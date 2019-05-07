Steam免費玩《UNDEFEATED》日本學生製作超級流暢度爽快感

在近幾年獨立遊戲堀起之前，其實日本早已是獨立遊戲大國（日本國內通常稱為「同人遊戲」），時常都有令人驚艷的作品推作；而最近不得不提的一款當數《UNDEFEATED》。

化身超級英雄 行俠仗義鋤強扶弱

玩家操作的角色身穿黑色緊身衣，擁有超級怪力、高速飛行、刀槍不入等能力，有如超人一般。而玩家就要活用自己各種超能力，到處拯救身陷險境的市民、平息災害、打倒壞人等，有點像《一拳超人》裡的協會英雄。

畫面右下角還有「Hero Point」評分系統，猶如一拳超人的英雄評級一樣。

雖然主角未能像琦玉一樣一拳打倒所有敵人，不過防禦力方面就和琦玉一樣刀槍不入。

三個大學生UE4開發 高水準製作教人驚嘆

《UNDEFEATED》由日本遊戲開發者ユーマ（Twitter: @UMA_Hero_16）和另外兩位同學在大學時期製作，以Unreal Engine 4開發。作為3D遊戲，單論畫面當然不可能比得上一線日廠的水準；但《UNDEFEATED》最令人讚賞之處是表現風格和運用特效的手法。ユーマ的鏡頭運用極之出色，角色加速飛行時鏡頭拉開的距離、角色身後的「飛機雲」，以至各種事件和攻擊時的slow motion及定格演出等，全都極之賞心悅目，單看Trailer已能感受到那種爽快感，徹底將一堆二線日廠作品比下去，難怪神級遊戲製作人小島秀夫也在推特上說讚轉發這個遊戲了。

雖然有時真的不想拿獨立作品和商業作品比較，畢竟兩者開發環境和面對的困難都不同，單純因為遊戲開發商或工作室有較多資源就必定要拿出比任何獨立遊戲都要好的成績是不公平的；但看著一個學生作品在各方面將一大堆二線日廠比下去時，真的會讓人不禁想，「日廠啊，爭點氣吧！」

說句公道話，近兩三年較大的日廠表現真的很好，SEGA、ATLUS、Capcom等交足功課極抵讚，但說到一些日廠像是Comp○le Heart啊、Idea Fa○tory啊、K○ei啊、角○Games啊那些就...

預定Steam免費公開 「唔使錢最開心」

ユーマ在推特上表示正準備讓遊戲在Steam上架，屆時遊戲將會為免費下載。可能大家會覺得這實在太過「佛心」，而ユーマ本人則表示是因為即將從學校畢業投身遊戲開發會社（所以是已經得到內定聘用了吧！恭喜恭喜），不能私下賣遊戲「賺外快」。不過他也說最重要的原因是《UNDEFEATED》是因自身興趣而製作，由一開始就沒打算要用來賺取金錢，加上如果要在Steam上發售需要額外手續也很麻煩。簡言之就是「免費就最開心」。