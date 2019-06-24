新世紀福音戰士EVA新劇場版:||、2020年結局篇預告下月有得睇！

庵野秀明執導的《新世紀福音戰士 EVA》最新電影版（シン．エヴァンゲリオン劇場版:||）預定於2020年上映。去年夏天，官方只發佈了意味不明的木顏色草稿風格海報，以及全長得22秒、同樣不清不楚的真希波Teaser。今日，有關這集「結局篇」的「堅料」消息終於殺到！

自2007年《新世紀福音戰士 EVA 劇場版：序》開始，接著《破》、《Q》到如今改名為《||》的第四集，超過10年時間，全球擁躉不是望穿秋水便是早已棄坑。然而，有關2020年上映結局篇內容的確實消息，終於千呼萬喚始出來！

《福音戰士EVA新劇場版:||》活動「0706作戰」正式起動。電影最新影片將於7月6日全球同步放送，名為「AVANT 1」的預告一口氣公開開頭10分40秒的畫面。（Twitter.com/evangelion_co）

新世紀福音戰士EVA官方Twitter、官網今日（香港時間6月24日）下午，公佈《福音戰士EVA新劇場版:||》活動「0706作戰」正式起動。電影最新影片將於7月6日全球同步放送，名為「AVANT 1」的預告一口氣公開開頭10分40秒的畫面。對於等到頭都白、頸都長的EVA迷，算是一場盛宴吧。

0706版預告已安排於法國巴黎舉行的「JAPAN EXPO」舉辦之「Yoko TAKAHASHI x EVANGELION STAGE」上公映，同時也在美國洛杉磯動漫博覽會、中國、上海以及日本其他幾個地方可以看到。

官方手機App「EVA-EXTRA」將於7月1日星期一於iOS及Android平台推出，配合「0706作戰」。官方手機App「EVA-EXTRA」將於7月1日星期一於iOS及Android平台推出，配合「0706作戰」。（Twitter.com/evangelion_co）

此外，官方手機App「EVA-EXTRA」將於7月1日星期一於iOS及Android平台推出，配合「0706作戰」。各種新劇場版內容，包括App限定影片、舊作特別影片以及2009年4月至2010年5月間推出的7本免費電影小冊子都可以在該應用程式瀏覽。「EVA-EXTRA」也是「0706作戰」後續新聞的發佈平台，EVA迷要諗計裝定了。