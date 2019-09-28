【MHW ICEBORNE 攻略】全武器客製強化所需素材及掉落魔物一覽

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】相信大家都對客製強化不陌生了，客製強化後的武器戰力會大為提升，本文整理各Rare武器全客製強化所需素材及獲得方法。

客製強化說明

ICEBORNE的客製強化不再使用龍脈石系統；改為使用聚魔之地的素材，只要地帶等級足夠，又勤力打的話就必然能夠集齊所需素材，不像以前可能運氣差起來時一百個小時都打不到需要的龍脈石。而更重要是現在所有客製強化都能自由拆卸，而拆卸時會全數歸還所有使用的素材（當然花費掉的調查點數就不會歸還了）；因此在ICEBORNE中客製強化不用考慮太多，先裝上去覺得不好用再拆下來也沒問題。

ICEBORNE的客製欄亦有所改動，由次數改為容量，各武器有不同大小的客製欄容量，而不同種類的客製亦有其相應佔用容量大小，玩家可以自由組合各種客製能力。在本篇中，Rare度越高的武器客製次數便越少，來到ICEBORNE亦採用類近設計，越高Rare的武器客製欄便越少，延續了低Rare武器一般面板較差，但是客製自由度更高的玩法。最後是部份武器還有「零件強化」，獨立於一般客製強化之外，可為武器的性能再作少量提升，但是效果遠不如普通的客製強化，當成額外獎勵吧。

