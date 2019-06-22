【MHW ICEBORNE】全武器新動作心得整理：長槍、片手劍、雙劍

【MHW ICEBORNE】Monster Hunter World ICEBORNE的試玩已經推出，以下整理各武器新動作心得。當然以下只是筆者個人簡單測試不排除有錯漏，之後如有更詳盡的測試再為大家報告。

其他武器新動作測試報告：

長槍

長槍追加一個強化射擊防禦：拔刀中按L2自動進入，期間不能移動但是有防禦判定。強化射擊防禦中按R2即可射擊，之後可派生飛身躍入突刺。而在強化射擊防禦中按O即會進入「飛翔爪反擊姿態」（在強化防禦R2+圓圈中也可以按L2進入）。成功反擊的話就會非常帥氣地跳起再射鉤爪拉到魔物身上攻擊；實用性還不知道，但是帥氣度絕對爆燈。

逐格睇有幾型：

+ 9 + 8 + 7

另外值得一提是多了一個新技能「攻擊守勢」，效果是Just guard成功後攻擊力提升一段時間，等級3時提升至1.15倍；15%攻擊力提升單看效果無疑十分強力，或者配合這個技能後長槍的輸出終於會比較可觀吧（長槍雖然好用，但實在是太細力了...）

除了長槍，銃槍以至盾斧（你知道很多Guard Point神人的）也有機會用得到

片手劍

追加了強化射擊和之後派生的飛身躍入->精準突擊，注意強化射擊需要在瞄準時按R3轉換架式才能使出（摸了很久才試到）；精準攻擊十分有型，威力也不錯，但是之後不能再接其他攻擊，須要翻滾再能再接其他動作。實用性方面有待測試（可能有額外屬性值之類，現階段試不出來）。不過片手劍也追加了滾翻後可按L2使出對空飛翔爪（升龍爪！），命中後可直接爬到魔物身上，不知道強化射擊->飛身躍入->精準突擊->對空飛翔爪->武器攻擊->強化射擊這個循環會不會比之前定番的跳斬循環強呢。

另外是片手劍的飛翔爪武器攻擊威力相當不俗，BETA版裝備三角形斬一下約40時，飛翔爪攻擊全套有180，多多使用來弱化肉質，果然片手劍定位還是傾向輔助。

我插！！

雙劍

主要就是多了一個迴避射擊，在所有三角形攻擊後都可以派生，能指定迴避方向，頗為靈活。迴避射擊的移動軌道是L型的，可以一下子由正面繞到魔物的側面，方便玩家緊貼魔物進行輸出。雖然沒有直接提升DPS，但到面對難以站樁洗鬼人亂舞的魔物時，這個迴避射擊就能大大提升雙劍的輸出空間，已可以預見用得好的獵人運用這個迴避射擊全程緊貼魔物無間斷輸出了（當然不是我，沒那個技術）。

另一個追加動作是鬼人化期間圓圈->圓圈->圓圈可接L2使用對空鉤爪攻擊（升龍爪，十分有型），命中後直接爬到魔物之上。雙劍的飛翔斬武器攻擊是垂直風車斬，威力十分高（大概有一套鬼人亂舞的7成），對體型大的魔物使用應該很不錯。只是注意使用後會解除鬼人化。如果在派生對空鉤爪飛行期間按三角就會改為出空中撈斬，可以即時拉開距離，基本上是對應按了派生卻發現快要中招時迴避用。