【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略：洛托姆捕捉及形態變換方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】洛托姆是人氣相當高、在PVP對戰中也經常被使用的一隻寶可夢，以下說明在劍盾中捕捉洛托姆及形態轉換的方法。

洛托姆位於曠野地帶的逆鱗湖，只有在雨天或雷雨時才會出現，雖然出現率低但由於只是一般出現，在草叢多繞幾個圈便可以找到，強烈推薦使用先機球（宮門市中央寶可夢中心有售），很容易捉到。

洛托姆的分佈

至於洛托姆的形態變化需要一個重要道具「洛托姆型錄」，在宮門市和指定NPC對戰（右邊那排民房中第二靠近競技場的一家）勝利後便可獲得。他會使用3隻不同形態的托洛姆，唯一要注意原生托洛姆是幽靈屬性，一般和格鬥系招式無法對牠造成傷害，而且托洛姆的特性為飄浮，因此地面系的招式也無效。

得到洛托姆型錄後，只要對洛托姆使用洛托姆型錄，便可以改變牠的型態，隨時隨地都可以轉換，次數不限。

裡技：指定天氣方法

捕捉托洛姆等稀有寶可夢最麻煩的地方是要指定天氣，而天氣每日才會轉換一次，如果等不到雨天的話，可以使用「調整時間大法」：方法十分簡單，只要先將Switch斷網、再關掉「從互聯網同步時間」功能，然後將Switch的日期改為2020年11月1日，便可將整個曠野地帶的天氣變為雷雨。

再戴一次頭盔：改變系統時間而引致任何問題的話後果自負，請自行衡量

但注意是改動系統時間會引發遊戲中的懲罰機制，基本上就是原本每日重置的東西如ID抽獎、地圖上的星星掉落物等不會重置，直到調好時間後再過一日才會回復正常。另外要戴一個頭盔，就是雖然很多人都是這樣改時間來換天氣去捉寵，但始終任何以外部操作影響遊戲內容的方法均有風險，包括且不限於被官方禁止參加PVP以至死save等，請自行承擔相應風險。