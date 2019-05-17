Sony Microsoft 聯手建雲端遊戲平台抗 Apple？敵人的敵人是朋友

Sony和微軟 Microsoft在遊戲界一直是競爭對手，起碼PlayStation和Xbox已鬥了近廿年。然而兩大巨頭剛宣布建立「不尋常」的夥伴關係：合作開發雲端遊戲服務！

Sony和微軟 Microsoft是次「世紀合作」聲明指，兩間公司將利用Microsoft Azure，共同開發未來雲端方案，以支援各自的遊戲和內容串流服務。如此說法意味着，Sony現有的遊戲和內容串流服務將來會由Microsoft Azure提供支援。

Microsoft表示同Sony合作開發的成果將會「為內容創建者社群構建更好的開發平台」。兩大巨頭標榜他們「化敵為友」的巨大決定是公益使然，志在服務支援創作者和遊戲社群。雙方補充指，適當情況下會對外界分享更多關於是次合作的資訊。

Sony行政總裁吉田健一郎及Microsoft行政總裁Satya Nadella​。（PR Newswire）

事實上，雲端遊戲領域已進入「戰國時代」。Sony早前發佈利用手機等流動裝置遙控PlayStation主機打機的功能；Microsoft又宣告測試全新雲端遊戲服務xCloud，更表示會在E3「大展拳腳」。另一邊廂，本來不太涉足傳統電玩打機的科網巨企正蠢蠢欲動，銳意入主遊戲界：Google推出「用Youtube打機」的遊戲串流服務Stadia；Apple推出對應流動裝置如iPhone、iPad的遊戲訂閱服務Apple Arcade。而一直以Microsoft為對手的Amazon亦初步有意發展其雲端遊戲平台，如今Sony「歸邊」，對Amazon而言是一大損失。

Google的Stadia的核心概念是將網上影片平台Youtube變成提供遊戲服務的地方，使雲端上的遊戲串流至網裝有Google Chrome、Chromecast和Pixel的不同裝置，更推出專用手掣。Stadia不論操作方式和開發目的都是「去主機」，志在擺脫傳統遊戲主機的制肘，對於主機大佬Sony及Microsoft，Stadia算是一大威脅。

Google推出Stadia，希望一改遊戲界素來依賴和受限於遊戲主機的傳統，革新遊戲生態。而要進一步普及遊戲至「每個人」，Google認為主機已是過氣之物。（Getty Images）

開發遊戲主機Xbox的Microsoft也正測試遊戲串流平台xCloud，在Google發佈Stadia後，Microsoft或將於E3有所動作。（Getty Images）

從分析市場形勢的角度出發，Sony和Microsoft破天荒合作，背後或有「合縱」的理性部署。畢竟兩間公司都是熟悉彼此的老對手，同樣靠遊戲主機於電玩市場起家。所謂「敵人的敵人就是朋友」、「聯合次要敵人打擊主要敵人」，聯手面對Google Stadia等新玩家的挑戰，某程度上是合理的。外媒如The Verge推測，Sony和Microsoft有意開發更先進的底層基礎網絡設施，以反擊Stadia和Apple Arcade手機先行、無孔不入的攻勢。

除了雲端遊戲和內容串流媒體相關的合作，兩間公司更將一起開發半導體和人工智能（AI），包括由Azure AI支援的智能圖像感應（Intelligent image sensor​）的方案。Sony將來也會在產品中使用Microsoft的AI平台。Microsoft行政總裁Satya Nadella​表示Sony一直是娛樂和技術領域的先驅，期待跟對方合作創造新歷史；Microsoft將提供Azure及Azure AI的強大功能予Sony，為客戶帶來全新遊戲和娛樂體驗。