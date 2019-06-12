【E3 2019】MHW ICEBORNE現場試玩：鉤爪、投射器新要素全面實測

【E3 2019 現場試玩報告】Monster Hunter World的大型DLC（G位）「ICEBORNE」絕對是玩家今個下半年最期待的新作之一，今次在E3提供的試玩版雖然只有3個任務，但是已經釋出了大量內容和新版裝備情報，以下就為大家詳細解說。

新地圖新魔物

今次試玩有3個任務，分別是大兇豺龍、猛牛龍和轟龍，地圖則是全新的永霜凍土，感覺地型和大小都和瘴氣之谷之差不多。不過一個G位更新肯定不會只得一張地圖，大家可以放心。

「立體機動裝置」鉤繩帶來全新玩法

按L2+O即可射出鉤繩，不用收刀也能使用（但是各武器起手時間不同，有快有慢），射程並不是很長（大概3個翻滾左右，不排除會有技能延長射程）；射中目標後即可將自己有如「立體機動裝置」一樣快速爬到怪物身上，打中不同部位就會騎到相應位置上（角、腳等），遊戲中叫做抓牢狀態。

和一般騎乘不同的是以鉤繩爬到魔物身上後耐力消耗極快，基本上幾秒之內就會掉下來，同時也不會影響魔物的行動模式，不能像一般騎乘般長時間騎在魔物身上當成「控場」。以鉤繩「上馬」之後有三個行動可以選擇，分別是「武器攻擊」、「鉤抓攻擊」和「投射器全彈發射」。因應此新武器，所有武器都追加了新動作（攻擊），就是大家之前在官方影片中見到的那些帥氣攻擊了。

全武器都有追加新動作

大家都很關心的太刀「居合斬」，使出方法是使出氣刃大迴轉斬之後按R2+X（沒有記錯的話）進行特殊納刀（居合姿勢），然後可以派生直斬或官方影片中示範的居合一閃。筆者在試玩中只能成功施展一次，打出30+120的傷害（同武器、氣刃等級下三角斬扣30~33左右）。但由於不知道判定次數（可能像兜割一樣有多次判定而我沒有全中）如何，難以討論其威力，不過單是為了耍帥就已經要狂出沒錯。

官方提供的操作說明書（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

值得一提是很多新動作都和「投射器」Slinger有關，如大劍追加了「強化射擊」，如無意外就是官方影片中彈開了魔物的招式。雙劍也有「迴避射擊」，而銃槍更有「起爆龍杭炮填裝」，可以裝投射器的彈藥裝到龍杭炮之中。當然這些動作都必須要投射器有彈藥才能使用，看來在ICEBORNE中玩家需要更勤力撿拾彈藥了。可惜試玩時間有限，未能試齊所有武器，但可以肯定的是不論玩開哪一種武器都會有新玩法帶給玩家。

起爆龍杭炮填裝之後會見到龍杭炮圖示變得非常炫炮。

特殊裝備全面升級 全新4洞裝飾品

一打開試玩系統就會提示你「特殊裝備已升級」，名字為「特殊裝備名‧改」（例如滑空衣裝‧改等）；除了提升裝備效果外，更重要是增加了飾品插槽（可插珠），換言之以後砌裝時不能單純考慮特殊裝備的性能，還要考慮其洞數，肯定會為配裝方法帶來翻天覆地的變化。另外還有一個重點是發現了「四洞」的插槽（雖然新珠也是預料之中了），洞數如此大相信會推出更強力的裝飾器，獵人們準備好迎接刷珠地獄吧！

滑空衣裝改有兩個四洞，會否只是這兩個洞已比其他衣裝強？

魔物騎乘相關：

總結：投射器玩法全面進化

作為MHW代名詞之一的投射器，一直以來都主要是輔助或Gimmick用途（例如用滅龍石打極貝拉仇恨等）；如今將投射器玩法全面提升，更出現了將結合投射器的武器動作，個人認為是不錯的設計，希望這些結合投射器的新招也會有相應實用度而不是玩具式的花招吧！