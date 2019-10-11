【MHWI 攻略】金獅子開啟條件 打法要點及招式說明

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】在10月10日官方推出第一隻免費更新魔物「金獅子」，老獵人們應該都很熟悉了（筆者因為沒玩DS系列的MH，上一次打金獅已差不多是10年前的MHP2G了...），以下送上攻略。

金獅子的開啟條件相當簡單，只需要達到MR24（亦即打完天地煌啼龍主線爆機），然後在月辰和大團對話（會以紫色感噗號標記）後，即可獲得金獅子的前置任務「銀色的矜持」。目標是討伐一隻已斷角的麒麟，而想當然將把牠的角折斷的就是金獅子了。

相信大家都知道麒麟的角是很難破壞的，到爆角時往往麒麟的HP已所剩不多了，這個任務也忠實還原了此情況，目標的麒麟HP相當少，Solo的話應該連1萬都不到。不過麻煩在於這隻麒麟長時間處於憤怒狀態，完全無法擊飛或轉向；就算是牠發現玩家之前，或者瀕死轉區時變回非交戰狀態（左下地圖為白色框）也不能擊飛，慎重地上吧。

完成此任務後回去月辰找大團長對話觸發劇情，發現這隻麒麟是由聚魔之地逃跑到凍土（所以原來麒麟是會游泳的），然後就要玩家去調查到底是什麼讓麒麟也要逃跑（當然就是將牠的角折斷的金獅子啦），開放特殊任務「出來吧，破壞的化身！」。進入任務後可以直接飛到3區營地，然後在營地內跳下到瘴氣地帶的入口，即可觸發劇情，劇情後就和金獅子開戰了。

只要玩家進入此任務一次（不用通關）即可開放聚魔之地的熔岩地帶，但注意是這個任務只能通關一次，打完後也不會有金獅子的自由任務，在此任務中捕捉金獅子也不會開啟特殊鬥技場。之後就要在聚魔之地才見得到金獅子了，在任何地區地帶LV4以上就有機會出現，收集痕跡/破壞部位也有機會開到調查任務。想快的話可以多看看救難信訊，剛推出的一段時間內應該會有不少人開救難。

金獅子打法及招式解說

金獅子說難不難說易也不易，如果solo的話會相當吃力，但若有實力正常的戰友4人一起打的話就會輕鬆得多；這是因為金獅子移動速度非常快，招式判定也幾乎全集中在前方，單人戰鬥時一直追擊玩家時單是躲避已經應接不暇了，到躲過了一波準備反攻時，又可能突然飛撲到貓貓或是隨從處，難以順利輸出。但若是4人協力，各自稍為散開，在金獅子攻擊其中一人時另外三人就可以快速補位在金獅子背後攻擊。

金獅子的弱點在頭部，攻擊頭部可以造成非常可觀的傷害；但同時金獅子的正面也是最危險的，因此沒有空隙時也不用勉強打頭；頭在大硬直時才打，平時主力打pat pat就安全得多。

金獅子最大特色就是像撒亞人般有二段變身，發怒時毛髮會變成金色（超西），然後發怒一段時間後就會再強化成「鬥氣硬化」（超三），開啟鬥氣硬化時會有附帶風壓的咆哮。鬥氣硬化時除了攻擊力提升、部份招式附帶雷電傷害之外，前臂肉質會變得極硬白斬也會彈刀（紫斬沒測試，但應該也會彈）而且幾乎打不出什麼傷害。而攻擊其尾巴（注意是尾巴不是屁股）可使其提早解除鬥氣硬化。

發動鬥氣硬化的風壓咆哮會吹飛玩家但不會扣血

另外要注意飛翔爪捉不到金獅子的頭部（研究學者說是因為頭和手的大小差距不足所以捉不到）， 但捉前臂（會爬上膊頭附頭）有相同效果，可以用O轉向和R2全彈發射擊飛撞牆。但一爬上前臂時金獅子會馬上將玩家摔下去，所以當飛翔爪一捉到時就要在「電光火石」間當機立斷馬上轉向或擊飛，記住猶豫就會敗北。

連續普通拳

向前方邊移動邊連續打出普通拳，最常使用也相當麻煩的招式，雖然不太難迴避，但因為位移幅度大，往往躲開後也沒空間反擊，不然就是走到可以攻擊的位置時牠又向另一個目標連續普通拳走開了...另外是當金獅子變成「超西」（鬥氣硬化）狀態時連續普通拳（及其他部份招式）會附加地震，頗為麻煩。

空中雷煌拳

跳上半空對地放出雷電球，動作和拳王的Yuri幾乎一樣（很有親切感）。有遠中近等不同距離，一般來說跑步就可避開，小心不要被「屈視角」打到背後便可。

肉彈戰車

跳上半空再斜撞往地面，威力頗高但是很易迴避，基本上往橫跑就可避開。唯一比較麻煩是金獅子往往會跳到玩家背後再連續使出其他招式，如果玩家來不及調整視角就很易中招，十分蠱惑。太刀的話可以很容易見切這招，但記得拉著後見切才較易成功回斬。

米加粒子炮

直線咀炮，威力很高（隨便都打6~8成）但是不會橫掃，而且硬直很久因此是很好的輸出機會，只是要注意會突然狙擊站得較遠的玩家，沒看清楚起手就很易被snipe。另外是不時會配合肉彈戰車跳到玩家後方再接一個粒子炮，有時稍一不慎或是視角轉不過來時就會被打到。建議可多利用鎖定視角和L1快速望向金獅子。

捕捉閃耀的瞬間 + 小拳拳捶你胸口

和其他魔物的捕縛技相約，都是捉住玩家然後丟出去，捕綁時沒有傷害，但麻煩在於金獅子這招在丟完人之後必定會接上一招小拳拳捶你胸口，一拳砸往地面痛毆玩家，可打6~7成血量。要自救就只能靠投射器中已填裝好閃光彈、爆裂結晶或是飛散核桃等可以打停魔物的子彈，若然沒有就...只能自求多福。一般來說只要投射器有彈藥（屁股著地時發射投射器可加快起身）時有一半機會可以成功逃跑，但也很視乎金獅子將玩家丟出的距離，如果丟得很近（因為近版邊）時基本都跑不掉。連線打的話隊友們請隨時準備好閃光彈/粉塵來救人。

超泰山壓頂

蓄力飛撲用身體猛撞向地面，起手非常快、威力極高而且附帶地震（雖然範圍不大），在超西狀態下更會附加雷電，沒有體力增強下150血都會被滿血秒殺，是貓車主因之一。見到金獅子擺出「相撲」般的座地姿態就要馬上進行迴避，一般來說往橫跑也可避開（記得要直直的往橫跑，斜了/慢了一點都會中招），但當然飛撲就最安全。很討厭是金獅子經常對倒地的玩家使用這招「屈起上」，幸好這招不需要防禦強化已能抵擋，如果是有盾的武器在自己倒地時又見到牠在蓄力就請馬上舉好盾牌。沒有盾的就...一起身馬上飛撲希望來得及吧。

+ 4 + 3 + 2

金獅子武器和防具評測請到下文查看：