Rare 12武器客製強化：（按圖放大詳細）

另外各靈脈玉、靈脈龍骨以及骸骨、礦石採集素材獲得方法請見下文，以下不再逐項標示。

+ 7 + 6 + 5

Rare 11武器客製強化：（按圖放大詳細）

+ 11 + 10 + 9

Rare 10武器客製強化：（按圖放大詳細）

+ 17 + 16 + 15

R12武器武器客製強化素材一覽：

擴充客製欄

大靈脈玉x1、靈脈的古龍骨x3、生者必滅的巨大角x5（殲世滅盡龍，各地帶LV5）

攻擊力強化I

歷戰的鋼翼x7（歷戰鋼龍，森林LV7）、染血漆黑皮x5（普通惶怒恐暴龍，各地帶LV5）、靈脈的古龍骨x3、沉睡龍脈的大骨（森林骸骨點）

會心率強化I

灼炎的斷劍尾x9（普通斬龍，森林LV3及荒地LV2）、龍脈的重龍骨x3、泰然的結晶x3（荒地礦點）

會心率強化II

歷戰的紅鬃毛x7（歷戰炎皇龍，荒地LV7）、蒼炎的鬃毛x5（炎妃龍，荒地LV5）、龍脈的古龍骨x3、引導的結晶【荒地】x1

防禦力強化I

超彈力膠質殼x9（浮空龍，珊瑚LV1）、龍脈的強龍骨x3、鮮艷紅骨x5（珊瑚骸骨點）

防禦力強化II

保水滋潤的喉袋x9（水妖鳥，珊瑚LV1）、龍脈的強龍骨x3、妖艷紅骨x5（珊瑚骸骨點）

防禦力強化III

歷戰的冰皮x7（歷戰風漂龍，珊瑚LV5）、龍脈的重龍骨x3、龍脈渲染的龍骨x3（珊瑚骸骨點）

鑲嵌槽強化I

歷戰的黑卷角x7（歷戰黑角龍，荒地LV5）、極光的冠角x5（冰咒龍，各地帶LV5）、龍脈的剛龍骨x3、引導的龍骨【荒地】x1

賦與回復能力I（吸血）

歷戰的幻惑皮x7（歷戰溟波龍，珊瑚LV7）、滿溢雷電殼x3（雷狼龍，森林LV2或珊瑚LV3）、靈脈的古龍骨x3、引導的龍骨【陸珊瑚】x1

屬性·狀態異常強化I

歷戰的重油殼x7（歷戰骨鎚龍，瘴氣LV4）、絕命慘爪x5（慘爪龍，瘴氣LV2或珊瑚LV3）、靈脈的重龍骨x3、黃昏的結晶（瘴氣礦石點）

屬性·狀態異常強化II

戰慄的黑龍顎x9（黑轟龍，瘴氣LV6）、宵闇的昏牙x5（霧瘴屍套龍，瘴氣LV5）、龍脈的古龍骨、引導的結晶【瘴氣】

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Rare 11武器客製強化素材一覽：

擴充客製欄

靈脈玉x1、靈脈的剛龍骨x3、歷戰的冠角（歷戰冰咒龍，各地帶LV7）

攻擊力強化I

絕命慘爪x9（慘爪龍，瘴氣LV2或珊瑚LV3）、古強者的巨大角（猛牛龍，各地帶LV2）、龍脈的重龍骨x3、龍脈渲染的紅骨x3（珊瑚骨塚）

攻擊力強化II

烈日的龍鱗x9（銀火龍，珊瑚LV6）、莊嚴的蒼角x5（麒麟，珊瑚LV5）、龍脈的古龍骨x3、引導的龍骨【陸珊瑚】

會心率強化I

災禍銀狼毛x9（黑狼鳥，森林LV3）、轟隆雷毛皮x5（雷顎龍，各地帶LV2）、龍脈的重龍骨x3、繁榮的結晶x3（森林礦石點）

會心率強化II

歷戰的龍鱗【蒼】x7（歷戰蒼火龍，森林LV7）、歷戰的雷毛皮x3（歷戰雷顎龍，各地帶LV5）、靈脈的重龍骨x3、引導的結晶【森林】x1

防禦力強化I

泥之王冠殼x9（土砂龍，荒地LV1）、龍脈的強龍骨x3、破裂的結晶x3（荒地礦脈）、風化岩骨x3（荒地骨塚）

防禦力強化II

女王的龍鱗x9（雌火龍，森林LV2或荒地LV1）、龍脈的強龍骨x3、荒地的結晶x5

防禦力強化III

勇壯的彎曲角x9（角龍，荒地LV2）、龍脈的重龍骨x3、泰然的結晶x3（荒地礦脈）

防禦力強化IV

歷戰的王冠殼x7（歷戰土砂龍，荒地LV4）、靈脈的重龍骨x3、引導的結晶【荒地】

鑲嵌槽強化I

獄炎的鬃毛x9（炎王龍，荒地LV5）、歷戰的炎毛皮x3（歷戰蠻顎龍，森林LV5或荒地LV5）、龍脈的古龍骨x3、龍脈鍛冶的岩骨x3（荒地骨塚）

賦與回復能力I（吸血）

歷戰的銀狼毛x7（戰痕黑狼鳥，森林LV6）、歷戰的猛毒喉袋x3（歷戰毒妖鳥，森林LV4或荒地LV4）、靈脈的剛龍骨x3、沉睡龍脈的大骨x3（森林骨塚）

賦與回復能力II（吸血）

歷戰的漆黑皮x7（歷戰惶怒恐暴龍，各地帶LV7）、歷戰的龍鱗【綠】x3（歷戰雌火龍，森林LV5或荒地LV5）、靈脈的剛龍骨x3、引導的龍骨【森林】x1

