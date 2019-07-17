森口博子再唱Z Gundam主題曲勁正　神級歌姬將出高達BEST 10新碟

早前NHK舉辦全GUNDAM大投票，當中就選出十大最愛GUNDAM SONGS。而30多年仍活躍中的神級歌姬森口博子就以此十首歌出新碟，更有第一位神曲《水の星へ愛をこめて》MV睇：

GUNDAM的主題曲/插入歌都有極大量優秀作品，而要說到唱得最好聽的歌手，資深GUNDAM FANS一定投森口博子一票。其Z GUNDAM的《水の星へ愛をこめて》及F91的《ETERNAL WIND》都是繞樑三日，一聽便知非池中物，更是全GUNDAM大投票中的第一及第三名。前者現時更有YouTube MV睇，編曲改為像JAZZ風格，FASN必聽：

森口博子亦將推出 NHK 大投票中 GUNDAM 歌 BEST 10 的大碟，歌 LIST 如下：

01 水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子

(「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

02 哀 戦士 / with 押尾コータロー

(「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」主題歌)

03 ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～

(「機動戦士ガンダムF91」主題歌)

04 BEYOND THE TIME ～メビウスの宇宙を越えて～

(「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」主題歌)

05 嵐の中で輝いて / with 田ノ岡三郎

(「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」 オープニングテーマ)

06 フリージア / with 塩谷哲

(「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディングテーマ)

07 JUST COMMUNICATION / with 猪野秀史

(「新機動戦記ガンダムW」オープニングテーマ)

08 めぐりあい

(「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

09 Ζ・刻をこえて

(「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

10 RE:I AM / with TSUKEMEN

(「機動戦士ガンダムUC episode 6「宇宙と地球と」」主題歌)

11 宇宙の彼方で [Bonus Track]

(「機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜」主題歌)

「GUNDAM SONG COVERS」 CD 封面（KING RECORDS）

第十一首的BONUS TRACK本身已經是由森口博子主唱，而其餘超經典歌曲，例如本身男唱的衰戰士、BEYOND THE TIME、めぐりあい；或者鐵孤洗腦級「希望之花」的《フリージア》；超經典08小隊及WING主題曲等，能聽到由森口博子演繹出來，實在是GUNDAM FANS之福。此『GUNDAM SONG COVERS』CD將於8月7日推出，有興趣可以去AMAZON找找看或等香港CD舖入貨。