遊戲，在主畫面前的畫面按左上方「清除緩存」 7. 從（1）開始

▼影片教學，刷首抽一次所需時間10分鐘以下

一般建議直接抽新手池，因為所需時間十分短，打至0-3抽普通池反而需要多近1倍的時間。（遊戲截圖）

部分推薦首抽中的6星及5星角色（按圖放大，說明在圖片介紹）

+ 4 + 3 + 2

12人配隊及職種需求

遊戲中角色眾多，職種又多，新手應培育哪一個才好？首先遊戲隊伍一共12人，每個職業的角色都有需要。一個標準的汎用隊伍應有以下角色：

2先鋒 + 2重裝 + 2狙擊 + 2術士 + 2醫療 + 2名浮動成員。

一隊12人，實際8至10名成員幾乎固定，只有兩人是流動角色。遊戲初期會贈送大量的合成玉及石供抽蛋，且遊戲關卡會送角色，不用擔心初期不夠特定職種角色使用。（遊戲截圖）

另外遊戲中的龍門幣（金錢）在中期開始會特別缺，角色升級需要大量龍門幣，為免浪費重點培育是必需的。而培育對象看重職種多於星數，部分3至4星同有練級價值。

至遊戲現階段來說，一般玩家強烈建議準備以下職種角色。

先鋒（2～3名） 擊殺回COST及自動回COST均需 近衛（1~2名） 近戰型一名，遠距離（打2格或以上）的則看需要 重裝（3名） 初期兩名，第3名建議回血盾 狙擊（3名） 2名單體和1名群攻，破甲弓手非必要 術士（3名） 1名單體和2名群攻 醫療（2~3名） 最少1名群補 特種（2名） 推／拉型位移角色1名，快速復活角色1名 輔助（1名） 緩速角色1名

推薦低星角色

至於星數方面，愈高星（稀有）的角色COST也愈高，在一些不會自動回COST（或特別慢）的關卡中，若只用高星角色會非常易容卡關，因此低星角色一樣重要。同時低星角色精英化材料要求較少，育成簡單，在遊戲初期可成為主力。

以下介紹部分值得培育，能長久使用的3至4星角色。（按圖放大，說明在圖片介紹）

+ 3 + 2

消防員阿消一擊殺示範

在頭目通過，旁邊就是陷阱的路上，放上阿消。（遊戲截圖）

頭目即將通過，阿消盡備發動水喉。（遊戲截圖）

可憐的頭目直接丟下陷阱一擊殺，省卻所有麻煩。（遊戲截圖）

免費公開召募系統

遊戲中除課金抽蛋外，亦有名為「公開召募」的系統。公開召募雖類似建造系統但玩家設定的是時間而不是資源，獲得角色要經標籤（TAG）篩選才能縮窄範圍。例如若需要群攻的術士角色，就需在TAG中勾選「遠程」、「群攻」才可。

不過因TAG是隨機的，升級基地的人力資源能增加洗TAG次數。

特別留意若出現「資深幹員」甚至「高級資深幹員」，勾選後直接拉滿9小時可獲得5至6星角色，是免費獲得高星角色的最佳方法。

下半部：【《明日方舟》公測試玩 戰鬥概念助脫新手期 育成及基地系統介紹 】

想獲取特定角色有對應的TAG，要有正確選項才能真正獲得相應角色。（遊戲截圖）