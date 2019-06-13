【父親節】大雄爸爸曾經可以娶有錢女？　那些動畫爸爸背後的故事

《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《櫻桃小丸子》等都是我們由小看到大的卡通，但是關於主角爸爸背後的故事，你又知多少呢？

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野原廣志

《蠟筆小新》中，小新的爸爸為野原廣志，人物設定是35歲，在東京都霞關雙葉商事工作，是一位股長，算得上是一個中小型企業的主管，可見廣志在事業上已經有一定成就。此外，原來廣志身高180公分，是男性一般理想的身高，加上有個年輕的妻子，還育有一子一女和一隻寵物犬，家庭可是十分美滿幸福。

小新的爸爸是野原廣志。（《蠟筆小新》劇照）

雖然小新總是吐槽自己家有32年沉重的房貸，但年紀輕輕的廣志已經有能力在東京近郊地區買了兩層樓的洋房，還買得起車子，尚有餘力支付家族旅遊開支，絕對是個「高富帥」。

年紀輕輕的廣志已經有能力在東京近郊地區買了兩層樓的洋房。（《蠟筆小新》劇照）

廣志更是個顧家的好男人，平常都會把薪水交給妻子管理，而且非常疼愛孩子。明明廣志的零用錢非常微薄，記得有一集小新因不能買昂貴的動感超人玩具而沮喪時，廣志毫不猶豫地讓美冴在自己下個月的零用錢中扣除，就是為了讓小新開心。廣志還是個「妻奴」，對美冴的打罵、花錢如流水的行為也是百般忍耐，美冴的妹妹夢冴寄住在自己家一段長時間，他也是毫無怨言。廣志不僅是個好爸爸、好丈夫，還是個好上司，總是對下屬照顧有加，甚至常常邀請川口到家裏作客。看到這裏，真的覺得廣志是個很完美的爸爸呢！

廣志非常疼愛小新，美冴和他的下屬。（網絡圖片）

野比伸助

《多啦A夢》裏，大雄的爸爸名字是野比伸助，是個朝九晚五的典型上班族，對大雄的管教比較寬鬆，主要是大雄媽媽負起管教孩子的義務。大雄爸爸工作上，經常面對上司的責罵和工作壓力，也許是這個原因才有喝酒和抽煙的習慣來放鬆。

野比伸助是個朝九晚五的典型上班族。（《多啦A夢》劇照）

大雄的爸爸年輕的時候喜歡畫畫，更有機會成為一位畫家。那時，一個叫金滿兼子的名媛愛上了大雄爸爸，並願意贊助他到歐洲學畫，協助他成為一個畫家。然而，大雄爸爸並沒有接受她，拒絕了不愛的人，寧可靠自己的能力成為畫家。最後，他並沒有成為畫家，反而成為了普通的上班族，在回家的路上遇見大雄的媽媽，才開始了他們的故事。

伸助在下班回家的路上遇見大雄的媽媽。（《多啦A夢》劇照）

櫻廣志

《櫻桃小丸子》中，相信大家對小丸子的爺爺更為熟悉，反而對小丸子爸爸印象不太深刻，大概只記得他醉醺醺的樣子。原來，小丸子爸爸的名字也是廣志，由於甚少看見他去工作的畫面，所以一直都難以確認他的職業。

櫻廣志是小丸子的爸爸。（《櫻桃小丸子》劇照）

小丸子常說家裏很窮，那究竟一家六口的生活開支由誰來負擔？既然《櫻桃小丸子》是作者櫻桃子的半自傳漫畫，故事裏的爸爸和作者現實中的爸爸的職業同樣是蔬菜店老闆，一個人要養活一個大家庭也是很不容易。亦有人說，櫻桃子不描述爸爸的職業，是因為自小就希望父親也是個平凡的上班族，作為「普通」的孩子那樣長大。

小丸子的爸爸其實是蔬菜店老闆。（《櫻桃小丸子》劇照）

荷馬·辛普森（Homer J. Simpson）

說了不少日本經典卡通，現在就說說美國經典卡通──《阿森一族》。根據設定，荷馬·辛普森生於1956年，曾組樂團當主唱，最後為了養家在核電廠當安全檢查員。由於酗酒、長期在核輻射下工作等緣故，荷馬的智商只有55（比牛還低）。身為主角，荷馬卻沒有「主角光環」，集好吃懶做、易怒、心胸狹窄、不負責任等劣根性於一身，連兒子Bart也不尊敬他，會直呼其名，荷馬便會捏着他的脖子來懲罰他。這樣來看，荷馬真的是個不及格的父親。

荷馬會捏着兒子的脖子來懲罰他。（《阿森一族》劇照）

兒子Bart也不尊敬爸爸。（《阿森一族》劇照）

事實上，荷馬是個深愛着家庭的父親。其中一集說到：聖誕節前夕，荷馬因拿不到年終獎金，便透扮聖誕老人來賺取金錢。結果來找聖誕老人的孩子裏，也包括自己的兒子Bart，甚至被不知情的孩子撕下鬍子，這才發現原來父親為了讓家人有更多的錢過節，才跑去當聖誕老人。平日對荷馬不禮貌的Bart，看到父親為了家庭這樣付出，感動地說：「你如此愛我們，寧願做這種低聲下氣的事」。

父親為了讓家人有更多的錢過節，才跑去當聖誕老人。（《阿森一族》劇照）

內容提供：劉靖怡​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「那些卡通裏的爸爸們背後不為人知的事情」​】

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