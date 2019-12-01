【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 雙斧戰龍出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中雙斧戰龍的出現位置及捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

雙斧戰龍 / 牙牙出現位置及捕捉方法

雙斧戰龍在劍盾中也是意外地容易入手，其幼體牙牙在6號道路就有了，而且還不限天氣、不是稀有出現，可能很多人路過時已經順手捉了牙牙。牙牙38級就會進化為斧牙龍，48級再進化雙斧戰龍。

如果想直接捉雙斧戰龍，則可以去雷雨的逆鱗湖，同樣不是稀有出現，在草叢繞兩圈就能見到，用先機球很容易捉。如果等不到雷雨天氣想使用改變系統時間來決定天氣，雷雨的天氣日期是2020年11月1日。（具體方法及風險請見文末說明）

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新