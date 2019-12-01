【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 美納斯出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中美納斯的捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

美納斯出現條件及位置

美納斯在今集算是相當容易捕捉，牠會100%出現在天氣為霧的逆鱗湖及美納斯湖南岸（北岸沒有），使用潛水球或先機球很容易便可捉到。如果等不到霧天想使用改變系統時間來決定天氣，霧的天氣日子為2020年6月1日。（具體方法及風險請見文末說明）

美納斯超可愛

+ 3 + 2

如果想捉美納斯進化前的形態醜醜魚，可以去木蘭博士家旁邊湖中間的小島（上面有隻暴噬龜）釣魚遇到，但機率只有1%左右，不是太建議這樣做。另外湖左上角可以撿到進化用的美麗鱗片。

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新