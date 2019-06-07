《公主連結》查封問題帳戶手法離奇　黑石用家竟再獲半價課金優惠

人氣手機遊戲《超異域公主連結 Re:Dive》台版營運6月4日大舉封鎖代儲及惡意退費帳號；Facebook上一片哀號，網上也引發不少討論和花生爆料。

公主連結官方公告連結：

http://www.princessconnect.so-net.tw/news/newsDetail/157

http://www.princessconnect.so-net.tw/news/newsDetail/160

簡言之就是有玩家惡意退款或使用的代儲服務惡意退款（黑石），於是官方出手封鎖相關遊戲帳號。

這裡首先要講解一下「代儲」（又稱代充）和「惡意退款」是什麼：代儲指提供代為儲值服務的人，運作方式通常是玩家將遊戲帳戶交給代儲登入，然後代儲者在遊戲中為玩家儲值（購買魔法石）後再交還帳號。代儲除了可以幫到一些因地區限制或沒有信用卡的人課金之外，更因為他們通常都能提供較優惠的價格，現今手遊課金玩家人數之多，而手遊課金又往往所費不菲，很多人都想著「既然都要課何不找個便宜的」，令代儲行業風生水起。在虛寶交易網站（如8591）、淘寶以至Facebook，都可以輕易找到代儲、代充的商店和專頁。

「黑石」課金 貪便宜有風險

然而使用代儲服務卻有一定危險，因為其機制太易行騙：不單有機會所謂「代儲」其實就是騙子，直接「騎劫」玩家的帳戶轉售等；更有相當高機會遇上所謂「黑石」問題。「黑石」一般指兩種情況，一種是代儲用虛假或盜竊而來的信用卡為玩家儲值，而這些信用卡當然不會「找數」；所以玩家雖然會拿到石頭，但營運方卻不會收到款項。到營運查帳發現收不到數時，遭殃的自然就是玩家，有機會因為違反遊戲條款而被追溯魔法石以至封鎖帳號等。

「惡意退款」又是甚麼？

另一種「黑石」，指代儲公司惡意利用Google Play及App Store保障消費者的「退款機制」謀利：他們先以較低價格吸引玩家光顧（可能低至7折甚至半價），然後在玩家儲值之後申請退款，如此代儲者便等同淨賺了玩家所付的金額；但這亦和使用假信用卡一樣，營運收不到任何款項，自然就有機會對玩家的帳戶進行相應處理。事實上不一定是代儲，有些玩家自身也會在課金之後向Google Play / App Store申請退款「慳返筆」，即所謂「惡意退款」。

大量課金後退款的例子。圖片來源：Facebook

有關退款謀利，在內地著名問答網站知乎上有人寫過一篇非常詳盡的報導，經台灣遊戲博客吹著魔笛的浮士德整理成繁體中文版，十分建議有興趣的讀者順帶一讀：

【秘辛】中國網友是如何透過蘋果退費政策來獲利的？觸樂揭露生態圈真相。

而今次官方之所以大舉行動封鎖帳戶，據公告內容指是指有玩家利用代儲或惡意退款機制，造成不公平狀況，於是才封鎖有問題的帳號並要求玩家填補差價。營運方已將有問題（黑石）的帳號暫時封鎖，並且電郵通知玩家需要補償的金額；若玩家想取回帳戶，官方會暫時為玩家解封，玩家則需要在指定時間內於遊戲內消費（課金）所需金額。

回說正題，本來要求補差價是很平常的事情，但引起討論（花生）的是有玩家在台灣留言板PTT上爆料，指官方並未對有問題的帳戶（黑石）進行任何追溯處理或是道具回收。

比照其他手機遊戲，如果因惡意退款或是利用遊戲漏洞來獲得額外道具（如道具、角色、魔法石等），通常營運方在追溯時會將非法獲得的部份在玩家帳號中扣除。如玩家已經使用了非法獲得的魔法石（如抽蛋花掉等），營運方追溯時更會將魔法石扣至「負數」；也就是說玩家需要「填氹」課金購買魔法石直到補回非法獲得的部份，才能繼續獲得新的魔法石。

不少人氣手遊如FGO、崩壞3rd及神魔之塔等都曾出現可刷魔法石的漏洞或官方回收黑石，其中不乏魔法石被扣至負數的玩家。圖片來源：forum.gamer.com.tw

但若按現在官方的處理方式，玩家所付的「補償金」同樣是遊戲內的消費，可以在遊戲中獲得等值道具，而玩家之前的「黑石」（無論是有意購入還是被害也好）仍然保留。如此一來就等於這些玩家「合法」地特價課金：假設有玩家本身是退款黨，已經以刷退款方式免費獲得了大量道具、魔法石，而官方並沒有回收這些玩家不應獲得的魔法石時，「退多少課多少」機制便等同課金「買一送一」。而即使是代儲退款（黑石）的受害者，也等如賺到了代儲提供的折扣；無論如何，都是對奉公守法、循正常途徑課金的玩家不公平。當然，目前仍然只是網友爆掛的階段，但已經有很多玩家在官方Facebook留言查詢，惟撰文之時仍未有官方進一步回覆或公布。

若按官方電郵講法，「補款」方式正是在遊戲的商城中消息，當然可以拿到相應道具。只是被鎖的帳戶有沒有進行道具或魔法石的回收，官方就未有詳細說明。

節錄一些Facebook留言：

從官方角度看，這種方式也會令玩家更願意付「贖金」，畢竟若玩家放棄帳戶，款項便石沉大海（除非訴諸法律），對營運並沒有好處；但另一方面卻令以正常途徑課金的玩家非常不滿。長遠來說，實在難以斷言到底是利大於弊還是弊大於利。事件目前仍未平息，且看營運方如何處理了。

有玩家被追溯近30萬台幣，營運方當然希望可以收來回。圖片來源：bbs.nga.cn

不過個人看法，這次事件應該不會對台版公主連結的營運及未來收益造成太大影響；畢竟手遊玩家的德性大家都很清楚，只要是喜愛該遊戲（或該遊戲的角色）的，無論嘴上說什麼，最後大都還是會「真香」繼續玩繼續課。至少目前為止，還真沒有見過哪個人氣手遊被「炎上」之後真的遇上危機（本來就少人玩、營運困難的短線手遊另計）；看每年都「今年一定倒」、每年被人炎上好幾次的PAD龍族拼圖還不是風生水起。換個角度看，也可以理解成因為有人在乎，所以才會炎上吧...

更多花生：代儲的肥仔

比起代儲或是營運處理手法的問題，更多人關心的是今次的花生；具體是說很多今次被封的玩家都是來自騙倒了幾個大公會會長的同一位代儲之受害者，傳聞受害人超過一百人，涉款逾200萬台幣。但始終網路八卦，就不特意整理，留給有興趣食更多花生的讀者自行研究好了。

https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1559749402.A.85A.html

https://www.ptt.cc/bbs/PCReDive/M.1559739282.A.E23.html

聲稱假1賠10的代儲。圖片來源：Facebook

而上文提到被追溯30萬台幣的玩家，則在論壇發文稱是接手別人的2手帳號，自己還課了不少來追上進度，沒想到是被上手拿來洗黑石賺錢的帳號，現在被官方封號追收30萬；如果是真的話也實在挺無奈。原文連結：https://bbs.nga.cn/read.php?tid=17482455&rand=355