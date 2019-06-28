【Bloodstained】血咒之城攻略　最強武器15把分級評價、隱藏秘技

《Bloodstained: Ritual of the Night》血咒之城：暗夜儀式擁有過百款武器，每種類的武器在最高階都有好幾款，好多時令人不知道應該升哪一把比較好。筆者就試齊了所有武器，以下提供15把值得製作/取得的最強武器推介：

以下武器的必殺技(秘技)以全部學完為前題，圖中傷害數值受碎片能力及敵人抗性影響不可作準

終極最強武器 Tier SSS

阿德拉斯泰婭 (追蹤槍) ​

銃槍 ATK:26 打屬性

取得方法：鍊成（由參宿四開始）



子彈射程稍微縮短但會自動追蹤的槍，遠距離無腦懶人射擊毫不費力，尤其是倒轉後可照樣凌辱BOSS。關鍵是配上料理任務全Clear的報酬「回收帽子」，便可以無消耗任射鑽石子彈，令此武器安定、易用、極高火力。不過留意對正上方/正下方的目標時會無法射到，需要移動一下。

超強力武器 Tier SS

真打十六夜

刀劍 ATK:49~58 斬屬性

取得方法：鍊成（按圖看高效率偷血方法）



最強的太刀，製作時攻擊力只有49同上一階的「三日月宗近」一樣，但是它有隱藏的性能就是會根據「偷血」的吸收量而增加攻擊力，當吸收至5000血量時能從49提升到58攻擊力。加上太刀本身已經有六招必殺技，霸道又全面，根本就是「親生仔」級的武器。

永恆之藍

大劍 ATK:86 斬/冰屬性

取得方法：鍊成



攻擊力高達86的最強大劍，必殺技並無追加效果，但數值實在破格，直接平砍已經夠強了。

強力武器 Tier S

彎刀

短劍 ATK:45 突屬性

取得方法：鍊成



最高攻擊力的短劍，短劍普攻範圍極細，但勝在必殺技超強力。↓↙←→「暗殺」可瞬移至敵人背後攻擊，有頗長的無敵時間。↓↘→「驚喜禮物」則是直線高速飛刀，連發速度快、攻擊力高，而且兩招都可以在空中使出，極靈活。

路哈維爾 (真空刃)

劍 ATK:16 斬屬性

取得方法：鍊成（由殺人理髮師掉落的路哈巴拉爾開始）



大家都很喜歡的月下之夜想曲武器「真空刃」，來到這裡改名為「路哈維爾」。鍊金的方法很簡單，而且中期已能製成。其特點是極近距離的多HITS高速連環劍刃，而且攻擊時沒有任何硬直，在空中亦可保持高輸出。路哈維爾比上一階的路哈巴拉爾有更多劍刃，輸出力極高，缺點也就是要保持近距離，以及無必殺技了。

強盜之刃

劍 ATK:53 斬屬性

取得方法：完成全部討伐任務



完成最後的討伐任務時的報酬，「強盜之刃」攻擊力高之餘，特點是有獨有技能→←→「背襲」，效果像短劍的「暗殺」能瞬移閃到敵人背後攻擊，有迴避兼突擊的妙用，同樣也有無敵時間。缺點是與「暗殺」不同必殺技不能空中使出。

瓦爾基里劍 (女武神劍)

劍 ATK:54 斬屬性

取得方法：雙龍之塔寶箱（按圖看位置）



在雙龍之塔的隱藏女武神劍，攻擊力高。其特點是將劍系反技「格檔」後的閃身劍氣落地攻擊，變成可↓↓指令使出的獨有必殺技。而且比格檔更誇張的是竟然可以空中直接使用，靈活度與輸出力大幅提升。

茹瓦約斯

突刺劍 ATK:52 突屬性

取得方法：鍊成



最強的突刺劍，近距離的輸出力全武器數一數二，尤其是運用必殺技→←→「持久的傷口」，瞬間爆發力甚至比路哈維爾更高。不過突刺劍使用的距離更近亦會有招式硬直，而且無法空中使用必殺技，靈活度比路哈維爾稍有不及。

賢者之劍

劍 (飛行魔劍) ATK:30 斬/突屬性

取得方法：鍊成（由雙龍之塔取得的導向劍開始）



另一懶人武器，也是月下之夜想曲的飛劍，投出後旋轉再飛回來，範圍非常不錯。當距離適當時每一劍也有二段傷害，而且「賢者之劍」比上一階「導向劍」能連續飛多一把劍，傷害加倍，是中距離的良好選擇，缺點也是不能使用必殺技。

梭彩之心

棍棒 ATK:52 打/光屬性

取得方法：鍊成

從8bit武器升級至盡的棍棒，數值及屬性都同另一最強棍棒「米斯特汀」一樣，↓↘→「強制爆炸」也是會追加一個傷害很高的圓環飛出去，連同揮擊命中非常高火力而且還有光屬性。「梭彩之心」比「米斯特汀」更強的是「強制爆炸」的揮擊範圍更廣。

盾牌武器

劍 ATK:58 斬屬性

取得方法：鍊成



從8bit武器升級至盡的劍，通常攻擊的距離極短，但特點是每一下揮劍都會有格檔效果，即是連續揮劍的話能大部份時間無敵，連消帶打而且攻擊力高。缺點是除了距離短外也無法使出劍系必殺技，用碎片技能彌補。

極優秀武器 Tier S

藍玫瑰

劍 ATK:58 斬/冰屬性

取得方法：鍊成



威力高的冰屬性劍，「阿爾瑪斯」的強化版。特點是↓↘→「強制爆炸」會追加5塊冰彈斜上飛出去，雖然冰彈每粒傷害不高，但直接近距離全數打在敵人身上，傷害就很可觀了。

黑龍頌歌

長矛 ATK:58 突屬性

取得方法：鍊成



從8bit武器升級至盡的長矛，比「加賽爾」更高攻的最強長矛，雖然沒有「三節棍」高性能的「蛇伸衝」，但↓↘→「穿透」在很多場合亦很方便。

矛盾心理

鞭子 ATK:52 打/光屬性（可轉暗屬性）

取得方法：鍊成



從8bit武器升級至盡的鞭，數值及屬性都同另一最強鞭子「仙女座」一樣，但是「矛盾心理」有一個獨有技就是按緊攻擊後，鞭子能從光屬性切換至暗屬性，能稍為增強應對能力。雖然鞭子只有一招必殺技↓↘→「致命一擊」，但此招極高機率爆擊以及有旋風多段傷害，地面的火力是一線級。

賴爾

劍 ATK:20 斬屬性

取得方法：鍊成



像大劍的「螺旋劍」有4段判定，此「賴爾」是有3段判定的劍，通常攻擊比其他劍更加強勁。不過此劍帳面攻擊力低亦令其必殺技傷害大幅降低，是需要以碎片技能彌補的劍。