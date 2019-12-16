【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第2話 掌心般的小幸福

【新櫻花大戰．攻略（第2話掌心般的小幸福 ）】接下來帶來第2話的故事攻略流程，以及各主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

新人隊長神山來到了帝國大劇院與花組眾成員首次出擊後，接下來帝劇迎來更多的危機，不過並非來自敵人，而是面臨倒閉危機？另外，此時世界大明星「安娜史塔西亞」加盟花組，以及另一位少女忍者「薊」的登場，會否令花組的實力大為增加？今回繼續為大家帶來「第2話 掌心般的小幸福 」的基本流程以及最住對答。

第2話中可以與櫻及庫拉麗絲的距離大為拉近（遊戲截圖）

今集《新櫻花大戰》與以往一樣，每一章節都分為AVG故事模式及後半段的戰鬥模式，前段AVG模式中玩家就要操作男主角神山誠十郎，在帝都大劇場內與不同女主角對話及互動，選對正確的答案便可以提角女主角們的好感度，從而提高後半部戰鬥的戰力（當然亦會影響最後ending分支）。

（遊戲截圖）

新櫻花大戰最佳對答流程：第2話 掌心般的小幸福 Part 1

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新櫻花大戰最佳對答流程：第2話 掌心般的小幸福 Part 2

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新櫻花大戰攻略流程：第2話 掌心般的小幸福

1. 大帝國劇場與眾人對話得知劇場危機以及安娜史塔西亞登場 2. 前往1F的支配人室找堇對話，被任命為特命宣傳部長（於左邊的台上按下機關） 3. 於劇場中不同地方與花組成員交流 4. 1F大堂與不見了小女孩的母親對話可引發副任務（在限時內前往2F大堂左側可找初穗完成） 5. 在帝劇中2樓大堂的平台上按下機關化身成劇象君，發生與薊初見面的event 6. 前往地下格納庫與司馬令士對話 7. 回去自己隊長房間與薊發生event 8. 外出房間發生可玩「世界花牌大戰」的小遊戲event 9. 繼續在劇場與眾女角發生event 10. 在2F資料室中為庫拉麗絲找3本書：「銀座的步伐50年史」、「帝劇．群星的歷史」及「編舞的精髓」 11. 於1F舞台見證櫻向安娜史塔西亞拜師的場境 12. 回去2F櫻的房間，向她勉勵。發生與女角「溝通模式」：櫻的面＞衣車＞櫻＞花組公演海報＞櫻＞櫻的肩膀＞櫻頭上的緞帶 13. 在大浴場、1F中庭、音樂室發生event後，回去自室 14. 中場休息過後，在考慮劇目時與眾人對話 15. 在劇場中不同地方發生event，當中與櫻的師傅「白秋」首次見面 16. 協助令士前往市區購買「月刊 新蒸氣」雜誌 17. 緊急戰鬥，將全部降魔打敗 18. 回去格納庫與令士對話後，再去2F的庫拉麗 19. 中場後，神山在舞台上向安娜史塔西亞請求為櫻等人作老師 20. 在劇場中與不同人對話，取得銀座不同地方的情報 21. 在經理室中與薰對話，發生副event：前往小賣店取得清潔工具後立刻前往電梯落去大浴場 22. 完成找5個地方情報後回去司令室與堇對話，之後前往庫拉麗絲的房間 23. 中場後，與庫拉麗絲約會，發生多個事件 24. 回去帝劇後前往庫拉麗絲房間，及後發生敵人來襲的事件 25. 進入戰鬥，中場面對光束兵器敵人，最好利用庫拉麗絲的遠程攻擊來對付 26. event發生，利用庫拉麗絲的必殺技將所有光束兵器破壞 27. 走至最入Boss「傀儡機兵・荒吐」出現，同樣大量光束兵器，先利用庫拉麗絲的必殺技將所有光束兵器破壞，當boss倒下時，立刻轉神山再利用必殺技攻擊，便可以扣去超過一半以上的hp 28. 打敗boss後回去帝劇，看到庫拉麗絲新編劇目的表演後，再作回應後完成此話

第2話 掌心般的小幸福 故事圖片

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第3話 和平祭典 待續