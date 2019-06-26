【Bloodstained遊戲評測】延續惡魔城精神血咒之城8Bit關卡夠過癮

在 2015 年 5 月，前《惡魔城》系列製作人五十嵐孝司在 Kickstarter 發起了《血咒之城：暗夜儀式》眾籌項目並獲得遠超過原先募資目標的重大成功；然而，遊戲發行時間一延再延，加上遊戲公司在贊助者獎勵方面處理得不盡完善，也讓這款作品蒙上了一層陰影。究竟這款《惡魔城》系列的「精神續作」是改頭換面的強檔大作，還是新瓶裝舊酒的情懷之作呢？

復古風格全新感受

談起《惡魔城》系列，《惡魔城X月下夜想曲》往往是最容易引起共鳴的作品。這個 1997 年發售的作品不但開創了完整的惡魔城世界觀，其系統、人設、音樂及其他許多要素後來也沿用到多款系列作之中，像是《惡魔城：白夜協奏曲》及《惡魔城：曉月圓舞曲》等等。更讓「惡魔城」與「銀河戰士」帶來非線性探索與成長性十足的類別「metroidvania」（類銀河戰士惡魔城遊戲）

﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

向過去的成就致敬

說老實話，本作在系統的基礎架構方面幾乎是完全「致敬」《惡魔城》系列作品中各款橫向捲軸動作遊戲，尤其是「月下夜想曲」：基本的碎片系統、武器系統、使役魔、特殊技能與必殺技、地圖配置以及怪物種類等，全都與系列作品相當類似，所以只要玩過「月下夜想曲」，在遊玩本作時必定相當好上手，幾乎不會有任何適應上的問題；不過，創新的部分還是有的，例如烹飪系統、煉金合成系統，以及任務系統。

﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

在玩家抵達遊戲開頭的安全據點後，隨行的煉金術師會介紹煉金合成系統及烹飪系統。顧名思義，烹飪系統就是可以使用食材製作料理，由於初次食用一種料理可讓主角獲得永久性的屬性提升，因此製作新料理的重要性不亞於製作或收集裝備；食材可以透過打怪掉落、購買，或是請 NPC 栽種植物種子取得，而料理的配方則隱藏在地圖中各處。

做料理除了為了提升屬性外，更大的原因是因為這個吃貨婆婆...﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

煉金合成系統則可分成四個部分：補給品製作、裝備製作、碎片製作及強化，以及裝備拆解。補給品製作就是利用素材製造各種在戰鬥中使用的藥劑及彈藥，裝備製作則是製造主角可使用的各種防具及武器。與烹飪相同，裝備製作的材料都是由打怪掉落或向 NPC 購買取得，且配方也是散落在地圖中各處；但值得注意的是，某些武器及防具只能靠煉金合成取得，通常都是相當強力的裝備，且需要用較為低階的裝備做合成素材，所以如果有裝備不堪使用，請不要急著將它拆掉或賣掉，留著說不定以後可以用來作為合成素材。

裝備和補給品的合成對玩家來說其實是個福音，因為在系列作中，賭人品農裝備（尤其是武器）一直是讓人又愛又恨的一點，雖然說製作裝備的稀有材料掉落率依然低到令人髮指，但玩家也可以藉由任務系統來取得某些稀有材料或特殊裝備。

在安全據點中，有三位 NPC 會提供任務給玩家，一位要求的是裝備品、另一位要求的是料理，而最後一位則是要玩家打怪。所有任務都是一次性的，無法重複接取，而任務報酬通常相當有用，不是製作裝備所需的素材，就是相當強力的裝備或初期難以取得的料理；此外，在地圖中也會碰到不小心迷路的人類 NPC，他也有任務，而且任務內容相當「有趣」，在探索地圖時不妨仔細尋找一下。

這傢伙真的很脫線，但在到處都是惡魔的地方竟然安然無恙....﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

除了上述三個大型系統外，還有一個小系統相當貼心：遊戲中有「捷徑」（這個翻譯真的很爛）功能來讓玩家安排自己的裝備組，讓玩家省去不斷換裝備及碎片的麻煩，不過裝備組的欄位必須靠對應的白色碎片來解除鎖定，所以想要多幾個裝備組就得仔細尋找地圖中的每個角落囉。

各種秘密等你探索

探索遊戲中的各種秘密是《惡魔城》系列中最令人著迷的特點之一，而本作既然是精神續作，這個特點當然也完整的保留了。事實上，從最開始的角色命名就有玄機，只要在姓名欄輸入特定的文字，就會拿到特殊的武器、裝備，甚至可以改變主角的比例；此外，除了藏在城中各處的道具外，玩家還可以進入8Bit關卡挑戰難度相當高的8bit惡魔，這些惡魔不但有獨特的碎片，也會掉落珍貴的8bit武器升級素材。

8bit 關卡真令人懷念起童年啊...﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

本作的隱藏頭目也是一大重點。遊戲中有數個隱藏頭目，其中兩個分別躲在以鑰匙鎖起來的兩間房間裡，這兩個頭目有升級傳說武器的素材，而且可以重複挑戰，但難度相當高，最好做足準備再去打；另外，購買DLC的玩家可以在遊戲中與遊戲製作人IGA五十嵐孝司對決，接取任務後打贏他可以獲得一把劍鞭。

IGA 是個相當難纏的頭目。﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

除了上述的秘密外，在城堡中還可以找到理髮師與圖書館管理員。理髮師可以變更主角的外觀，包括髮型、膚色、眼睛顏色、衣物顏色及甲冑顏色，其中髮型需要在地圖中尋找髮型指南；至於圖書館管理員，則是可以「借用」提升屬性或特殊能力的書，但千萬不要忘記還書，不然身為吸血鬼的他可是會暴怒喔！

瑕不掩瑜的精彩作品

說了這麼多優點，那就來談談缺點吧。本作最大的問題絕對非中文翻譯莫屬，不但有許多錯漏別字，且原文的意思也沒有完整把握，有相當大的改進空間，外文比較好的玩家或許以日文或英文遊玩會比較能玩得盡興；然而，除了翻譯問題以外，其他部分倒是可圈可點，就《惡魔城》的精神續作而言，本作確實把握了系列作的神髓。此外，以Unreal 4遊戲引擎打造出來的畫面相當華麗，不管是角色的特殊動作及招式都有極具魄力的動畫表現；而承襲《惡魔城》系列作的傳統，本作的音樂也相當動聽，每個場景的音樂都十分點題。

另外，細心的玩家可能會發現本作有很多地方是對之前的系列作（特別是《月下夜想曲》）的致敬，例如多次以跳躍撞擊圖書館管理員會得到寶箱，或是在月光下彈鋼琴會讓半妖精唱歌等等。平心而論，雖然內容與《惡魔城》的世界觀截然不同，但本作確實延續了《月下夜想曲》的精神，並對其系統做出相當多的改善及修正。

﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

雖然劇情架構有點過於老梗且翻譯問題令人困擾，特別是 PS4 版還有許多 Bug 有待修正，但仍讓包含筆者在內的許多玩家再一次體會到多年前廢寢忘食遊玩《惡魔城》系列的感動，五十嵐孝司交出的成績單，療癒了不少募資開發遊戲感到失望的玩家，也希望下次還能看到更多令人著迷的奇幻城堡。如果你還不知道什麼是「惡魔城」，那《血咒之城》是作為你入門的好選擇！

半妖精的歌聲雖然算不上好聽，但這場景滿滿的致敬啊！﹙《血咒之城：暗夜儀式》遊戲截圖﹚

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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