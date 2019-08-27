KFC再無雞？美國亞特蘭大推試驗性Beyond Meat「植物炸雞」

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【KFC植物炸雞】「雞，全部都係雞」以後KFC食炸雞的時候，手上的一件雞未必來自真正的雞！美國肯德基連鎖店宣布與Beyond Meat合作測試綠色雞桶「Beyond Fried Chicken」，標榜以植物為基礎的不含雞肉元素的「炸雞」，亞特蘭大的肯德基分店推出。

KFC美國區主席Kevin Hochman早於2019年5月接受CNBC訪問時表示，完全無肉成份「植物炸雞」屬探討階段，並未有計劃推出並要透過市場研究才會推出，不過在美國快餐對手 Burger King 試行植物肉漢堡包、Del Taco推出植物肉香腸等，面對市場反應不錯情況下，KFC終於在日前於植物肉製造商 Beyond Meat 推出綠色桶裝「Beyond Fried Chicken」試驗計畫，廠商提供Burger King及Del Taco仿製肉作為素食者的肉類代替品。

美國肯德基推出可以「種」出來的炸雞，剛於美國亞特蘭大推出試驗版 【KFC官網】

豌豆蛋白為主要成份

據了解，以植物取代肉類提供仿肉類製造商 Beyond Meat 與KFC合作，提供包括測試植物性肉類代替品，包括無骨雞翼及雞件，當中含有20種無肉成份，以豌豆蛋白為主要成份；KFC於喬治亞州亞特蘭大Smyrna市的Cobb Parkway分店首次推出綠桶裝植物炸雞 「Beyond Fried Chicken」，可選擇6件或12件「炸雞」套餐（連飲品及小食）並享有近半試食價，12件無骨雞翼及雞件混合套餐以12.99美元就可一試！

日後的KFC炸雞將可選擇無肉版，你會一試嗎？ 【Aleks Dorohovich on Unsplash】

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