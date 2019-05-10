Final Fantasy VII FFVII Remake有新片！有戰鬥仲有靚爆鏡Aerith

望穿秋水！！等了不知多少年的Final Fantasy VII FFVII Remake最終幻想7重製版終於在今次State of Play發布中公開最新影片，有更多戰鬥畫面和大量角色登場，女主角Aerith造型勁靚看到幾乎忘了眨眼。

雖然是新影片，但內容仍然是遊戲開頭（也可以說是序章）的Bombing Mission：雪崩組織成員準備爆破米德加城裡的魔光爐的一段情節。

遊戲第一隻Boss機械蠍子（Guard Scorpion）應該只要有玩過FFVII的人都會記得。 / Square Enix / PlayStation

見到幾位雪崩的成員Biggs、Wedge和Jessie（還要那麼有型），禁不住叫一陣闇然神殤... / Square Enix / PlayStation

然後重點當然是靚到爆鏡的Aerith：

+ 4 + 3 + 2

至於戰鬥方面，雖然展示了很多戰鬥畫面，但主要都是看角色招式演示為主，仍然不太能看到實際操作方法，不過估計會是改良自FFXV的動作系統。不過說到FFVII最大特色當然是其ATB（Active Time Battle）系統，如果重制版能夠重現（就算只是部份也好）這系統就最好了。

除了超霸烈武神斬外另一招深入民心的Limit Break「Cross slash」（凶斬），特色是斬一個凶字出來，影片中完美還原。

最後是雖然公開了新影片，但最重要的發售日則仍然未公開，但大家也不用失望，因為影片已講明接下來6月將會有更多情報公開（準備在E3隆重公開嗎？）。另外可以看到影片中仍然顯示遊戲平台為PS4，希望在PS5推出之前可以玩到吧。