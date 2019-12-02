【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 沙奈朵出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中沙奈朵的出現位置及捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

沙奈朵出現位置及捕捉方法

沙奈朵的三個階段（拉魯拉絲、奇魯莉安）都可以在曠野地帶捉到，只要到霧天的煦麗草原就可以遇到。其中拉魯拉絲是普通出現，在草叢就可以找到，但要注意拉魯拉絲是膽小的寶可夢，如果玩家跑進草叢 / 在草叢中走動的話牠會馬上逃走，因此要在草叢中緩慢移動才可以捉到牠。

+ 3 + 2

奇魯莉安和沙奈朵在霧天時則是固定普通出現（徘徊的寶可夢），在集匯空地（曠野地帶車站）出去直走到湖邊往左就會見到奇魯莉安，沙奈朵則是走到最左邊盡頭就可遇到。另外在霧天的沙塵窪地或逆鱗湖也有機會遇到沙奈朵。如果等不到霧天想使用改變系統時間來決定天氣，霧的天氣日子為2020年6月1日（具體方法及風險請見文末說明）。

沙奈朵超可愛有沒有

什麼你說沙奈朵也有男的？男的也好不會...

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新