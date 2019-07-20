獨立遊戲開發商破產全因G2A？外媒呼籲玩家勿在G2A買GAME

喜愛撿便宜的玩家想必都知曉 G2A 數位交易平台吧？該平台可說是玩家的遊戲 eBay，是一個提供使用者自由販售遊戲產品和序號的數位平台，因為價格時常都遠低於官方售價，而成了不少玩家光顧的交易網站。不過雖然該平台有著不少便宜可檢，時常可找到玩家販售各種遠低於官方售價的 3A 大作或是獨立作品，但這些誘人的價格背後都潛藏著問題……

G2A 時常被視為灰色地帶，其最主要的原因便是這些售價極為便宜的遊戲都很有可能是非法取得的產品，而玩家購買這些非法商品所帶來的並不是只有消費者自身的損失，最大的受害者還是遊戲開發商自身，近期甚至出現了開發者公開發出聲明，表示寧願玩家直接玩盜版也不要在 G2A 平台上購買他們的作品。

至於為何開發商會有這樣的想法，主要是因為大部分在 G2A 上由玩家便宜販售的遊戲，通常都是透過在暗網非法取得的信用卡盜刷購買後再來到 G2A 平台上轉售。表面上看起來開發商依然是有獲利，不過一但持卡人發覺被盜刷並開始進行退款手續後，開發商除了要承擔銀行提出的相關手續費外，還得花額外的人力成本在客服以及追回非法序號上。

這些成本對大型遊戲場商並不成問題，但對缺乏資本的獨立遊戲開發團隊來說就是個不小的壓力，還可能因此陷入倒閉的危機。知名獨立遊戲發行商 Tinybuild 在 2016 年期間便碰上這項問題，除了無法追回所有的非法遊戲序號外，還因此支付了超過 12000 美金的退款手續費，再加上為了追回非法遊戲序號和相關的客服需求所支出的額外成本，對他們來說簡直是場噩夢。

知名獨立遊戲發行商 Tinybuild 在 2016 年期間除了無法追回所有的非法遊戲序號外，還因此支付了超過 12000 美金的退款手續費，再加上為了追回非法遊戲序號和相關的客服需求所支出的額外成本，對他們來說簡直是場噩夢。﹙Tinybuild﹚

這類的事情在 G2A 上時常發生，因此也不難想像為何會有獨立開發者要求玩家玩盜版也不要在 G2A 上購買他們的產品，因為買了反而會對開發者造成額外的負擔。而由於 G2A 會從每一筆交易內抽取手續費，即便這些非法序號造成了消費者和開發商的損失，他們還是可以在這些事故中獲利。G2A 雖然有推出一些付費服務來防範這類事故，但依然沒有改善這些問題。

而近期隨著大量開發者在推特上發聲揭露 G2A 的問題，並表示寧可玩家玩盜版也不要在 G2A 上購買遊戲後，G2A 則是發出官方聲明指責這些獨立開發團隊只是為了獲得曝光而作出這些不實指控，並認為要求他們控管每一比交易是否合法是不可能的事。雖然 G2A 後續也表示願意賠償開發商 10 倍的退款手續費成本，但必須由 G2A 所指定的第三方團體進行檢測確立為非法序號後才會給予遊戲開發商賠償。

G2A Shield 是一個付費服務，以確保消費者能夠取得合法遊戲序號作為主要目的，但效果不彰。﹙G2A Shield﹚

G2A 也在其自公開聲明內直接向多次對其發聲抗議的獨立開發團隊 No More Robot 執行長 Mike Rose 回應，釋出了該團隊旗下作品《Descenders》於 G2A 平台上的銷售圖表，指出遊戲在 5 月上市後於只於 G2A 上賣出了 5 比相關交易，即便加上正式販售前的交易記錄，也只有 226 份《Descenders》遊戲序號在 G2A 上售出，而 G2A 估計該作於 Steam 平台上大概有 5 萬份的銷售量，G2A 認為自身只佔了 0.72% 的《Descenders》總銷售量，足以證明 G2A 並沒有對獨立遊戲開發者造成多大的損失。

G2A釋出了該團隊旗下作品《Descenders》於 G2A 平台上的銷售圖表，指出遊戲在 5 月上市後於只於 G2A 上賣出了 5 比相關交易，即便加上正式販售前的交易記錄，也只有 226 份《Descenders》遊戲序號在 G2A 上售出。﹙G2A﹚

針對此點 Mike Rose 直接指出 G2A 上的無限制環境直接讓不法份子將遊戲以低價販售非法遊戲序號，即便沒有消費者購買，這些價格也會對消費者造成心理效應，進一步降低了玩家直接原價購買遊戲的意願。而他也指出了該張圖表的問題點，表示有 45% 的《Descenders》序號都是由同一人賣出，更全面觀察的話，僅僅 3 人便佔了 G2A 上 85% 的《Descenders》銷售量，他認為這直接印證了 G2A 平台上的非法遊戲序號問題。

G2A 的公開聲明並未獲得玩家以及開發商的支持，反而招來了更多砲火，讓其整體名譽再度受創。而隨後也發生了 G2A 寄送信件向多個外媒提出上稿需求，表示希望能夠在網站上刊登一篇 G2A 自身撰寫的「公正」文稿來改善 G2A 的形像，嘗試強調在 G2A 上販售非法遊戲序號是件不可能出現的事，也要求刊登該篇文章時不要標明為 G2A 提供，還願意支付費用來讓該篇文稿得以刊登。

但該份刊登請求信件隨後便被媒體公開，直接再度激起玩家和遊戲開發商的怒火，非但沒有達到改善的效果，還進一步惡化了 G2A 當前的名聲狀態。而 G2A 隨後又發佈公開聲明，表示該封信件為旗下員工未經許可所作出的行為，除了向 10 家收到此信件的媒體道歉外，也承諾會嚴懲該名員工，但似乎也只是進一步加深了玩家與遊戲開發商對 G2A 的不信任感。

G2A 在接連多次的事故後也在近期提出了開發阻擋非法遊戲序號功能的意願，但也表示在實際開發該項工具之前，會先舉辦線上調查，若至少有 1 百家遊戲發行商有這方面的需求，他們便會著手進行開發。不過該項工具的開發恐怕無法完全的解決問題，因為即便能封阻非法遊戲序號，也無法阻止非法販售者以 Steam 禮物的形式來兜售遊戲。

多數的獨立開發團隊並不信任 G2A 後續所做出的承諾，其中 Mike Rose 便於請願網站 Change.org 舉辦了一場投票，嘗試直接要求 G2A 不得於其平台上販售任何獨立遊戲作品，藉此來解決 G2A 連續多年所帶來的噩夢。就當前的狀況來看，G2A 所引起的問題恐怕還會再存在一陣子，若希望能夠避免買到有問題的遊戲序號，也不希望造成獨立遊戲開發者的負擔，還是先遠離 G2A，去找一些較為安全的數位平台消費吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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