屬性·狀態異常強化I

闇夜的頭巾殼x9（大凶顎龍，瘴氣LV1）、龍脈的強龍骨x3、扭曲的結晶x3（瘴氣礦脈）、異形狂骨x3（瘴氣骨塚）

屬性·狀態異常強化II

強者的龍顎x9（轟龍，瘴氣LV2）、墨色的重油殼x5（骨鎚龍，瘴氣LV1）、龍脈的重龍骨x3、瘴氣的結晶x5（瘴氣礦脈）

屬性·狀態異常強化III

宵闇的昏牙x9（霧瘴屍套龍，瘴氣LV5）、破魂兇爪x5（兇爪龍，各地帶LV3）、龍脈的古龍骨x5、黃昏的結晶x3（瘴氣礦脈）

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Rare 10武器客製強化素材一覽：

擴充客製欄

靈脈的重龍骨x3、龍脈的強龍骨x3、歷戰的巨大角x3（歷戰猛牛龍，各地LV4）

攻擊力強化I

搖曳炎毛皮x9（蠻顎龍，森林LV1或荒地LV2）、龍脈的強龍骨x3、荒地岩骨x5（荒地骨塚）

攻擊力強化II

歷戰的彎曲角x7（歷戰角龍，荒地LV5）、轟隆雷毛皮x5（雷顎龍，各地帶LV2）、龍脈的剛龍骨x3、龍脈鍛冶的岩骨x3（荒地骨塚）

攻擊力強化III

歷戰的龍顎x7（歷戰轟龍，荒地LV6或瘴氣LV6）、歷戰的龍鱗【赤】x3（歷戰火龍，森林LV5）、靈脈的剛龍骨x3、引導的龍骨【荒地】

會心率強化I

亮麗的飾羽x9（搔鳥，荒地LV1）、龍脈的強龍骨x3、腐朽的結晶x3（森林礦脈）

會心率強化II

呼風喚雨的鋼翼x9（鋼龍，森林LV5）、暗殺者的刃翼x5（迅龍，森林LV2或珊瑚LV3）、龍脈的剛龍骨x3，森林的結晶x5（森林礦脈）

會心率強化III

歷戰的刃翼x7（歷戰迅龍，森林LV7）、歷戰的雷光針x3（歷戰飛雷龍，森林LV4）、靈脈的剛龍骨x3、繁榮的結晶x3（森林礦脈）

防禦力強化I

雄偉的鬃毛x9（大兇豺龍，森林LV1）、龍脈的強龍骨x3、雜草蔓生的大骨x3（森林骨塚）

防禦力強化II

香甜氣味的毒喉袋x9（毒妖鳥，森林LV1或荒地LV1）、龍脈的強龍骨x3、深綠大骨x5（森林骨塚）

防禦力強化III

漆黑的高級毛皮x9（浮眠龍，森林LV2或荒地LV1）、龍脈的強龍骨x3、沉睡龍脈的大骨x3（森林骨塚）

防禦力強化IV

王者的龍鱗x7（雄火龍，森林LV2）、古強者的巨大角x5（猛牛龍，各地帶LV2）、龍脈的重龍骨x3、引導的龍骨【森林】

鑲嵌槽強化I

暴君的黑卷角x9（黑角龍，荒地LV3）、轟隆雷毛皮x5（雷顎龍，各地帶LV2）、龍脈的重龍骨x3、荒地的結晶x5（荒地礦脈）

鑲嵌槽強化II

月光的龍鱗x9（金火龍，荒地LV6）、滿溢雷電殼x5（雷狼龍，森林LV2或珊瑚LV3）、龍脈的剛龍骨x3、泰然的結晶x3（荒地礦脈）

鑲嵌槽強化IIII

歷戰的蒼鬃毛x7（歷戰炎妃龍，荒地LV7）、歷戰的黑毛皮x3（歷戰浮眠龍，森林LV5或荒地LV5）、靈脈的古龍骨x3、引導的結晶【荒地】

賦與回復能力I（吸血）

歷戰的慘爪x7（歷戰慘爪龍，珊瑚LV5或瘴氣LV6）、墨色的重油殼x5（骨鎚龍，瘴氣LV1）、靈脈的重龍骨x3、吐放瘴氣的狂骨x3（瘴氣骨塚）

賦與回復能力II（吸血）

歷戰的斬鐵尾x7（歷戰硫斬龍，瘴氣LV6）、強者的龍顎x5（轟龍，瘴氣LV2或森林/荒地LV3）、靈脈的剛龍骨x3、龍脈侵擾的狂骨（瘴氣骨塚）

賦與回復能力III（吸血）

歷戰的昏牙x7（歷戰霧瘴屍套龍，瘴氣LV7）、歷戰的兇爪x3（歷戰兇爪龍，各地帶LV6）、靈脈的古龍骨x3、引導的龍骨【瘴氣】

屬性·狀態異常強化I

刺眼的閃光膜x9（眩鳥，珊瑚LV1）、龍脈的強龍骨x3、褪色的結晶（珊瑚礦脈）

屬性·狀態異常強化II

光滑的冰皮x9（風漂龍，珊瑚LV2）、超彈力膠質殼x5（浮空龍，珊瑚LV1）、龍脈的重龍骨x3、陸珊瑚的結晶x5（珊瑚礦脈）

屬性·狀態異常強化III

幻惑的特上皮x9（溟波龍，珊瑚LV5）、明銳的斬鐵尾x5（硫斬龍，瘴氣LV3）、龍脈的古龍骨x5、溟海的結晶x3（珊瑚礦脈）

屬性·狀態異常強化IV

歷戰的蒼角x7（歷戰麒麟，珊瑚LV7）、歷戰的龍鱗【櫻】x3（歷戰櫻火龍，荒地LV5或珊瑚LV5）、靈脈的古龍骨x3、引導的結晶【陸珊瑚】