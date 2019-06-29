《原神》團隊回應封測問題　參考經典遊戲釀抄襲風波？

由《崩壞3rd》開發公司「米哈遊」所研發的 PC／Mobile 3D 開放世界冒險遊戲《原神》，在 6 月 25 日結束第一次封測後，對於玩家以及關注該作品的網友們提到的意見與評論，製作組公開了給玩家的一封信來說明對於遊戲的問題與未來的定位。

開發團隊表示《原神》這個項目最早於2017年1月底訂立，當時因為《崩壞3rd》已經正式上線營運，為了能夠在幾年後再次給玩家呈現有跨越式品質提升的產品，開始正式考慮之後《崩壞3rd》的新項目。別於《崩壞學園 2》的 2D 橫向風格，《崩壞3rd》做為一個3D動作遊戲在技術展現上大幅的提升，那麼在《崩壞3rd》之後能夠挑戰的是怎樣的遊戲，開發團隊思考後的有了個模糊的答案，就是做一個真正有單機沉浸感的開放世界遊戲。

對開發團隊而言，開放世界是一個十分寬泛的概念，團隊在 2017 年 1 月到 6 月的整個預定階段嘗試過幾個原型，摸索的途中了解到他們自己沒有能力憑空創造出一款開放世界遊戲，就在 2017 年 4 月，《崩壞3rd》的八重村上線後初次有了開放世界的啟發，讓製作團隊訂下明確的目標，希望 3 年後能給與玩家一個真實的開放世界體驗。製作團隊透露他們透過如《薩爾達傳說 曠野之息》、《俠盜獵車手》系列及等經典作品來學習如任務系統、隨機事件、世界探索體驗等內容，摸索如何做出與《崩壞 3rd》不一樣的基礎戰鬥。

日前結束的第一次封測由於內容有限，《原神》作為米哈遊的全新IP，作為一個七元素神主宰的世界，風之都蒙德也只是七城之一。對於未來的發展，製作團隊不敢說一定能做到大家都滿意，但可以承諾的是會向著大家滿意的方向更加努力。以下為開發團隊回答玩家所關注的幾個問題的內容。

Q1：有鑑於第一次封測的內容較為前期，有很多玩家在問，未來的原神會是個什麼遊戲，單機遊戲？MMORPG？

可能很多玩家都玩過或者看過直播了，《原神》肯定是一款連線遊戲，不是純單機遊戲，但是它也不是 MMORPG。從技術角度來講，我們會在後續逐漸完善連線體驗，盡可能實現在大世界以及地城中的連線功能豐富度與穩定性。不過《原神》與 MMORPG 有一個巨大不同，就是希望能給予每一個玩家一個屬於自己可以沉浸的世界。所以玩家不會在開服的時候看到新手村人滿為患，也完全可以選擇不與朋友遊戲，就一個人安安靜靜的看風景。玩家無論是想獨自一人或是邀請朋友一起遊戲都可以，但是當他們回去自己的世界後彼此之間都不會改變。此外，多人 PVP 與競爭 PK 玩法，也不是《原神》後續重點，我們更希望做一個遊戲是讓大家可以沉浸在自己，或者彼此的世界之中。

《原神》肯定是一款連線遊戲，不是純單機遊戲，但是它也不是 MMORPG。（《原神》）

Q2：第一次封測只放出了蒙德城及其周邊地區，那麼後續的城市開發規劃是怎樣的？提瓦特大陸會有一個怎樣的形態呢？

在目前規劃中，提瓦特大陸有七座主要城邦，蒙德只是其中之一，當然除此七城外還有很多其它重要地點。目前遊戲世界大小，大概是正式上線時的 30%，即便在正式上線之後，也會不斷更新擴大世界大小。預計最終把七城相關的世界和故事講完，需要數年時間。下次大規模公開測試的時候，玩家應該就可以體驗到「璃月」了。



Q3：會有家園，服裝，建造等週邊系統嗎？

會有的，作為一款開放世界遊戲，能夠在遊玩過程中給玩家提供自由豐富的體驗，本來就是開放世界的核心體驗。這些內容，我們都會在後續版本中陸續開發。

Q4：《原神》會不會對設備配置要求太高，擔心後續優化？

優化問題是我們未來技術工作的一個重點。前面講到了，米哈遊的宗旨是，把好的體驗，以更低門檻，帶給更多人。能夠讓遊戲適配好更多設備，流暢去玩自然就是一件極為重要的事情。為此我們訂立項目的時候，就開始了對 Unity 引擎的改造，以期許在功能與性能上，都可以更符合我們未來的要求。《原神》本身內容決定它對於設備的要求是會比較高，但是我們一定會盡一切可能保證，到上線的時候，可以對當時的主流設備進行完善的相容和適當的配置，提供流暢體驗。而針對高階的設備則希望可以讓大家能夠暢快體驗更高級的畫質。

《原神》本身內容決定它對於設備的要求是會比較高。（《原神》）

Q5：Android 版什麼時候上？

下一次測試。



Q6：那下一次測試是什麼時候？

本次測試，我們內部叫「CB1」測試 = Closed Beta 測試，其實這是一次封閉測試，只想對於遊戲核心玩法機制，進行小規模驗證，所以測試時間也很短。但是自從《原神》公開後，我們就受到了遠超預期的關注。意外之餘，這也給我們的測試工作帶來了很大的壓力。當然大家的各種回饋，也讓我們可以看到很多目前項目中的問題，這些問題我們都將在日後的開發過程中進行改進，並繼續測試。鑒於 CB1 測試的效果回饋，我們下次 CB2 測試，雖然會邀請到更多玩家，持續時間更長，但卻一定會更加嚴格的堅持封閉測試原則進行，目的是為了更聚焦於遊戲本身。希望能夠得到大家的理解，畢竟專心做好產品，才對得起關注我們的各位玩家。

雖然不少玩家在《原神》進行第一次封測的時候就有這是否抄襲《薩爾達傳說 曠野之息》的聲音，製作團隊也在第一時間就發公告滅火，不過借鏡、致敬經典到哪裡才不會跨越抄襲的那條線，就看玩家如何評斷了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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